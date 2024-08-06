Что происходит в Курской области, которую с утра атакуют украинские ДРГ

Украинская ДРГ отступила из Курской области, понеся потери

06 августа 2024 в 22:42 Размер текста - 17 +

Военные действия продолжается, несмотря на отступление ВСУ Фото: U.S. Army National Guard / Army Spc. Amy Carle новость из сюжета Российские войска ведут бои с диверсантами в Курской области Сегодня с восьми утра по московскому времени украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), поддерживаемая 11 танками и более 20 боевыми бронированными машинами, атаковала границу с Курской областью. Основной удар пришелся на районы населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня, примыкающие к российско-украинской границе. ВСУ попытались прорвать оборону после интенсивной огневой подготовки, направленной на разрушение укреплений российских войск. Отражение атак и воздействие авиации Войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России, отражали атаки диверсантов в указанных районах. Оперативно-тактическая и штурмовая авиация Российской Федерации нанесла удары по сосредоточениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Хотень, Юнаковка, Беловоды и Храповщина в Сумской области. Армейская авиация применяла огневое воздействие по бронетехнике противника, существенно снижая его боевые возможности. В результате чего минимум 20 украинских военных погибло, около 50 получили ранения. Уничтожение техники и меры противодействия В результате боев было уничтожено 16 единиц бронетехники украинских войск, включая шесть танков, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера и три боевые бронированные машины «Козак», а также инженерную машину разграждения. Дополнительно ВС РФ были уничтожены два зенитно-ракетных комплекса «Бук» ВСУ в Сумской области. Российская группировка войск на Курском направлении выдвинула резервы к месту боевых столкновений, обеспечивая оборону и предотвращая дальнейшие попытки прорыва границы. Медицинская помощь пострадавшим Власти региона сообщили, что на границе увеличилось количество раненых среди мирного населения и военных. Медицинские службы Курской области совместно с военными госпиталями проводят оперативную эвакуацию пострадавших в безопасные районы, где им предоставляется необходимая медицинская помощь. Вертолеты санитарной авиации задействованы для транспортировки тяжелораненых в специализированные медицинские учреждения. Все пострадавшие получают необходимое лечение, включая хирургическую помощь и реабилитацию. Информационные провокации В Курской области опровергли слухи о захвате Курской АЭС и эвакуации населения, назвав их «информационными вбросами» украинских спецслужб. В концерне «Росэнергоатом» подтвердили, что станция работает в штатном режиме. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на населенные пункты Курской области. Обстрелам подверглись жилые и административные здания, а также объекты гражданской инфраструктуры. Ход расследования взят под контроль центрального аппарата ведомства. Продолжение боевых действий Бои на границе продолжаются. По информации Минобороны РФ, противник несет значительные потери и отступает на территорию Украины, где по нему продолжаются огневые удары. В результате обстрелов в Курской области пострадали 18 человек, трое погибли. В ответ на массированную атаку ВСУ было принято решение усилить медицинские бригады и скорую помощь в приграничных районах. Жители приграничных районов получили рекомендации следовать указаниям властей и оперативных штабов для обеспечения своей безопасности. Военкор Евгений Поддубный сообщил, что ВСУ продолжают перебрасывать резервы к границе, которые будут задействованы в атаках на населенные пункты Курской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сегодня с восьми утра по московскому времени украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), поддерживаемая 11 танками и более 20 боевыми бронированными машинами, атаковала границу с Курской областью. Основной удар пришелся на районы населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня, примыкающие к российско-украинской границе. ВСУ попытались прорвать оборону после интенсивной огневой подготовки, направленной на разрушение укреплений российских войск. Войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России, отражали атаки диверсантов в указанных районах. Оперативно-тактическая и штурмовая авиация Российской Федерации нанесла удары по сосредоточениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Хотень, Юнаковка, Беловоды и Храповщина в Сумской области. Армейская авиация применяла огневое воздействие по бронетехнике противника, существенно снижая его боевые возможности. В результате чего минимум 20 украинских военных погибло, около 50 получили ранения. В результате боев было уничтожено 16 единиц бронетехники украинских войск, включая шесть танков, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера и три боевые бронированные машины «Козак», а также инженерную машину разграждения. Дополнительно ВС РФ были уничтожены два зенитно-ракетных комплекса «Бук» ВСУ в Сумской области. Российская группировка войск на Курском направлении выдвинула резервы к месту боевых столкновений, обеспечивая оборону и предотвращая дальнейшие попытки прорыва границы. Власти региона сообщили, что на границе увеличилось количество раненых среди мирного населения и военных. Медицинские службы Курской области совместно с военными госпиталями проводят оперативную эвакуацию пострадавших в безопасные районы, где им предоставляется необходимая медицинская помощь. Вертолеты санитарной авиации задействованы для транспортировки тяжелораненых в специализированные медицинские учреждения. Все пострадавшие получают необходимое лечение, включая хирургическую помощь и реабилитацию. В Курской области опровергли слухи о захвате Курской АЭС и эвакуации населения, назвав их «информационными вбросами» украинских спецслужб. В концерне «Росэнергоатом» подтвердили, что станция работает в штатном режиме. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на населенные пункты Курской области. Обстрелам подверглись жилые и административные здания, а также объекты гражданской инфраструктуры. Ход расследования взят под контроль центрального аппарата ведомства. Бои на границе продолжаются. По информации Минобороны РФ, противник несет значительные потери и отступает на территорию Украины, где по нему продолжаются огневые удары. В результате обстрелов в Курской области пострадали 18 человек, трое погибли. В ответ на массированную атаку ВСУ было принято решение усилить медицинские бригады и скорую помощь в приграничных районах. Жители приграничных районов получили рекомендации следовать указаниям властей и оперативных штабов для обеспечения своей безопасности. Военкор Евгений Поддубный сообщил, что ВСУ продолжают перебрасывать резервы к границе, которые будут задействованы в атаках на населенные пункты Курской области.