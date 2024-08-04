Топ-10 губернаторов с лучшими федеральными связями

Коммуникационный холдинг «Минченко консалтинг» впервые определил плотность контактов губернаторов с федеральными элитами. По частоте коммуникаций федерального центра с руководителями регионов можно определить устойчивость их политических позиций, лоббистские способности и возможность карьерного роста, — считают эксперты холдинга. Политологи усомнились в объективности подобного рейтинга.
Согласно методологии оценки, наибольшее количество баллов (5) губернаторы получали за встречу с президентом. По 3 балла присваивалось за встречу с председателем правительства, Госдумы или Совета Федерации, с руководителем Администрации президента, секретарем Совбеза и его заместителем. 2 балла получили губернаторы, встретившиеся с заместителями председателя правительства, АП и помощниками президента. Встречи с федеральными министрами, полпредами, главой ЦИК, а также участие губернатора в выездных заседаниях комитетов ГД и СФ принесли по 1 баллу. Рабочая встреча в регионе или личная встреча с президентом увеличивали количество баллов в два раза. Использовались только публичные данные из открытых источников.
Лидерами рейтинга стали следующие губернаторы:
1 место (60 баллов): Александр Беглов (Санкт-Петербург)
2 место (46 баллов): Денис Пушилин (Донецкая Народная Республика)
3 место (39 баллов): Рамзан Кадыров (Чеченская Республика)
4 место (34 балла): Вячеслав Федорищев (врио губернатора Самарской области)
5 место (31 балл): Глеб Никитин (Нижегородская область)
6 место (30 баллов): Дмитрий Демешин (врио губернатора Хабаровского края)
7 место (28 баллов):
— Андрей Воробьев (Московская область)
— Андрей Турчак (врио главы Республики Алтай)
8 место (26 баллов): Айсен Николаев (Республика Саха-Якутия)
9 место (24 балла): Алексей Смирнов (врио губернатора Курской области)
10 место (22 балла): Андрей Чибис (Мурманская область)
Высокие показатели федеральных контактов оказались у врио губернаторов, которые будут избираться в сентябре 2024 года. По мнению авторов, это указывает на повышенное внимание федеральных властей к предвыборным регионам. В лидерах оказались врио губернаторов Самарской и Курской областей Вячеслав Федорищев и Алексей Смирнов, врио республики Алтай и Хабаровского каря Андрей Турчак и Дмитрий Демешин.
Авторы исследования добавляют, что отсутствие в лидерах рейтинга главы Москвы Сергея Собянина связано с тем, что он не получает двойной коэффициент за встречи в Москве, поскольку сам возглавляет столицу.
«Кроме того, в рамках нашей модели он лично является членом „Политбюро 2.0“ и сам выступает в качестве политического тяжеловеса. Встречи с федеральными министрами, другими представителями власти (за исключением президента) не оказывают значимого влияния на политический статус московского главы. Подобная ситуация актуальна и для главы Подмосковья Андрея Воробьева», — поясняют эксперты «Минченко консалтинг».
Политологи усомнились в объективности исследования. Они считают, что публичные встречи с федералами не являются показателем политической устойчивости и лоббистских возможностей губернаторов.
«Понятно, что рейтинги эти искусственные. Такие исследования — это один из инструментов действующей власти. Фокусировка идет на том, что в политике главный инструмент — это лоббизм. Эта тема всячески рассматривается, оплачиваются разные придумки. Действительно ли частота встреч — это некий показатель веса? Нет, от слова совсем. Любой рейтинг максимально упрощает политику. — высказал свою позицию директор компании «Марком» Сергей Маркелов.
Политолог объясняет, что в данных исследованиях не учитывается качество встреч. «Из 10 губернаторов, которые попадают на встречу к Путину, 9 просто „подчищают свои хвосты“, а один — это тот, кто получает деньги на новые проекты. Он один раз в год появился, но получил дополнительно 5-10 млрд рублей. Корме того, есть губернаторы, которые сами пытаются напроситься на встречу, а есть такие губернатора, которым самим никуда не нужно звонить, его федералы по собственной инициативе подключают к проектам», — добавил Маркелов.
«Подобные вещи относятся к теневой стороне политики. К серой зоне. Попытка сделать это в светлой зоне вызывает сопротивление. Российская политика так устроена, что теневые вещи важнее, и именно они являются драйвером. Политика делается в тишине», — резюмирует политолог.
Политолог Илья Гращенков полагает, что попадание губернатора в лидеры рейтинга не свидетельствует о его реально политическом весе. «Любые рейтинги для губернаторов — субъективны. Влияние, устойчивость и прочее зависит от разного количества факторов, которые не учитываются. Задача тех, кто составляет эти рейтинги — выработать публичную модель оценки. Она не претендует на объективность», — полагает политолог Илья Гращенков.
«Это один из элементов политической игры. Всегда нужно показать предпочтение федерального центра, особенно в ходе электоральной кампании. Сюда привлекаются и различные агентства, федеральные СМИ, которые пользуются большим предпочтением», — считает политолог Илдус Ярулин.
Сам президент коммуникационного холдинга Евгений Минченко пояснил, что любой рейтинг субъективен, в том числе и этот.
«Однако, на наш взгляд, тенденция все равно заметна. Не бывает такого, чтобы большое количество встреч не приносило губернатору никакого результата», — комментирует эксперт.
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