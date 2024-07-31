Власти России нашли способ удержать IT-кадры. На заседании правительства РФ премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что решено выделить 23 млрд рублей на IT-ипотеку до 2030 года. Эксперты URA.RU объяснили, что новое условие удержит ценных специалистов от переезда в США и ЕС и обеспечит развитие высоких технологий, стимулирующих экономику.
Тему продления IT-ипотеки премьер начал с цифр: за время реализации программы в банки поступило более 275 тысяч заявок и выдано займов на 700 млрд рублей. При этом, как отметил Мишустин, спрос на такое кредитование продолжает сохраняться.
«Создание комфортных условий для работы специалистов, занятых в этой сфере, поможет укрепить кадровый потенциал индустрии», — отметил глава правительства.
Для поддержания и продления IT-ипотеки правительство России приняло решение увеличить бюджетные ассигнования на 23 млрд рублей. Это позволит обзавестись жильем еще не менее чем 2,5 тысячам специалистов. Мишустин выразил уверенность, что мерой поддержки воспользуются более 77,5 тысяч россиян и «смогут купить дом или квартиру» по выгодной ставке.
«Укрепление кадрового потенциала индустрии — наш приоритет. Будем и дальше делать все необходимое для создания комфортных условий работы специалистов, занятых в этой сфере», — резюмировал Мишустин.
Льготная ипотечная программа для IT-специалистов — одна из самых молодых. Она запущена в мае 2022 года, а ее действие рассчитано до конца 2024 года. Процентная ставка по кредиту составляла 5% годовых. Минимальный взнос — 20%. Сумма займа зависела от региона. В городах-миллионниках максимальная сумма кредита составляла 18 млн рублей, а для городов с населением меньше миллиона человек — 9 млн рублей.
О продлении льготной программы сразу после заседания сообщил зампредседателя правительства Дмитрий Григоренко. Продолжение программы намечено на август 2024 года. Условия IT-ипотеки будут изменены — предельная ставка составит 6%, а максимальная сумма кредита — 9 млн рублей, вместо 18. Также программа не будет распространяться на Москву и Санкт-Петербург.
Правительство продлило льготную ипотеку для укоренения IT-специалистов в России, уверен генеральный директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. «IT-специалисты, в отличие от других, могут работать удаленно, что делает их пребывание в России выгодным. Они могут получать зарплату от работодателей из других государств, но при этом жить в России, которая по многим показателям, включая комфортность городской среды, является одной из самых привлекательных стран мира. Для IT-специалиста вполне реально совмещать работу в Лондоне с жизнью в комфортной Москве, — продолжил Шпунт. — Именно поэтому для правительства очень важно сделать так, чтобы они были в России укоренены, а не переезжали в США или ЕС».
Решение российских властей направлено на то, чтобы создать условия, среду, в которой бы айтишники чувствовали себя максимально комфортно, считает декан факультета международных экономических отношений Финуниверситета при правительстве Павел Селезнев.
«IT-ипотека ориентирована на специализированный сегмент, который со временем будет только развиваться. Это специалисты в области новых технологий, искусственного интеллекта, беспилотников. Значительная доля добавленной стоимости в будущем будет создаваться в IT-секторе. Такие важные кадры надо оставлять у нас и льготная ипотека — весьма привлекательный для этого инструмент», — подчеркнул Селезнев.
О том, что мера эффективна говорят и показатели работы этой льготной программы, подтвердил URA.RU представитель Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков. «В I квартале 2024 года в общем объеме всех льготных программ IT-ипотека занимала порядка 7%, что больше показателя 2023 года, — пояснил собеседник. — Это связано с тем, что условия льготного IT-кредитования „облегчены“ и выдача кредитов по этой программе увеличились в два раза по сравнению с прошлым годом».
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