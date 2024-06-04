Мишустин: санкции не являются помехой для интеграции

ЕАЭС способен стать одним из мощных полюсов многополярного мира

04 июня 2024 в 16:00 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин провел двухдневный рабочий визит в Белоруссию Фото: Роман Наумов © URA.RU Премьер-министр России Михаил Мишустин подвел итоги десятилетия Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по случаю 10-летия подписания договора о создании этой международной организации. В странах «пятерки» (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия) на фоне растущего санкционного давления объем взаимной торговли вырос почти в два раза, повышается реальная заработная плата и снижаются показа­тели безработицы. Эксперты прокомментировали URA.ru итоги второго дня визита Мишустина в Минск. Во вторник он принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета, которое прошло с участием национальных делегаций. Накануне главы правительств провели встречу в узком составе. Заседание Евразийского межправительственного совета в широком и узком составе прошло в национальном историко-культурном музее-заповеднике «Несвиж» Фото: Роман Наумов © URA.RU «Нам, без преуве­личения, есть чем гордиться и одно­временно есть к чему стремиться <…> За десять лет в Евразийском экономическом союзе выстроена уникальная наднациональная система регулирования. Она устанавливает единство требований к товарам, поступающим на территорию наших стран. Утверждено свыше полусотни технических регламентов, которые охватывают порядка 85% продукции на общем рынке. Что важно для поставки качественных и надежных товаров гражданам, упрощения торговли», — сказал в своем выступлении Мишустин. В числе успехов, достигнутых партнерами по ЕАЭС за прошедшее десятилетие, он назвал положительную динамику основ­ных макроэкономических показателей. Так, объем взаимной торговли вырос почти в два раза, сельхозпроизводство — на четверть, а промышленность — примерно на 20%; повышается реальная заработная плата, снижаются показа­тели безработицы. Все это на фоне нарастающего санкционного давления со стороны коллективного Запада, прежде всего на Россию и Бело­руссию. Мишустин заявил, что большой спроса набирают маркетплейсы и другие сервисы электронной коммерции, поэтому странам ЕАЭС нужны понятные правила игры Фото: Роман Наумов © URA.RU Глава российского правительства назвал ключевые направления, по которым предстоит работать в рамках ЕАЭС. В их числе — усиление кооперации в области транспорта, развитие цифровых проектов и совершенствование таможенного регулирования. «Больший спрос набирают маркетплейсы и другие сервисы электронной коммерции. Нужны понятные правила игры. В конце прошлого года в Таможенный кодекс союза были внесены изменения, которые упростили как приобретение товаров на интернет-площадках „пятерки“, так и их последующее оформление», — сообщил Мишустин. Глава российского правительства призвал ЕАЭС расширять связи с СНГ, ШОС, АСЕАН и БРИКС, а также с отдельными странами Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки Фото: Даниил Глухов © URA.RU Одним из конкурентных преимуществ ЕАЭС премьер-министр России назвал открытость к равноправному сотрудничеству со всеми странами. Поэтому требуется расширять связи с СНГ, ШОС, АСЕАН и БРИКС, а также с отдельными странами Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, указал Мишустин. В активе «пятерки» соглашения о свободной торговле с Вьетнамом и Сербией, активно развивается торгово-экономическое партнерство с КНР. При этом ЕАЭС прорабатывает возможности сотрудничества с Египтом, ОАЭ и Индонезией, ведутся переговоры с Монголией. Ведется работа по вступлению в силу полноформатного соглашении о свободной торговле с Ираном. Ключевым решением за десятилетний этап работы Союза Мишустин назвал принятие главами государств «пятерки» декларации о дальнейшем развитии экономических процессов Фото: Роман Наумов © URA.RU «Одним из ключевых решений за десятилетний этап работы союза стало принятие главами государств „пятерки“ декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках нашей интеграции. Призываю вас активнее включиться в подготовку „дорожной карты“ по ее выполнению. <…> У союза есть все возможности для того, чтобы стать одним из мощных, самостоятельных полюсов формирующегося многополярного мира, быть центром притяжения для разделяющих наши ценности. Уверен, совместными усилиями мы этого добьемся», — резюмировал Мишустин. Россия и премьер Михаил Мишустин успешно справляются с ролью медиатора в ЕАЭС, считает Орлова Фото: Роман Наумов © URA.RU На фоне высокой мировой конкуренции, столкновения интересов глобальных игроков и торговых войн возрастает роль технологического суверенитета стран ЕАЭС, уверена доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве России Наталья Орлова. По ее словам, в ситуации с внешними вызовами необходим поиск баланса интересов участников международных экономических отношений. «Здесь, на пространстве ЕАЭС, Россия и премьер Михаил Мишустин успешно справляются с ролью медиатора, что дает возможности как союзу в целом, так и России в противодействии санкционному давлению стран Запада», — сказала эксперт. Воробьев отметил, что ЕАЭС за 10 лет прошел ряд «стресс-тестов», в частности санкции, пандемию и другие вызовы Фото: Роман Наумов © URA.RU Евразийский экономический союз за 10 лет прошел через ряд «стресс-тестов», считает руководитель проектов консалтинговой группы «Полилог» Павел Воробьев. Самым серьезным, по его словам, стала пандемия коронавируса, в ходе которой Россия поддерживала союзников, развернула производство вакцин в Белоруссии и Казахстане. Все это на фоне нарастания санкционного давления со стороны Запада: обострилась проблема «вторичных санкций», возникли трудности с обслуживанием карт «МИР». «Тем не менее союз сохранил себя и расширяет географию», — отметил политолог. Достижением ЕАЭС Воробьев назвал установление Кубы в качестве наблюдателя в Союзе Фото: Роман Наумов © URA.RU Он напомнил, что статус наблюдателей в ЕАЭС получили Молдавия, Узбекистан и Куба. Официальный Кишинев отказался от взаимодействия с «пятеркой», но в рядах молдавской оппозиции звучат голоса в пользу возвращения на интеграционный трек, сообщил Воробьев. «Результаты работы на внешнем контуре отражает и статистика. За десятилетие страны ЕАЭС на 60% увеличили внешнюю торговлю, более 90% расчетов перевели в национальные валюты. Положительная динамика есть в сельскохозяйственном и промышленном производстве, рост составил 25% и 22% соответственно. Серьезные преимущества гражданам стран ЕАЭС создает общий рынок труда. В мае 2024 года страны ЕАЭС начали взаимно признавать ученые степени, что открывает новые возможности для мобильности высококвалифицированных кадров», — добавил он. Для укрепления ЕАЭС было много сделано в последние два года, считает Рекеда Фото: Роман Наумов © URA.RU Со своей стороны эксперт Российского совета по международным делам, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Сергей Рекеда подчеркнул, что для укрепления ЕАЭС было много сделано в последние два года. «Тем не менее требуется непрерывный мониторинг ситуации, поскольку возникают проблемы с валютными операциями и вводятся вторичные санкции на предприятия, ведущие торговлю с Россией. Необходимо постоянно держать руку на пульсе и разрабатывать новые подходы. Понимание текущей схемы работы важно для дальнейших действий, а заседание Евразийского межправительственного совета в Белоруссии — хорошее подспорье для их качественной проработки», — резюмировал Рекеда. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр России Михаил Мишустин подвел итоги десятилетия Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по случаю 10-летия подписания договора о создании этой международной организации. В странах «пятерки» (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия) на фоне растущего санкционного давления объем взаимной торговли вырос почти в два раза, повышается реальная заработная плата и снижаются показа­тели безработицы. Эксперты прокомментировали URA.ru итоги второго дня визита Мишустина в Минск. Во вторник он принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета, которое прошло с участием национальных делегаций. Накануне главы правительств провели встречу в узком составе. «Нам, без преуве­личения, есть чем гордиться и одно­временно есть к чему стремиться <…> За десять лет в Евразийском экономическом союзе выстроена уникальная наднациональная система регулирования. Она устанавливает единство требований к товарам, поступающим на территорию наших стран. Утверждено свыше полусотни технических регламентов, которые охватывают порядка 85% продукции на общем рынке. Что важно для поставки качественных и надежных товаров гражданам, упрощения торговли», — сказал в своем выступлении Мишустин. В числе успехов, достигнутых партнерами по ЕАЭС за прошедшее десятилетие, он назвал положительную динамику основ­ных макроэкономических показателей. Так, объем взаимной торговли вырос почти в два раза, сельхозпроизводство — на четверть, а промышленность — примерно на 20%; повышается реальная заработная плата, снижаются показа­тели безработицы. Все это на фоне нарастающего санкционного давления со стороны коллективного Запада, прежде всего на Россию и Бело­руссию. Глава российского правительства назвал ключевые направления, по которым предстоит работать в рамках ЕАЭС. В их числе — усиление кооперации в области транспорта, развитие цифровых проектов и совершенствование таможенного регулирования. «Больший спрос набирают маркетплейсы и другие сервисы электронной коммерции. Нужны понятные правила игры. В конце прошлого года в Таможенный кодекс союза были внесены изменения, которые упростили как приобретение товаров на интернет-площадках „пятерки“, так и их последующее оформление», — сообщил Мишустин. Одним из конкурентных преимуществ ЕАЭС премьер-министр России назвал открытость к равноправному сотрудничеству со всеми странами. Поэтому требуется расширять связи с СНГ, ШОС, АСЕАН и БРИКС, а также с отдельными странами Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, указал Мишустин. В активе «пятерки» соглашения о свободной торговле с Вьетнамом и Сербией, активно развивается торгово-экономическое партнерство с КНР. При этом ЕАЭС прорабатывает возможности сотрудничества с Египтом, ОАЭ и Индонезией, ведутся переговоры с Монголией. Ведется работа по вступлению в силу полноформатного соглашении о свободной торговле с Ираном. «Одним из ключевых решений за десятилетний этап работы союза стало принятие главами государств „пятерки“ декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках нашей интеграции. Призываю вас активнее включиться в подготовку „дорожной карты“ по ее выполнению. <…> У союза есть все возможности для того, чтобы стать одним из мощных, самостоятельных полюсов формирующегося многополярного мира, быть центром притяжения для разделяющих наши ценности. Уверен, совместными усилиями мы этого добьемся», — резюмировал Мишустин. На фоне высокой мировой конкуренции, столкновения интересов глобальных игроков и торговых войн возрастает роль технологического суверенитета стран ЕАЭС, уверена доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве России Наталья Орлова. По ее словам, в ситуации с внешними вызовами необходим поиск баланса интересов участников международных экономических отношений. «Здесь, на пространстве ЕАЭС, Россия и премьер Михаил Мишустин успешно справляются с ролью медиатора, что дает возможности как союзу в целом, так и России в противодействии санкционному давлению стран Запада», — сказала эксперт. Евразийский экономический союз за 10 лет прошел через ряд «стресс-тестов», считает руководитель проектов консалтинговой группы «Полилог» Павел Воробьев. Самым серьезным, по его словам, стала пандемия коронавируса, в ходе которой Россия поддерживала союзников, развернула производство вакцин в Белоруссии и Казахстане. Все это на фоне нарастания санкционного давления со стороны Запада: обострилась проблема «вторичных санкций», возникли трудности с обслуживанием карт «МИР». «Тем не менее союз сохранил себя и расширяет географию», — отметил политолог. Он напомнил, что статус наблюдателей в ЕАЭС получили Молдавия, Узбекистан и Куба. Официальный Кишинев отказался от взаимодействия с «пятеркой», но в рядах молдавской оппозиции звучат голоса в пользу возвращения на интеграционный трек, сообщил Воробьев. «Результаты работы на внешнем контуре отражает и статистика. За десятилетие страны ЕАЭС на 60% увеличили внешнюю торговлю, более 90% расчетов перевели в национальные валюты. Положительная динамика есть в сельскохозяйственном и промышленном производстве, рост составил 25% и 22% соответственно. Серьезные преимущества гражданам стран ЕАЭС создает общий рынок труда. В мае 2024 года страны ЕАЭС начали взаимно признавать ученые степени, что открывает новые возможности для мобильности высококвалифицированных кадров», — добавил он. Со своей стороны эксперт Российского совета по международным делам, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Сергей Рекеда подчеркнул, что для укрепления ЕАЭС было много сделано в последние два года. «Тем не менее требуется непрерывный мониторинг ситуации, поскольку возникают проблемы с валютными операциями и вводятся вторичные санкции на предприятия, ведущие торговлю с Россией. Необходимо постоянно держать руку на пульсе и разрабатывать новые подходы. Понимание текущей схемы работы важно для дальнейших действий, а заседание Евразийского межправительственного совета в Белоруссии — хорошее подспорье для их качественной проработки», — резюмировал Рекеда.