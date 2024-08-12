Мишустин сделал новый шаг к объединению экономик РФ и Белоруссии

Премьер решил многолетнюю проблему

© Служба новостей «URA.RU»
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Премьер-министр Михаил Мишустин укрепил интеграцию России и Белоруссии
Премьер-министр Михаил Мишустин укрепил интеграцию России и Белоруссии

Премьер-министр Михаил Мишустин сделал новый шаг к созданию единой экономики России и Белоруссии. На оперативном совещании с вице-премьерами глава правительства Михаил Мишустин сообщил о распространении действия полиса ОСАГО на территорию соседней страны. По словам экспертов URA.RU, премьер решил многолетнюю проблему и теперь россиянам станет проще ездить в Белоруссию.

Водителям из России не обязательно возить с собой бумажный полис, уточнил Михаил Мишустин
Водителям из России не обязательно возить с собой бумажный полис, уточнил Михаил Мишустин
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«Правительство подготовило законопроект, который позволит владельцам автомобилей — при желании — расширить покрытие ОСАГО и на территорию Белоруссии. Тогда им не потребуется платить за дополни­тельную страховку — компенсации по дорожным происшествиям уже будут включаться в существующую страховку», — заявил Мишустин.

Новый механизм заработает с 1 октября 2024 года. Водители смогут воспользоваться как электронным, так и бумажным полисом. «Рассчитываем, что появление еще одного варианта автогражданского страхования облегчит поездки в Белоруссию на автомобилях, в том числе для туристов и для предпринимателей», — отметил премьер.

Расширение действия полиса ОСАГО можно назвать новым шагом в создании единой экономики России и Белоруссии, объяснил директор Центра научной дипломатии и перспективных академических инициатив Института международных исследований МГИМО Вячеслав Сутырин. Отношения между государствами развиваются по формуле «две страны — одна экономика».
Сближение с Белоруссией, над которым работает Михаил Мишустин, значимо для России на фоне геополитической ситуации
Сближение с Белоруссией, над которым работает Михаил Мишустин, значимо для России на фоне геополитической ситуации
Фото:

«И поэтому это один из шагов создания общего пространства, в том числе и в сфере страхования. Это, конечно, упрощает жизнь обычным людям и бизнесу. Логично, закономерно и ожидаемо идет поступательная деятельность по интеграции двух экономик», — добавил собеседник.

России важно продолжать сближение с Белоруссией на фоне напряженной обстановки на международной арене, отметил бывший дипломат, заместитель директора Института международных исследований Виктор Мизин. «Хотелось бы больше вот таких жестов. Особенно с учетом такого давления, которое испытывает страна со стороны так называемого коллективного Запада. Я думаю, это понятный шаг, — пояснил эксперт. — В первую очередь, это не только для предпринимателей, я думаю, скорее для простых людей и это очень хорошо. Необходимо, чтобы люди свободно перемещались между Россией и Белоруссией, избегая „бюрократических рогаток“, — добавил собеседник.

Поручение Мишустина позволит решить проблему, которая мешала интеграции двух стран многие годы, поддержал точку зрения один из разработчиков закона об ОСАГО Александр Коваль. «О совмещении ОСАГО говорили и 10 лет назад, но этого не происходило, когда-то это должно было случиться. Вот и случилось. Связи все крепнут и крепнут, — рассказал он. — Отсутствие механизма учета полисов или взаимозаменяемости полисов, конечно, тормозит и создает неудобства», — резюмировал автоэксперт.

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Премьер-министр Михаил Мишустин сделал новый шаг к созданию единой экономики России и Белоруссии. На оперативном совещании с вице-премьерами глава правительства Михаил Мишустин сообщил о распространении действия полиса ОСАГО на территорию соседней страны. По словам экспертов URA.RU, премьер решил многолетнюю проблему и теперь россиянам станет проще ездить в Белоруссию. «Правительство подготовило законопроект, который позволит владельцам автомобилей — при желании — расширить покрытие ОСАГО и на территорию Белоруссии. Тогда им не потребуется платить за дополни­тельную страховку — компенсации по дорожным происшествиям уже будут включаться в существующую страховку», — заявил Мишустин. Новый механизм заработает с 1 октября 2024 года. Водители смогут воспользоваться как электронным, так и бумажным полисом. «Рассчитываем, что появление еще одного варианта автогражданского страхования облегчит поездки в Белоруссию на автомобилях, в том числе для туристов и для предпринимателей», — отметил премьер. «И поэтому это один из шагов создания общего пространства, в том числе и в сфере страхования. Это, конечно, упрощает жизнь обычным людям и бизнесу. Логично, закономерно и ожидаемо идет поступательная деятельность по интеграции двух экономик», — добавил собеседник. России важно продолжать сближение с Белоруссией на фоне напряженной обстановки на международной арене, отметил бывший дипломат, заместитель директора Института международных исследований Виктор Мизин. «Хотелось бы больше вот таких жестов. Особенно с учетом такого давления, которое испытывает страна со стороны так называемого коллективного Запада. Я думаю, это понятный шаг, — пояснил эксперт. — В первую очередь, это не только для предпринимателей, я думаю, скорее для простых людей и это очень хорошо. Необходимо, чтобы люди свободно перемещались между Россией и Белоруссией, избегая „бюрократических рогаток“, — добавил собеседник. Поручение Мишустина позволит решить проблему, которая мешала интеграции двух стран многие годы, поддержал точку зрения один из разработчиков закона об ОСАГО Александр Коваль. «О совмещении ОСАГО говорили и 10 лет назад, но этого не происходило, когда-то это должно было случиться. Вот и случилось. Связи все крепнут и крепнут, — рассказал он. — Отсутствие механизма учета полисов или взаимозаменяемости полисов, конечно, тормозит и создает неудобства», — резюмировал автоэксперт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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