Россия меняет подход в торговле с друзьями

Два года под западными санкциями и перестройка торговых путей указали на проблему с низкой пропускной способностью погранпунктов на Дальнем Востоке и Юге России. Об этом эксперты рассказали в разговоре с URA.RU, добавив, что так в Россия меняет подход в торговле с дружественными странами. Обновление этих объектов также поможет борьбе с неконтролируемым потоком мигрантов, который может быть связан с терроризмом. Этой и другим темам было посвящено совещание с правительством под руководством президента России Владимира Путина.
Темами совещания президента с правительством стали лесные пожары, гастроли театров, международные спортивные мероприятия и занятость населения. С докладом на тему развития пунктов пропуска выступил министр транспорта Виталий Савельев, который подчеркнул, что вопрос развития этих объектов — один из ключевых факторов внешней торговли и международных транспортных коридоров, которых в России насчитывается 317 (из них 87, через которые проходит свыше половины всего грузопотока страны).
Савельев доложил Путину об успехах программы модернизации. Так, например, с 2021 года по 2023 годы в стране завершено более 160 мероприятий по развитию инфраструктуры этих объектов. В качестве примера глава Минтранса привел реконструкцию железнодорожного пункта Забайкальск на российско-китайской границе, расширение количества полос на ряде автомобильных пунктов пропуска, некоторые объекты были оснащены новыми отечественными досмотровыми комплексами.
«Реализация инновационных цифровых решений позволила за три года повысить пропускную способность автомобильных пунктов пропуска на границах с Азербайджаном — в пять раз, с Монголией — в 2,4 раза, с Грузией — в два раза, с Китаем — в два раза, с Казахстаном — в 1,1 раза», — отметил Савельев.
Он добавил, что к 2030 году планируется завершение модернизации всех 87 приоритетных объектов и «довести показатель нормативного состояния до 85% на всех пунктах пропуска». Он подчеркнул, что поручение президента Путина по сокращению времени осмотра автомобиля до 10 минут будет выполнено, однако «задача сложная, комплексная, но выполнимая».
Международная обстановка и изменение ключевых партнеров требуют от властей корректировки действий, в том числе обновления большого количества погранобъектов, рассказал URA.RU эксперт в сфере внешнеэкономической деятельности Александр Берзан. «Программы модернизации разрабатывались в иных условиях, поэтому сейчас важно перенаправить финансирование в наиболее загруженные пункты, например, на Дальнем Востоке и юге России, где наблюдается увеличение товаропотока. Второй вопрос касается координации работы пунктов пропуска. Необходима перестройка механизмов координации, чтобы быстрее реагировать на текущие изменения. Также речь о технологиях, которые позволяют быстрее принимать решения и пропускать грузы, при этом эффективно осуществляя контроль и препятствуя проникновению нелегальных товаров на территорию РФ», — считает он.
Речь также идет о координации и объединении различных ведомств в единое информационное пространство, подчеркивает эксперт. Берзан пояснил, что сегодня в пунктах пропуска работают порядка 5-6 ведомств, которые задействованы в принятии решений, что увеличивает время работы.
«Сейчас каждое ведомство работает с собственной системой и инструментами, что создает сложности. Единый инструмент, например, досмотровое оборудование или система видеомониторинга с видеоаналитикой, позволил бы каждому государственному органу, занимающемуся контролем, принимать решения в рамках своей компетенции», — резюмировал Берзан.
Новые реалии, из-за которых властям потребовалась модернизация пунктов пропусков связаны с санкциями, закрытием границ и сокращением международных авиаперелетов, утверждает директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. «Если зарубежные партнеры закрывают пункты пропуска, например, Финляндия, то целесообразность существования соответствующего пункта пропуска с нашей стороны исчезает. Мы не можем содержать инфраструктуру, если у партнера с другой стороны нет соответствующего пункта пропуска, будь то автомобильный, железнодорожный, пешеходный», — отметил он.
При этом, как утверждает эксперт, в ряде регионов таких пунктов пропуска не хватает. Он напомнил об инициативе главы Якутии Айсена Николаева о расширении пункта пропуска, расположенного в соседней Амурской области. «Это связано с тем, что пропускные возможности существующих пунктов пропуска ниже, чем потребности перевозчиков товаров. Необходимо разобраться, что именно является лимитирующим фактором: работа таможенных органов или наличие пограничной службы», — подчеркнул он.
Еще одним положительным эффектом в модернизации пунктов пропуска на границах России может стать их роль в вопросе неконтролируемого притока мигрантов, который может быть связан с терроризмом.
«Общество нуждается в дополнительном контроле этой ситуации. Миграционная служба, очевидно, не сможет справиться с этой задачей самостоятельно», — резюмировал он.
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