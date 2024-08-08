Путин бросил все ресурсы России на помощь Курской области

Президент России Владимир Путин объединил все ресурсы страны, чтобы помочь жителям Курской области. Такой сигнал глава государства дал на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора региона Алексеем Смирновым, на чей регион 6 августа совершена атака ВСУ, объяснили эксперты URA.RU. По их словам, важно оказать помощь курянам уже сегодня, несмотря на ситуацию в регионе.
8 августа, как и день ранее, президент посвятил обсуждению ситуации в Курской области. Алексей Смирнов доложил президенту, что оперштаб работает на постоянной основе и он на связи с председателем правительства Михаилом Мишустиным, помощником президента Алексеем Дюминым и министром обороны Андреем Белоусовым.
Смирнов доложил, что в регионе проводят эвакуацию людей. Речь, в том числе, шла о пунктах временного размещения жителей. Для этого высвобождаются здания и помещения. «Пришло дополнительно восемь составов, где мы можем разместить людей, выдать им гуманитарную помощь и отправить их железной дорогой в другие регионы, потому что откликнулись практически все руководители регионов России. То есть мы будем вывозить людей из Курской области и автобусами, и железнодорожным транспортом, их будут коллеги размещать», — добавил глава региона.
7 августа, по словам врио губернатора, поступили первые средства на переселение жителей из потенциально опасных территорий. «Я собирал строителей Курской области. У нас достаточно жилья и на первичном рынке, и на вторичном. Это квартиры и дома, которые люди могут приобретать. Средства выделяются из расчета стоимости квадратного метра Минстроя России», — подчеркнул Смирнов.
После доклада слово взял глава государства. Путин сообщил, что совместно с правительством решено выплатить нуждающимся пострадавшим по 10 тысяч рублей.
«Надо будет оценить и другой ущерб. Пожалуйста, вместе с коллегами из различных ведомств, в том числе по линии МЧС, эту работу надо провести. Имеется в виду утрата имущества, жилья, уже в полном масштабе надо будет все это сделать. И, как в таких случаях я всегда говорю, нужно обязательно работать непосредственно с людьми, доходить до каждой семьи», — резюмировал Путин.
Президент встречей с врио Курской области Смирновым показал, что сегодня вся Россия объединяется вместе для помощи атакованному региону, утверждает политолог Экспертного института социальных исследований Анна Федорова. По ее словам, в стране издавна сложилось, что пострадавшим субъектам все остальные протягивают «руку помощи».
«Президент хорошо понимает наши национальные особенности. В нашем характере объединяться, чтобы помочь пострадавшим. Поэтому свою помощь уже предложили все регионы, — пояснила Федорова. — Сейчас, я думаю, все в России испытывают одинаковые чувства: праведный гнев и стремление помочь <...> Сам факт того, что президент был на связи с губернатором еще до этой встречи, говорит о том, что Путин включился в ситуацию моментально».
Политолог продолжила, что в таких случаях «помогать людям надо сразу», не дожидаясь, пока будут составлены «тысячи бюрократических документов». Отсюда, как отметила собеседница URA.RU, решение о материальной помощи и об оценке ущерба, нанесенного региону со стороны ВСУ. «Уже вчера руководители разных регионов выражали готовность помогать Курску. Стремительно, гуманитарными грузами и размещением пострадавших, отправляли врачей. Сейчас действительно та ситуация, когда начинать помогать нужно сразу. На этом акцентировал внимание президент», — добавила она.
С мнением о необходимости оперативного реагирования на ЧП согласна и председатель комитета Совета Федерации по соцполитике Елена Перминова. «Если люди пострадали, были разрушены дома, то, безусловно, должны отработать все комиссии, созданные в регионе, оценить масштабы, ущерб. Безусловно, людям выплатят компенсации за утраченное имущество, жилье. Тем, кто пострадал, у кого погибли родные и родственники, тоже возмещается ущерб от государства. Это как при ЧС — наводнениях и пожарах. Все выплачивается за счет федерального бюджета», — пояснила сенатор.
Сенатор подчеркнула, что материальная помощь в размере 10 тысяч рублей — первый этап, федеральная норма. Эта сумма выплачивается при любых стихийных бедствиях.
Перминова также выразила уверенность, что все поврежденные объекты усилиями региона и других субъектов удастся восстановить в кратчайшие сроки. «Вице-премьеру Мантурову поручено провести комиссионную оценку происшествия и совместно с другими субъектами оказать всеобъемлющую помощь. И это делается. Сейчас уже многие субъекты откликнулись и помогают. Например, наша Курганская область берет 50 детей в оздоровительные лагеря. Вся страна помогает. Президент за этим строго следит», — добавила Перминова.
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