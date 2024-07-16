Мишустин ответил на главный вопрос о Кавказе после теракта

Премьер-министр Михаил Мишустин лично отправился на Северный Кавказ, тем самым подав сигнал, что в регионе безопасно. Участие главы российского правительства в Кавказском инвестиционном форуме также говорит о выстраивании кабмином «моста» к арабским странам, считают экономисты и депутаты: преимущество, с их слов, обеспечивают местоположение и культурная близость. Корреспондент URA.RU увидел своими глазами работу премьера в Чечне.
Кавказский инвестиционный форум, направленный на социально-экономическое развитие СКФО, проводится с 15 по 17 июля по указу президента России Владимира Путина. Как сообщили URA.RU организаторы мероприятия, в этом году в форуме принимают участие более двух тысяч гостей из более 50 стран, среди которых Бахрейн, Китай, ОАЭ и другие. На форуме представлены все кавказские регионы, в том числе стенды Абхазии и Южной Осетии. Мишустин остановился возле каждого, чтобы послушать, какие проекты запускаются в каждом регионе.
После осмотра КИФ-2024 Мишустин отправился в резиденцию главы Чеченской республики, где провел совещание по вопросам развития Северного Кавказа. Прежде всего разговор шел про строительство дорог, расширение транспортных коридоров, планы развития городов, туризм и возведение сопутствующей инфраструктуры.
«Но пока не везде есть комфортные средства размещения. Нужно подтягивать и уровень сервиса. Бизнес активно включился в работу, вкладывает существенные ресурсы. И правительство предоставляет широкий набор инструментов поддержки нашим предпринимателям», — сказал глава кабмина.
Поездкой в Чеченскую республику премьер Мишустин демонстрирует, что на Кавказе сегодня безопасно, можно спокойно путешествовать и инвестировать в местную экономику, сказал URA.RU депутат Госдумы от Дагестана Бийсултан Хамзаев. В том числе, по его словам, премьер таким образом дал новый импульс макрорегиону. «Люди на Кавказе, особенно предприниматели, считают это хорошей перспективой и ждут позитивных изменений», — сказал он.
Кавказ обладает огромным потенциалом: он более привлекателен и для туристов, и инвесторов, чем другие макрорегионы страны, сказал URA.RU директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов на полях Кавказского инвестиционного форума. В связи с этим правительство уделяет усиленное внимание к этому региону, а личное участие Мишустина и повышение статуса этого мероприятия призвано не только обсудить их проблемы, но и привлечь иностранные инвестиции для развития Северного Кавказа.
Правительство рассматривает регион Северного Кавказа, в частности Чечню, как «связующий мостик» России с партнерами из других исламских стран, считает декан факультета международных экономических отношений Финуниверситета при правительстве Павел Селезнев. Поэтому участие арабских государств на КИФ-2024 может стать хорошей возможностью для привлечения иностранных инвестиций.
С этим согласен и депутат Хамзаев. По его словам, географическое положение Северного Кавказа дает региону культурные и этнические преимущества, которые можно использовать для развития отношений с восточными партнерами.
«Кавказ находится ближе к Востоку, чем к Москве. Арабский мир — состоятельные люди с огромными инвестициями. Они вкладываются не только в американскую, но и в европейскую экономику, а также в Китай, — продолжил парламентарий. — Поэтому для нас привлечение таких инвестиций в Кавказ — хорошая перспектива. Сегодня, когда мы сталкиваемся с недружественной политикой некоторых стран, укрепление связей с теми, кто нас поддерживает, крайне важно. Форум — хороший шаг в этом направлении. То, что правительство уделяет этому большое внимание — может сыграть на руку».
В тоже время собеседники URA.RU сходятся во мнении, что недавние события в Дагестане, в частности теракт, который поразил страну 23 июня, не повлияют на инвестиционную привлекательность к региону. Селезнев подчеркнул, что, безусловно, инвесторы не игнорируют риски, однако такие случаи происходят и в западных странах, что никак не отражается на количестве финансовых вливаний в эти государства, добавил он. «Важно отметить, что спецслужбы России внимательно следят за безопасностью. К сожалению, некоторые происшествия являются просто попыткой раскачать население и создать негативный настрой», — пояснил Селезнев.
Он также согласен с тем, что привлечение инвестиций может повлечь за собой усиление безопасности Северного Кавказа, особенно с учетом туристического потенциала. «Конечно, это не золотое правило, но это сопутствующие позитивные тенденции», — сказал Хамзаев.
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