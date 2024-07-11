Смена губернатора неожиданно испортила положение ЕР в Вологде

Новый врио срочно заменил половину партийных кандидатов в гордуму

11 июля 2024 в 20:46 Размер текста - 17 +

Врио губернатора Филимонов осложнил кампанию в гордуму для ЕР Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов, назначенный Путиным в октябре 2023 года, ослабил ЕР перед выборами в гордуму. Он затеял тотальное обновление вертикали власти, зачистив предвыборный список «Единой России» от старых депутатов, заменив их кандидатами-новичками. Против неопытных политиков по одномандатным округам выдвинулись ресурсные кандидаты от оппозиции. Полная монополия «Единой России», длившаяся прежние созывы гордумы Вологды, может закончиться. Десятилетиями «Единая Россия» одерживала разгромные победы на выборах в гордуму Вологды. В последнем, VII созыве партия власти получила 27 из 30 мест (3 места отошли ЛДПР). До этого, на выборах 2014 года — 26 из 30 (два мандата получила ЛДПР, один — «Справедливая Россия». На еще одном округе победил самовыдвиженец). В 2009 году ЕР забрала 20 мест, по одному досталось ЛДПР и «Справедливой России», а оставшиеся 8 депутатов были самовыдвиженцами. Такие результаты ЕР на выборах источники URA.RU из оппозиции объясняют избирательной системой, по которой формируется гордума. Выборы в представительный орган проходят по мажоритарной системе, когда кандидаты избираются только по одномандатным округам, без использования общегородских списков. Монополия «Единой России» в гордуме Вологды может закончиться Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В этот раз кампания сопровождается массовыми кадровыми перестановками на всех уровнях власти. 31 октября 2023 года по указу президента губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова сменил Георгий Филимонов. Это привело к большим кадровым переменам. Накануне врио отправил в отставку мэра Вологды Сергея Воропаева. До него посты покинули четыре замгубернатора, в том числе политический вице, директора департаментов и их подчиненные. Чистке подвергся и список «Единой России». Больше половины кандидатов от партии — новички. Из 27 депутатов прежнего созыва победить в праймериз ЕР удалось лишь 13. Среди оставшихся 17 новичков — не чиновники, «почетные пенсионеры» или ставленники нового врио Филимонова, а бюджетники, не имеющие политического опыта: врачи, заведующие детскими садами, сотрудники школ, а также представители коммерческого сектора. Так, губернатор-«варяг» из Москвы Георгий Филимонов формирует новую команду в канун выборов. Оппозиция воспользовалась ситуацией в округах. ЛДПР выдвинула своих лучших партийцев там, где от ЕР идут новички. По округам №16, 23 и 29 от партии выдвинулись действующие депутаты Михаил Тихомиров, Наталья Малованина и Иван Шмагин. Они будут конкурировать с сотрудницей фонда Социального страхования Надеждой Власовой, проводником пассажирского вагона Андреем Лизогубовым и малым предпринимателем Наталией Богачевой. Одержать победу ЛДПР может и в 7 округе, где руководитель местной «первички» партии Наталья Блохина будет бороться с врачом-пульмонологом от ЕР Олегом Пешковым. Помимо этого, велик шанс победы заместителя координатора реготделения ЛДПР Андрея Белозерова в округе №12, где от ЕР также избирается малоизвестный кандидат-новичок. Вероятно, по итогам выборов в гордуме Вологды появятся фракции «Справедливой России» и КПРФ. Ресурсный справедливоросс, гендиректор крупнейшего в городе ЧОП Анатолий Охотин будет конкурировать с судимым за вымогательство менеджером коммерческой кампании от ЕР Михаилом Суриковым. Велики шансы на победу у директора вологодского телеканала «Сокол ТВ» Анатолия Охотина, который будет бороться с действующим депутатом от ЕР, председателем правления ТСЖ Михаилом Козыревым. По 9 избирательному округу от СРЗП выдвинулся секретарь реготделения, директор управляющей компании Денис Хрипель, чья узнаваемость там почти стопроцентная. «Думаем, фракцию создадим. Есть ресурсные кандидаты: известные предприниматели, общественники. Будем всеми способами помогать им», — комментирует кандидат в депутаты, а также секретарь реготделения СРЗП Денис Хрипель. Глава фракции КПРФ в заксобрании региона Александр Морозов сообщил, что партия сумеет избраться в гордуму, если власти не будут усиленно применять административный ресурс. «Надеюсь, что фракция будет. Все зависит от того, будет или не будет фальсификация. Хочется верить, что с приходом нового губернатора выборы станут более прозрачными. На предыдущих постоянно были вбросы, особенно на досрочном голосовании. Надеюсь на порядочность новой команды», — говорит первый секретарь вологодского обкома КПРФ. В КПРФ надеются на порядочность Филимонова Фото: Сергей Русанов © URA.RU Зачистка партсписка ЕР и управленческой команды региона повышает шансы оппозиции на избрание в гордуму. Так считает научный руководитель института региональных проблем, доцент Финансового университета Дмитрий Журавлев. «Ситуация, несомненно, усилит возможности оппозиции. Схема „все схвачено, за все заплачено“ для партии власти не сработает. Смена людей на постах власти — это смена договоренностей, правил игры. Какой-то шанс у оппозиции, несомненно, будет», — уверен политолог. «Я думаю, что шансы оппозиции более, чем велики. С приходом новой команды и внутрипол поменялся. Мне кажется, пружины немного разжались. И опять же, сейчас заходит ряд кандидатов от новой команды. Когда заводят нового кандидата, его начинают заблаговременно сшивать с его территорией. Такой истории на округах в Вологде я не замечал. Поэтому на старте избирательной кампании все равны. Также хочу заметить, что явку никто сушить не будет, потому чт о выборы в гордуму совпадают с выборами губернатора», — поделился с URA.RU близкий к Вологде политтехнолог Константин Чегин. Эксперт также прогнозирует, что в гордуме Вологды появятся представители еще двух парламентских партий. По его словам, это могут быть «Справедливая Россия», КПРФ или «Новые люди». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов, назначенный Путиным в октябре 2023 года, ослабил ЕР перед выборами в гордуму. Он затеял тотальное обновление вертикали власти, зачистив предвыборный список «Единой России» от старых депутатов, заменив их кандидатами-новичками. Против неопытных политиков по одномандатным округам выдвинулись ресурсные кандидаты от оппозиции. Полная монополия «Единой России», длившаяся прежние созывы гордумы Вологды, может закончиться. Десятилетиями «Единая Россия» одерживала разгромные победы на выборах в гордуму Вологды. В последнем, VII созыве партия власти получила 27 из 30 мест (3 места отошли ЛДПР). До этого, на выборах 2014 года — 26 из 30 (два мандата получила ЛДПР, один — «Справедливая Россия». На еще одном округе победил самовыдвиженец). В 2009 году ЕР забрала 20 мест, по одному досталось ЛДПР и «Справедливой России», а оставшиеся 8 депутатов были самовыдвиженцами. Такие результаты ЕР на выборах источники URA.RU из оппозиции объясняют избирательной системой, по которой формируется гордума. Выборы в представительный орган проходят по мажоритарной системе, когда кандидаты избираются только по одномандатным округам, без использования общегородских списков. В этот раз кампания сопровождается массовыми кадровыми перестановками на всех уровнях власти. 31 октября 2023 года по указу президента губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова сменил Георгий Филимонов. Это привело к большим кадровым переменам. Накануне врио отправил в отставку мэра Вологды Сергея Воропаева. До него посты покинули четыре замгубернатора, в том числе политический вице, директора департаментов и их подчиненные. Чистке подвергся и список «Единой России». Больше половины кандидатов от партии — новички. Из 27 депутатов прежнего созыва победить в праймериз ЕР удалось лишь 13. Среди оставшихся 17 новичков — не чиновники, «почетные пенсионеры» или ставленники нового врио Филимонова, а бюджетники, не имеющие политического опыта: врачи, заведующие детскими садами, сотрудники школ, а также представители коммерческого сектора. Так, губернатор-«варяг» из Москвы Георгий Филимонов формирует новую команду в канун выборов. Оппозиция воспользовалась ситуацией в округах. ЛДПР выдвинула своих лучших партийцев там, где от ЕР идут новички. По округам №16, 23 и 29 от партии выдвинулись действующие депутаты Михаил Тихомиров, Наталья Малованина и Иван Шмагин. Они будут конкурировать с сотрудницей фонда Социального страхования Надеждой Власовой, проводником пассажирского вагона Андреем Лизогубовым и малым предпринимателем Наталией Богачевой. Одержать победу ЛДПР может и в 7 округе, где руководитель местной «первички» партии Наталья Блохина будет бороться с врачом-пульмонологом от ЕР Олегом Пешковым. Помимо этого, велик шанс победы заместителя координатора реготделения ЛДПР Андрея Белозерова в округе №12, где от ЕР также избирается малоизвестный кандидат-новичок. Ресурсный справедливоросс, гендиректор крупнейшего в городе ЧОП Анатолий Охотин будет конкурировать с судимым за вымогательство менеджером коммерческой кампании от ЕР Михаилом Суриковым. Велики шансы на победу у директора вологодского телеканала «Сокол ТВ» Анатолия Охотина, который будет бороться с действующим депутатом от ЕР, председателем правления ТСЖ Михаилом Козыревым. По 9 избирательному округу от СРЗП выдвинулся секретарь реготделения, директор управляющей компании Денис Хрипель, чья узнаваемость там почти стопроцентная. «Думаем, фракцию создадим. Есть ресурсные кандидаты: известные предприниматели, общественники. Будем всеми способами помогать им», — комментирует кандидат в депутаты, а также секретарь реготделения СРЗП Денис Хрипель. Глава фракции КПРФ в заксобрании региона Александр Морозов сообщил, что партия сумеет избраться в гордуму, если власти не будут усиленно применять административный ресурс. «Надеюсь, что фракция будет. Все зависит от того, будет или не будет фальсификация. Хочется верить, что с приходом нового губернатора выборы станут более прозрачными. На предыдущих постоянно были вбросы, особенно на досрочном голосовании. Надеюсь на порядочность новой команды», — говорит первый секретарь вологодского обкома КПРФ. Зачистка партсписка ЕР и управленческой команды региона повышает шансы оппозиции на избрание в гордуму. Так считает научный руководитель института региональных проблем, доцент Финансового университета Дмитрий Журавлев. «Ситуация, несомненно, усилит возможности оппозиции. Схема „все схвачено, за все заплачено“ для партии власти не сработает. Смена людей на постах власти — это смена договоренностей, правил игры. Какой-то шанс у оппозиции, несомненно, будет», — уверен политолог. «Я думаю, что шансы оппозиции более, чем велики. С приходом новой команды и внутрипол поменялся. Мне кажется, пружины немного разжались. И опять же, сейчас заходит ряд кандидатов от новой команды. Когда заводят нового кандидата, его начинают заблаговременно сшивать с его территорией. Такой истории на округах в Вологде я не замечал. Поэтому на старте избирательной кампании все равны. Также хочу заметить, что явку никто сушить не будет, потому чт о выборы в гордуму совпадают с выборами губернатора», — поделился с URA.RU близкий к Вологде политтехнолог Константин Чегин. Эксперт также прогнозирует, что в гордуме Вологды появятся представители еще двух парламентских партий. По его словам, это могут быть «Справедливая Россия», КПРФ или «Новые люди».