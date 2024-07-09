Мишустин раскрыл секрет технологий будущего в России

На помощь придут даже Арабские Эмираты

09 июля 2024 в 18:16 Размер текста - 17 +

Премьер-министр Михаил Мишустин нацеливает бизнес на углубление кооперации для развития технологий Фото: Роман Наумов © URA.RU статья из сюжета «Иннопром — 2024» На выставке «Иннопром-2024» в Екатеринбурге премьер-министр России Михаил Мишустин назвал кооперацию между производителями и разработчиками инновационных технологий одним из ключевых условий обеспечения национального технологического суверенитета. Как объяснили URA.RU эксперты, проведение столь масштабного смотра достижений российской промышленности является еще одним доказательством, что, несмотря на санкции Запада, Россия вместе с партнерами из дружественных стран получила шанс не догонять, а стать мировым лидером в создании критически важных технологий. В этом году главным партнером «Иннопрома» выступили Объединенные Арабские Эмираты. Их стенд был первым на пути главы российского правительства. Технологический потенциал арабской страны представили более 40 компаний (фармацевтика, металлургия, трубная промышленность и другие). Особый интерес представляет экономическая зона Халифа Абу-Даби — крупнейшая на Ближнем Востоке, через которую проходят прямые морские пути в 70 международных портов. Именно здесь активно развивают сотрудничество компании из России и ОАЭ. Сокол и ОАЭ привлек особое внимание премьер-министра России Фото: Роман Наумов © URA.RU Но особое внимание премьера (как ранее и внимание журналистов) привлек сокол, сидящий на руке одного из гостей из ОАЭ. В Эмиратах разводят этих птиц. Мишустин заметил: Россия тоже успешно занимается увеличением популяции этих красивых хищников. Премьер остановился у стенда Минского автомобильного завода. МАЗ — ежегодные участник «Иннопрома», и компания всегда старается представить какую-то новинку. На этот раз белорусы привезли новый грузовик, кабина которого выполнена из полимерных материалов, а двигатель — гибридный. «Надо работать в кооперации», — заметил российский премьер, учитывая, что машиностроение — это один из приоритетов и для экономики РФ. Пожалуй, дольше всех Мишустин пробыл на стенде группы «Мовиста», которая реализовала в Екатеринбурге и Верхней Пышме проект цифрового депо. Трамвайная линия, современный подвижной состав, настройка интервала движения — все это сделало популярным этот вид транспорта. За два года на этом маршруте было перевезено около 300 тыс пассажиров. Премьеру проект понравился. Мишустин уверен, что его можно тиражировать, причем не только на российские города, но и за рубеж. «Здесь присутствуют наши коллеги, у которых есть что вложить в технологию создания современного общественного транспорта — будь то трамвай или электробус. Такую кооперацию я рассматриваю как вариант снижения стоимости проекта и возможность его распространения на Кыргызстан, Таджикистан, Белоруссию и другие дружеские страны. То, что у вас пассажиропоток вырос на 65% в год, — это ответ на ваш проект», — отметил Мишустин, общаясь с представителями компании. Новость по теме Текслер презентовал Мишустину вагоны для челябинского метротрама. Фото На пленарной сессии «Иннопрома», темой которой стало технологическое партнерство, премьер тоже говорил о кооперации. «Развитие сотрудничества в промышленности — это первостепенная задача, причем не только для нашей страны. Уже стало очевидным, что политика незаконных санкций и недобросовестной конкуренции — неэффективна, — подчеркнул Мишустин. — Мы намерены продолжить активное участие в формировании максимально широкой международной экономической кооперации. И открыты для всех, кто настроен на сотрудничество на принципах взаимного доверия, уважения и учета интересов друг друга». Наиболее тесная кооперация сегодня отмечена в границах Союзного государства России и Белоруссии. Причем в самых разных отраслях экономики. Расширяется взаимодействие в рамках СНГ и ШОС. О кооперации Мишустин говорил и в более широком смысле — в рамках БРИКС. «Будем выстраивать общие планы с учетом растущего потенциала наших экономик. Рассчитываем, что российское председательство в текущем году в органах СНГ и БРИКС откроет дополнительные возможности для реализации совместных инициатив в разных областях, — отметил глава кабинета министров. — Углубление международного сотрудничества особенно важно сейчас — в период глобальной перестройки, когда идет формирование новых центров многополярного мира. И Россия в этих процессах играет одну из ключевых ролей, успешно справляясь с беспрецедентными санкциями». Поиск новых партнеров в развитии технологий в странах Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки Россия ведет на фоне отсутствия доступа к западным технологиям. Как пояснил URA.RU зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов, «нужны сильные игроки», которые способны реализовывать сложные проекты и создать новые технологии. Технологии Свердловской области впечатлили премьер-министра Михаила Мишустина Фото: Роман Наумов © URA.RU «В современном мире задачи технологического лидерства — это объединение усилий. Только так можно минимизировать риски, которые существуют в любых амбициозных проектах, — пояснил Наумов. — Мишустин справедливо говорит, что есть задача — не только развивать технологии, а быть лидерами технологического развития, выходить на внешние рынки. Без кооперации в международных проектах сделать это невозможно. Искать партнеров нужно среди крупнейших игроков. Вместе с ними Россия будет не догонять Запад, не копировать западные технологии, а искать что-то новое, работать на опережение». Такие возможности есть и у России, и у Китая, и у ОАЭ, и других стран. И тогда уже Западу придется нас всех догонять». По словам руководителя Политической экспертной группы Константина Калачева, технологический суверенитет «не исключает, а даже предполагает партнерские связи». «Иннопром» показывает, что у России есть партнеры в области технологического развития. «Промышленная, технологическая кооперация — это запрос, который формирует сама жизнь. Кооперация как доминанта. Мишустин делает акцент на ней, поскольку главный риск и главная угроза — это технологическое отставание. И эту проблему нужно решать совместно всем, кто заинтересован в сотрудничестве и может быть реально полезным», — объяснил Калачев. Статья по теме Куйвашев впервые разделил VIP на «Иннопроме» Технологический суверенитет, на который нацелены российские власти, предполагает «самостоятельное развитие ряда критически важных технологий и направлений развития промышленности», отметил в разговоре с URA.RU декан факультета международных экономических отношений Павел Селезнев. «Иннопром», в котором Мишустин ежегодно лично принимает участие, по словам Селезнева, дает возможность производителям встретиться друг с другом и согласовать условия перспективного сотрудничества. «Кооперация, помимо прочего, подстегивает конкуренцию. Так было в советские времена, когда один и тот же заказ давали нескольким конструкторским бюро и смотрели, какое из них выполнит его лучше. Это приводило к повышению качества и эффективности конечного продукта, который и шел в серийное производство», — пояснил Селезнев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На выставке «Иннопром-2024» в Екатеринбурге премьер-министр России Михаил Мишустин назвал кооперацию между производителями и разработчиками инновационных технологий одним из ключевых условий обеспечения национального технологического суверенитета. Как объяснили URA.RU эксперты, проведение столь масштабного смотра достижений российской промышленности является еще одним доказательством, что, несмотря на санкции Запада, Россия вместе с партнерами из дружественных стран получила шанс не догонять, а стать мировым лидером в создании критически важных технологий. В этом году главным партнером «Иннопрома» выступили Объединенные Арабские Эмираты. Их стенд был первым на пути главы российского правительства. Технологический потенциал арабской страны представили более 40 компаний (фармацевтика, металлургия, трубная промышленность и другие). Особый интерес представляет экономическая зона Халифа Абу-Даби — крупнейшая на Ближнем Востоке, через которую проходят прямые морские пути в 70 международных портов. Именно здесь активно развивают сотрудничество компании из России и ОАЭ. Но особое внимание премьера (как ранее и внимание журналистов) привлек сокол, сидящий на руке одного из гостей из ОАЭ. В Эмиратах разводят этих птиц. Мишустин заметил: Россия тоже успешно занимается увеличением популяции этих красивых хищников. Премьер остановился у стенда Минского автомобильного завода. МАЗ — ежегодные участник «Иннопрома», и компания всегда старается представить какую-то новинку. На этот раз белорусы привезли новый грузовик, кабина которого выполнена из полимерных материалов, а двигатель — гибридный. «Надо работать в кооперации», — заметил российский премьер, учитывая, что машиностроение — это один из приоритетов и для экономики РФ. Пожалуй, дольше всех Мишустин пробыл на стенде группы «Мовиста», которая реализовала в Екатеринбурге и Верхней Пышме проект цифрового депо. Трамвайная линия, современный подвижной состав, настройка интервала движения — все это сделало популярным этот вид транспорта. За два года на этом маршруте было перевезено около 300 тыс пассажиров. Премьеру проект понравился. Мишустин уверен, что его можно тиражировать, причем не только на российские города, но и за рубеж. На пленарной сессии «Иннопрома», темой которой стало технологическое партнерство, премьер тоже говорил о кооперации. «Развитие сотрудничества в промышленности — это первостепенная задача, причем не только для нашей страны. Уже стало очевидным, что политика незаконных санкций и недобросовестной конкуренции — неэффективна, — подчеркнул Мишустин. — Мы намерены продолжить активное участие в формировании максимально широкой международной экономической кооперации. И открыты для всех, кто настроен на сотрудничество на принципах взаимного доверия, уважения и учета интересов друг друга». Наиболее тесная кооперация сегодня отмечена в границах Союзного государства России и Белоруссии. Причем в самых разных отраслях экономики. Расширяется взаимодействие в рамках СНГ и ШОС. О кооперации Мишустин говорил и в более широком смысле — в рамках БРИКС. «Будем выстраивать общие планы с учетом растущего потенциала наших экономик. Рассчитываем, что российское председательство в текущем году в органах СНГ и БРИКС откроет дополнительные возможности для реализации совместных инициатив в разных областях, — отметил глава кабинета министров. — Поиск новых партнеров в развитии технологий в странах Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки Россия ведет на фоне отсутствия доступа к западным технологиям. Как пояснил URA.RU зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов, «нужны сильные игроки», которые способны реализовывать сложные проекты и создать новые технологии. «В современном мире задачи технологического лидерства — это объединение усилий. Только так можно минимизировать риски, которые существуют в любых амбициозных проектах, — пояснил Наумов. — Мишустин справедливо говорит, что есть задача — не только развивать технологии, а быть лидерами технологического развития, выходить на внешние рынки. Без кооперации в международных проектах сделать это невозможно. Искать партнеров нужно среди крупнейших игроков. Вместе с ними Россия будет не догонять Запад, не копировать западные технологии, а искать что-то новое, работать на опережение». Такие возможности есть и у России, и у Китая, и у ОАЭ, и других стран. И тогда уже Западу придется нас всех догонять». По словам руководителя Политической экспертной группы Константина Калачева, технологический суверенитет «не исключает, а даже предполагает партнерские связи». «Иннопром» показывает, что у России есть партнеры в области технологического развития. Технологический суверенитет, на который нацелены российские власти, предполагает «самостоятельное развитие ряда критически важных технологий и направлений развития промышленности», отметил в разговоре с URA.RU декан факультета международных экономических отношений Павел Селезнев. «Иннопром», в котором Мишустин ежегодно лично принимает участие, по словам Селезнева, дает возможность производителям встретиться друг с другом и согласовать условия перспективного сотрудничества. «Кооперация, помимо прочего, подстегивает конкуренцию. Так было в советские времена, когда один и тот же заказ давали нескольким конструкторским бюро и смотрели, какое из них выполнит его лучше. Это приводило к повышению качества и эффективности конечного продукта, который и шел в серийное производство», — пояснил Селезнев.