Югорчане получили первые дивиденды от смены губернатора

Оперативное завершение строительства окружной больницы в Нижневартовске, продолжавшееся 12 лет, имеет под собой политическую подоплеку. Как стало известно URA.RU, 9 июля долгострой был завершен из-за июньского разговора президента России Владимира Путина и последовавшей за этим мгновенной реакции и.о. губернатора Руслана Кухарука. Члены правительства ХМАО пока не понимают, как выстроить отношения с новым руководителем — и югорчане стали получать от этого реальную пользу.
Новость о сдаче 9 июля в эксплуатацию окружной больницы в Нижневартовске стала сенсацией для трех регионов тюменской «матрешки». Этот проект обсуждался с 2007 года еще первым губернатором округа Александром Филипенко. Финансировать его планировалось из средств программы «Сотрудничества», которой управляют ХМАО, ЯНАО и Тюменская область. Первую сваю на объекте забили 12 мая 2012 года — на второй год правления второго губернатора округа Натальи Комаровой, но и при ней завершить строительство не удалось.
Источник агентства в правительстве считает, что и в 2024 году стройка могла не завершиться: фактически законченные работы не принимались из-за бюрократических проволочек. То одна, то другая проверки находили недочеты, которые приходилось исправлять, но никогда это не делалось оперативно, а обязательно с препирательством сторон.
По данным URA.RU, ситуация изменилась 4 июня, когда глава государства Владимир Путин проводил совещание с членами правительства и предложил выступить руководителю исполкома ОНФ Михаилу Кузнецову с рассказом о том, какие обращения поступали на «прямую линию президента» и как они решены.
Говоря о проблемах долгостроев, Кузнецов рассказал: «В одном из уральских регионов с 2010 года идёт строительство центральной окружной больницы, сроки завершения проекта неоднократно переносились. Официально строительная готовность объекта — 99 процентов. Вместе с тем, по данным нашего регионального отделения, реальная готовность ниже, и сроки завершения людям пока не говорят».
И хотя глава ОНФ не говорил о местонахождении больницы, министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ответном комментарии продемонстрировал информированность: «Хорошая больница, действительно, красивая. Практическая готовность — там пусконаладка, основное оборудование поставлено. Мы взяли на контроль по лицензированию. Я думаю, что в ближайшие месяц-полтора всё это завершится».
По данным агентства, итогом совещания с правительством стала протокольная запись о взятии ситуации со строительством больницы в Нижневартовске на контроль президентом России. Пикантность ситуации заключалась в том, что отчитываться предстояло не только министру здравоохранения, но и главе ХМАО, которым к этому моменту шестой день работал экс-мэр Тюмени Руслан Кухарук.
Источник агентства утверждает, что Кухарук очень ответственно отнесся к первой в своей югорской биографии истории на контроле у президента, и в тот же день провел совещание со всеми кураторами проекта. По итогу, замы губернатора Азат Ислаев и Ольга Литова были командированы в Нижневартовск для изучения на месте: что необходимо предпринять, чтобы в полуторамесячный срок завершить работы. Через 10 дней после встречи президента с министрами, Кухарук сам приехал в Нижневартовск и побывал на стройке.
В официальном пресс-релизе указано, что было дано поручение сдать больницу в конце июля, но источник агентства утверждает, что Кухарук дал месяц от президентского мероприятия — 5 июля.
На этом же нижневартовском совещании вскрылись и причины задержки. Дело в том, что курирующий замгубернатора Азат Ислаев, придя на работу в ХМАО, в феврале 2023 года объявил, что в марте объект будет готов. Однако этого не произошло. Потом объявлялось, что больницу введут в эксплуатацию перед выборами губернатора Тюменской области в сентябре 2023-го, но и этот срок был сорван. Затем югорские чиновники и вовсе перестали называть конкретные сроки сдачи объекта.
При Руслане Кухаруке Ислаев сообщил, что сроки были сорваны, поскольку последняя проверка Жилстройнадзора, курируемого Ольгой Литовой, выявила 80 замечаний, и в рамках профилактических мероприятий из них 29 устранены и согласованы со службой, 21 полностью устранено и будут предъявлены службе до 21 июня, 28 пунктов остается устранить документально.
Источник в аппарате указывает на последнюю цифру: по его словам, это результат бюрократической войны между Литовой и Ислаевым. Оба недовольны друг другом, и в конце 2023 года это уже вылилось в проблемы для Натальи Комаровой.
Подчиненные Литовой заблокировали приемку результатов работы Ислаева, что едва не привело к срыву планов по вводу жилья в округе.
В Сургуте из-за этого был вынужден уйти в отставку директор департамента строительства Александр Коновалов. Выстраивать коммуникацию между замами пришлось лично Комаровой.
Естественно, в первые дни работы в ХМАО, Руслану Кухаруку эти подковерные интриги были неизвестны. Но их знание и не потребовалось: поскольку от врио губернатора зависят контракты нынешних заместителей губернатора, в истории с больницей никто не стал спорить и препираться. Весь июнь со всего округа на нижневартовскую больницу свозили рабочих для того, чтобы устранить оставшиеся замечания. Правда, итоговые документы все равно подписали не 5-го, а 9 июля.
В истории большой Тюменской области это не ноу-хау. Дмитрий Артюхов, став губернатором Ямала в 30 лет, несколько лет мотивировал на работу более старших замов, доставшихся ему от предшественника, постоянно подвешиваю вопрос о продлении их контракта. Это повысило их эффективность на благо ямальцев, а теперь такие же дивиденды от смены губернатора получили и югорчане.
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