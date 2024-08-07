Путин принял решающий вызов Киева

Президент России Владимир Путин принял вызов Киева, который совершил атаку на Курскую область. Украина бросила последние резервы для удара по российской территории, уверяют эксперты URA.RU. По их мнению, боестолкновения станут переломным моментом специальной военной операции.
Утром 6 августа Вооруженные силы Украины предприняли попытку перейти государственную границу России. Основной удар противника пришелся на населенные пункты Николаево-Дарьино и Олешня, расположенные близ границы.
Ситуация в Курской области стала главной в повестке президента Путина. Обсуждение атаки ВСУ глава государства начал на совещании с правительством. В начале мероприятия российский лидер заявил, что «киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи».
Путин добавил, что уже поручил ведомствам оказать помощь жителям. Координировать эту работу президент назначил первого зампредседателя правительства Дениса Мантурова. Несмотря на то, что основной темой совещания с правительством стало открытие новых социальных объектов в регионах, экология и строительство жилых домов, некоторые губернаторы высказывались о готовности помочь Курской области всем необходимым.
«Надеюсь, что и другие ваши коллеги из регионов России включатся и будут делать то, что в таких ситуациях делать должны все», — добавил Путин.
Основное обсуждение продолжилось на совещании с руководителями силовых ведомств. На нем присутствовали глава Минобороны Андрей Белоусов, секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу, глава ФСБ Александр Бортников и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Последний выступил с докладом в открытой части. Он сообщил, что 6 августа в 5:30 утра подразделения ВСУ численностью до 1 тыс. человек перешли в наступление с целью захвата участка Курской области.
«Действиями подразделений прикрытия госграницы совместно с пограничниками и подразделениями усиления, ударами авиации, ракетных войск и огнем артиллерии продвижение противника вглубь территории на Курском направлении остановлено. Подразделения группировки „Север“ совместно с пограничными органами ФСБ России продолжают уничтожать противника в районах, примыкающих к российско-украинской границе.
Потери противника составили 315 человек, в том числе не менее 100 человек убитыми и 215 человек ранеными. Уничтожено 54 единицы бронированной техники, в том числе семь танков. Операция будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу», — доложил Герасимов.
Нападение ВСУ на Курскую область показывает, что российско-украинский конфликт вышел за рамки спецоперации, считает член-корреспондент Академии военных наук Вадим Масликов. «Украина находится в агонии. Их позиции сдаются, боевой дух падает, у них проблемы и нужно что-то делать, — отмечает собеседник. — Их действия похожи на то, что они идут „ва-банк“. Наши территории — вопрос торга, а ударами по территории РФ торг будет невыгодным. На границе находятся три атомные станции. Курская — самая близкая. Ее активно обстреливают и пытаются выбить ПВО. Четыре атомных реактора могут привести к катастрофе. Этот шаг, вероятно, был рассчитан искусственным интеллектом, например, израильским ИИ „Евангелие“. Все расписано до мельчайших подробностей».
Путин принял решающий вызов ВСУ и эта битва станет переломной в украинском конфликте, отмечает руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. «Мы видим, что Путин общается с ключевыми силовиками страны. Президент ставит задачи о конкретной работе на местах. Военная операция будет продолжена. Думаю, скоро мы получим информацию о зачистке территории области, поскольку первые цифры о потерях мы уже знаем», — сказал военный эксперт.
ВСУ используют «последнюю заготовку», уверен собеседник агентства. «Этот сценарий давно лежал наготове. Глядя на ситуацию на Донбассе, на успешное продвижение российской армии, в Киеве понимают, что западная помощь уже не такая щедрая.
Текущий пакет в 200 млн долларов не сравним с пакетами в 5 млрд долларов, которые шли весной и летом 2023 года. Суммы и объемы вооружений уже в десятки раз меньше», — подчеркнул Михайлов.
Вылазка 11 танков, 20 бронемашин и около тысячи боевиков — более масштабная, относительно тех, которые проводились на белгородчину, отмечает военный обозреватель, главный аналитик фонда «Наследие Евразии» Александр Артамонов. «Подобное поведение, почерк уже наблюдался у Русского добровольческого корпуса (РДК, террористическая организация, запрещенная на территории РФ). Правда, это еще более масштабная вылазка. Это „ultima ratio regis“ — „последний довод короля“. Британского подданного Зеленского принуждают к переговорам. Он вынужденно заявляет, что до конца года нужно подготовить базу для завершения конфликта», — пояснил он.
Собеседники URA.RU провели параллель между атакой ВСУ на Курскую область и битвой на Курской дуге в Великой Отечественной войне. По мнению Артамонова, их значимость примерно сопоставима, поскольку Курская дуга стала одной из решающих битв Второй мировой войны. «Наши враги — приверженцы символизма. Это „обезьянничанье“ с операцией вермахта „Цитадель“, которая вызвала к сражениям на Курской дуге. Наши войска тогда исповедовали тактику преднамеренной обороны. Мы предпочли измотать противника, а потом уже начать наступление», — резюмировал Артамонов.
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