Тюменские слухи: стриптизерши кинули клиентов

О ворованных ботинках, кадровом голоде в правительстве и слежке за силовиками. Выпуск 1087

23 августа 2024 в 17:54 Размер текста - 17 +

Те, кто полагал, что у нового главы Тобольска нет своих кадров, кусают локти Фото: Алексей Колчин © URA.RU Пока в тюменской мэрии меряются размерами рабочего дня, в Тобольской мэрии ждут трех варягов, товарищей нового главы. Максим Афанасьев тем временем виртуально застрял Тобольске: новый мэр Тюмени подписан на все группы города в соцсетях, а вот на тюменские — нет. В правительстве тем временем обсуждают, как опростоволосились коллеги — чуть не спровоцировали волну переводов денег мошенникам. Также в свежих слухах: в чем не прав Хусаинов, кто прилетит на ТНФ и куда исчезают туфли для боулинга. «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Cлухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.



В Тюмени ждут небывалое нашествие випов Глава региона готовится встретить высоких гостей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Ходят слухи, что грядущий форум TNF в Тюмени станет самым успешным за многие годы. А все благодаря первым лицам правительства страны, которых ждут на мероприятии в небывалом количестве. «Участие зампреда правительства Александра Новака, министра энергетики Сергея Цивилева и главы Минпромторга Антона Алиханова выведет на новый уровень не только сам форум, но и Тюменскую область в целом. А создание в регионе центра производства и ремонта газотурбинных установок даст развитию субъекта существенный толчок. В ситуации, когда для страны это уже не импортозамещение, а необходимость, подобная работа невероятна важна», — отмечают источники. Город — новый, а паблики — старые Фото: Денис Моргунов © URA.RU Афанасьев забыл переехать в Тюмень «онлайн» Слухачи судачат о том, что глава Тюмени Максим Афанасьев забыл подписаться в соцсетях на городские паблики. При этом он остался участником тобольских сообществ. «В его подписках — губернатор региона и более 30 пабликов Тобольска. Как так? Максим Викторович уже почти два месяца сидит в кресле главы города, а на группы мэрии и другие крупные местные сообщества подписаться забыл», — делятся сплетники. В тюменской мэрии сотрудники шпионят друг за другом В мэрии появилась шпионская игра под названием «Окна». Однако Дмитрия Нагиева в этом шоу нет. Дело в том, что некоторые чиновники жалуются, будто бы с приходом Афанасьева они жуть как перерабатывают. Но если знать месторасположение окон, то видно, что ровно в 18:00 у них гаснет свет в кабинетах и они уходят домой. Есть однако в администрации и трудоголики: некоторые сотрудники задерживаются на работе допоздна. «В общем, главное следить за окнами», — смеются в тюменской политтусовке. Тюменцы щадят нового мэра Слухачи докладывают, что горожане пока присматриваются к новому мэру Максиму Афанасьеву и не заваливают его жалобами и угрозами, как это было с его предшественником Кухаруком. Несмотря на затяжные дожди, проблемы с ливневками и размытыми дорогами, граждане не спешат спустить всех собак на новенького и терпеливо ждут, когда он покажет себя в работе. «Никто на Максима Викторовича зря наезжать не хочет, все хотят посмотреть, как глава проявит себя в Тюмени. До зимы ждут — будут судить по качеству уборки города во время снегопадов», — злорадствуют сплетники. Вагин припрятал туза в рукаве В Тобольске готовятся к кадровым перестановкам. По слухам, уже в сентябре в управу духовной столицы Сибири прибудут люди Вагина. Говорят, что это будет скандально известный бывший силовик и глава тюменского департамента жизнедеятельности Павел Робакидзе и два помощника Вагина в Тюмени — Ивлев и Пономарев. На какие должности хочет новый мэр поставить своих людей пока неизвестно. «Петр Александрович оказался не так прост, как все думали, и люди для команды у него оказывается есть. Забавно, кстати, что Афанасьев вывозил отсюда политесс, а Вагин, напротив, собирается усилить мэрию политиками-мужчинами. правда, чем им тут заняться? Вроде, штат укомплектован», — шепчутся слухачи. В правительстве, похоже, совсем некого бросать на амбразуры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Кадровый голод — не тетка В тюменском правительстве четвертый месяц не могут найти человека в кресло руководителя для одного из провластных холдингов. По слухам, поиски директора в крупное предприятие продолжается с мая, действующему начальнику необходимо вскоре покинуть пост (никакого криминала — только бизнес). Однако согласовать кандидата никак не удается. «Похоже, дойдет до талого: придется жертвовать одним из чиновников, чтобы заткнуть эту амбразуру. Кадровый голод — не тетка», — шепчутся слухачи. Мошенники едва не развели на деньги чиновников Пренеприятнейшая история произошла с департаментом культуры накануне, сообщают слухачи из желтого дома. В департамент пришло письмо о сборе средств для пострадавших в Курской области. И оно без проверки было спущено вниз по каналам — в подшефные ведомства всех городов и весей региона. «Неизвестно, успело ли какое-то подразделение реально перевести деньги мошенникам, пока на одном из участков не вскрылось, что это махинация. Странная беспечность на высшем уровне. И опасная», — вздыхают наши источники. Сплетники восхищаются прической топ-чиновницы По слухам, прическа спикера думы Светланы Ивановой не дает покоя кулуарным сплетникам. Идеальная укладка «волосок к волоску» чиновницы вызывает море восхищения и вопросов: как занятой спикер успевает вести дела в думе, сажать кабачки на даче и при этом быть всегда с безупречной укладкой? Своей укладкой Иванова напоминает «железную леди» Маргарет Тэтчер. Видимо ее в качестве референса и выбрала спикер. В тюменском УМВД пройдет большая ревизия Ходят слухи, что начальник УМВД по Тюменской области Александр Смирнов планирует провести большую проверку ведомства. По словам инсайдеров, начальник регионального главка может посетить самые отдаленные отделы полиции и лично пообщаться с людьми, которые там работают. «Смирнов хочет узнать, какие проблемы есть на местах, далеко от центра. Для того, чтобы лично принять участие в решении этих вопросов. Также у него, с большой долей вероятности, пройдут встречи с местным полицейским начальством», — сообщают слухмейкеры. В тюменских тюрьмах станет меньше зэков Знающие люди поговаривают, что в Тюменской области стали реже сажать в тюрьму за преступления «легкой категории тяжести». Мол, за счет этого в регионе хотят частично разгрузить колонии, которые сейчас заполнены заключенными под завязку. «Судебная практика такова, что человека, который впервые попал под суд за совершение преступлений „легкой категории тяжести“, скорее всего, не будут сажать в тюрьму. А дадут условный срок. За счет этого будут решены сразу два вопроса: во — первых, тюрьмы не будут переполнены. Во — вторых, осужденный, оставшийся на воле, не пропитается тюремными законами и понятиями. И, в принципе, останется нормальным», — отмечают слухачи. Людям в погонах придется жестко контролировать себя Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Тюменской области будут следить за поведением силовиков в интернете Говорят, что в Тюменской области будут следить за поведением сотрудников силовых структур в интернете. В частности — пристальное внимание хотят уделить высказываниям правоохранителей в социальных сетях. Мол, заниматься этим будет специальный отдел. Сотрудники которого, по слухам, уже приступили к работе. «За силовиками в интернете следили и раньше. Но только за аккаунтами, которые подписаны их именами. В последнее время среди сотрудников пошла мода на создание фейковых аккаунтов, под которыми они нередко позволяют себе делать очень интересные высказывания. Сейчас все это дело будет отслеживаться. И, видимо, наказываться», — резюмируют инсайдеры. Тюменцы стали чаще судиться с силовиками Ходят слухи, что тюменские автолюбители, лишенные прав за езду в нетрезвом виде, начали чаще подавать в суд на сотрудников ГАИ, которые их поймали. По словам слухмейкеров, нарушители таким образом пытаются вернуть водительские удостоверения. «В судах лишившиеся прав пытаются доказать, что сотрудники ДПС при оформлении нетрезвого состояния допустили процессуальные нарушения: не так заполнили протокол, не объяснили прав понятым и т. д. Если суд признает их правоту, то, скорее всего, они смогут вернуть водительские удостоверения. Так как доказательства нетрезвого состояния будут признаны недействительными, поскольку были получены с нарушением требований закона. Но на практике такое происходит крайне редко», — отмечают слухмейкеры. Застройщиков заставят играть по правилам В среде строителей Тюменской области поговаривают, что небольших застройщиков, которые занимаются исключительно индивидуальными проектами, заставят играть по общим правилам. Дескать, их принудительно будут загонять под эскроу и в саморегулируемые организации, чтобы они не демпинговали цены и не перетягивали одеяло прибылей на себя. «Ясное дело, что заставить прямо и открыто никто никого не сможет. Однако есть разные способы влияния. Например — отказ в пропуске в строительный кластер. Или максимальное затягивание сроков выдачи разрешений на строительство. Слишком много у них свободы по сравнению с другими участниками рынка, и последние просто завидуют», — рассуждают злые языки. Чем обернется эта афера — вопрос страшный Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В авиаотрасли крупный скандал По неподтвержденной информации, на одном из авиапредприятий региона случился крупный скандал. В ситуации разбираются все — от ФСБ до службы безопасности компании. «Якобы выяснилось, что на предприятии сколотилась преступная группа, а главарем их был бывший сотрудник. Ребята занимались продажей списанных запчастей. Сбывали их, в числе прочего, в Китай. А уж куда они уходили потом — пока неизвестно, может и недружественным странам», — рассказывают слухачи. Бизнес потеряет счета в ближнем зарубежье Предприниматели Тюмени с тревогой обсуждают, что вслед за Китаем санкции против побывавшей на российских счетах валюты начинают вводить и некоторые страны ближнего зарубежья. Якобы на неделе появились трудности при взаиморасчетах с контрагентами в Киргизии и Узбекистане. «Счета пока еще никто не блокирует и средства, переведенные поставщикам не возвращает, как в последний месяц делает Китай. Но задержки переводов начались. Опасаемся, как бы не пришлось и тут закрывать все свои счета, переводя партнерские отношения в Алжир или, например, какое-нибудь Конго», — вздыхают расстроенные бизнесмены. Тюменский аквапарк заподозрили в отсутствии патриотизма Слухачи докладывают, что недавно в публичном поле был поднят интересный вопрос, который заставил задуматься о приоритетах руководства тюменского аквапарка. «В „ЛетоЛето“ все еще нет льгот для семей участников СВО. Вернее, они есть, но только для тех, чьи мужчины в спецоперации погибли. А вот дети живых героев скидку на посещение получить не могут. Странная ситуация: с начала СВО прошло 2,5 года, в стране и регионе выработана огромная система поддержки для участников спецоперации и их семей. И при этом бизнес, исправно получающий налоговые льготы, присоединяться к этому тренду не стремится», — рассуждают сплетники. Кризис подложил фермерам свинью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Агрогиганты скрывают реальное положение вещей Близкие к крупному агробизнесу Тюменской области источники URA.RU заговорили о том, что дела у гигантов отрасли идут далеко не так хорошо, как кажется. По мнению слухачей, агрохолдинги испытывают не меньшие финансовые трудности, чем малый и средний бизнес. «Речь не о том, что у них нет прибыли. Но проблемы других форм и сфер бизнеса рикошетом ударили по столпам. Речь идет о немалой дебиторской задолженности. Партнеры и потребители должны молочным компаниям „Арсиба“, мясным производствам „Юбилейного“ и другим титанам не один миллиард рублей. Как следствие, у агрохолдингов растет и кредиторская задолженность. Так или иначе, результаты финансового 2024 года будут явно не такими радужными, как говорят улыбчивые топ-менеджеры», — злорадствуют завистники. Миллионера упрекнули в противоречии самому себе Знающие люди рассказывают, что в течение всего августа тюменский миллионер и владелец компании «Этажи» Ильдар Хусаинов получает от коллег упреки. Дескать, в стремлении проанализировать рынок, «некоронованный король недвижимости» начинает противоречить сам себе. «Сначала он пишет, что рынок стабилизируется, показывая данные по консультациям за несколько недель. Потом на основании тех же данных, но уже неделю спустя, говорит что снова все идет под откос. Хочется уже, чтобы Ильдар определился, куда склонять доверчивых поклонников его рассуждений», — разводят руками недоумевающие слухмейкеры. Дети везут из отпусков ротовирус и простуды Фото: Анна Майорова © URA.RU Школьников отправят на карантин в начале учебного года В родительских чатах активно обсуждают рост заболеваемости ОРВИ среди детей. Тюменцы предполагают, что сразу с началом нового учебного года часть классов уйдет из-за этого на карантин. «Часть детей, которые только вернулись с моря, все еще болеют ротавирусом, а другая часть — подхватила простуду. А ведь семьи еще продолжают возвращаться из отпусков. Видимо, дети две недели поучатся, а потом на дистант уйдут», — рассуждают инсайдеры. Тюменцы «обувают» владельцев боулингов Поговаривают, владельцы боулинг-центров Тюмени страдают от посетителей, которые бессовестно воруют ботинки для игр. Якобы ушлые горожане как бы невзначай забывают снять обувь — оставляют свои старые тяги и меняют их на казенные. «Ботинки для боулинга заказывают в Европе, они шьются из натуральной кожи, из высокотехнологичных материалов, из-за потока клиентов их приходится менять раз в три месяца, поэтому они особо не залеживаются. Вот некоторым и приглянулись импортные черевички. При этом как в них ходить вне дорожки — вопрос открытый», — недоумевают сплетники. У скандального бара закончились идеи для секс-коктейлей Слухачи докладывают, что известный тюменский бар, знаменитый своими коктейлями с анальной пробкой и трусами в качестве украшения, не может найти идею для нового декора. Соль в том, что горожане настолько привыкли к эпатажному ассортименту, что удивить их теперь сложно. В качестве версий озвучиваются и презервативы, и эротические карты и наручники. Но что же в итоге пойдет в коктейль — неизвестно. Ждем с предвкушением. В Тюмени дефицит стриптизерш Поговаривают, что стриптиз-клубы областной столицы испытывают сильный недостаток кадров. Якобы заведениям катастрофически не хватает танцовщиц. «Многие девочки как-то резко решили уйти из профессии. А поток клиентов-то меньше не становится. Постоянники уже начали жаловаться, что выбор у нас стал скудный. А новых сотрудниц найти трудно: уже где только не размещаем объявления, а выхлоп нулевой. Хоть в центр занятости обращайся, честное слово!» — вздыхают инсайдеры. Cлухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пока в тюменской мэрии меряются размерами рабочего дня, в Тобольской мэрии ждут трех варягов, товарищей нового главы. Максим Афанасьев тем временем виртуально застрял Тобольске: новый мэр Тюмени подписан на все группы города в соцсетях, а вот на тюменские — нет. В правительстве тем временем обсуждают, как опростоволосились коллеги — чуть не спровоцировали волну переводов денег мошенникам. Также в свежих слухах: в чем не прав Хусаинов, кто прилетит на ТНФ и куда исчезают туфли для боулинга. «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Cлухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. В Тюмени ждут небывалое нашествие випов Ходят слухи, что грядущий форум TNF в Тюмени станет самым успешным за многие годы. А все благодаря первым лицам правительства страны, которых ждут на мероприятии в небывалом количестве. «Участие зампреда правительства Александра Новака, министра энергетики Сергея Цивилева и главы Минпромторга Антона Алиханова выведет на новый уровень не только сам форум, но и Тюменскую область в целом. А создание в регионе центра производства и ремонта газотурбинных установок даст развитию субъекта существенный толчок. В ситуации, когда для страны это уже не импортозамещение, а необходимость, подобная работа невероятна важна», — отмечают источники. Афанасьев забыл переехать в Тюмень «онлайн» Слухачи судачат о том, что глава Тюмени Максим Афанасьев забыл подписаться в соцсетях на городские паблики. При этом он остался участником тобольских сообществ. «В его подписках — губернатор региона и более 30 пабликов Тобольска. Как так? Максим Викторович уже почти два месяца сидит в кресле главы города, а на группы мэрии и другие крупные местные сообщества подписаться забыл», — делятся сплетники. В тюменской мэрии сотрудники шпионят друг за другом В мэрии появилась шпионская игра под названием «Окна». Однако Дмитрия Нагиева в этом шоу нет. Дело в том, что некоторые чиновники жалуются, будто бы с приходом Афанасьева они жуть как перерабатывают. Но если знать месторасположение окон, то видно, что ровно в 18:00 у них гаснет свет в кабинетах и они уходят домой. Есть однако в администрации и трудоголики: некоторые сотрудники задерживаются на работе допоздна. «В общем, главное следить за окнами», — смеются в тюменской политтусовке. Тюменцы щадят нового мэра Слухачи докладывают, что горожане пока присматриваются к новому мэру Максиму Афанасьеву и не заваливают его жалобами и угрозами, как это было с его предшественником Кухаруком. Несмотря на затяжные дожди, проблемы с ливневками и размытыми дорогами, граждане не спешат спустить всех собак на новенького и терпеливо ждут, когда он покажет себя в работе. «Никто на Максима Викторовича зря наезжать не хочет, все хотят посмотреть, как глава проявит себя в Тюмени. До зимы ждут — будут судить по качеству уборки города во время снегопадов», — злорадствуют сплетники. Вагин припрятал туза в рукаве В Тобольске готовятся к кадровым перестановкам. По слухам, уже в сентябре в управу духовной столицы Сибири прибудут люди Вагина. Говорят, что это будет скандально известный бывший силовик и глава тюменского департамента жизнедеятельности Павел Робакидзе и два помощника Вагина в Тюмени — Ивлев и Пономарев. На какие должности хочет новый мэр поставить своих людей пока неизвестно. «Петр Александрович оказался не так прост, как все думали, и люди для команды у него оказывается есть. Забавно, кстати, что Афанасьев вывозил отсюда политесс, а Вагин, напротив, собирается усилить мэрию политиками-мужчинами. правда, чем им тут заняться? Вроде, штат укомплектован», — шепчутся слухачи. Кадровый голод — не тетка В тюменском правительстве четвертый месяц не могут найти человека в кресло руководителя для одного из провластных холдингов. По слухам, поиски директора в крупное предприятие продолжается с мая, действующему начальнику необходимо вскоре покинуть пост (никакого криминала — только бизнес). Однако согласовать кандидата никак не удается. «Похоже, дойдет до талого: придется жертвовать одним из чиновников, чтобы заткнуть эту амбразуру. Кадровый голод — не тетка», — шепчутся слухачи. Мошенники едва не развели на деньги чиновников Пренеприятнейшая история произошла с департаментом культуры накануне, сообщают слухачи из желтого дома. В департамент пришло письмо о сборе средств для пострадавших в Курской области. И оно без проверки было спущено вниз по каналам — в подшефные ведомства всех городов и весей региона. «Неизвестно, успело ли какое-то подразделение реально перевести деньги мошенникам, пока на одном из участков не вскрылось, что это махинация. Странная беспечность на высшем уровне. И опасная», — вздыхают наши источники. Сплетники восхищаются прической топ-чиновницы По слухам, прическа спикера думы Светланы Ивановой не дает покоя кулуарным сплетникам. Идеальная укладка «волосок к волоску» чиновницы вызывает море восхищения и вопросов: как занятой спикер успевает вести дела в думе, сажать кабачки на даче и при этом быть всегда с безупречной укладкой? Своей укладкой Иванова напоминает «железную леди» Маргарет Тэтчер. Видимо ее в качестве референса и выбрала спикер. В тюменском УМВД пройдет большая ревизия Ходят слухи, что начальник УМВД по Тюменской области Александр Смирнов планирует провести большую проверку ведомства. По словам инсайдеров, начальник регионального главка может посетить самые отдаленные отделы полиции и лично пообщаться с людьми, которые там работают. «Смирнов хочет узнать, какие проблемы есть на местах, далеко от центра. Для того, чтобы лично принять участие в решении этих вопросов. Также у него, с большой долей вероятности, пройдут встречи с местным полицейским начальством», — сообщают слухмейкеры. В тюменских тюрьмах станет меньше зэков Знающие люди поговаривают, что в Тюменской области стали реже сажать в тюрьму за преступления «легкой категории тяжести». Мол, за счет этого в регионе хотят частично разгрузить колонии, которые сейчас заполнены заключенными под завязку. «Судебная практика такова, что человека, который впервые попал под суд за совершение преступлений „легкой категории тяжести“, скорее всего, не будут сажать в тюрьму. А дадут условный срок. За счет этого будут решены сразу два вопроса: во — первых, тюрьмы не будут переполнены. Во — вторых, осужденный, оставшийся на воле, не пропитается тюремными законами и понятиями. И, в принципе, останется нормальным», — отмечают слухачи. В Тюменской области будут следить за поведением силовиков в интернете Говорят, что в Тюменской области будут следить за поведением сотрудников силовых структур в интернете. В частности — пристальное внимание хотят уделить высказываниям правоохранителей в социальных сетях. Мол, заниматься этим будет специальный отдел. Сотрудники которого, по слухам, уже приступили к работе. «За силовиками в интернете следили и раньше. Но только за аккаунтами, которые подписаны их именами. В последнее время среди сотрудников пошла мода на создание фейковых аккаунтов, под которыми они нередко позволяют себе делать очень интересные высказывания. Сейчас все это дело будет отслеживаться. И, видимо, наказываться», — резюмируют инсайдеры. Тюменцы стали чаще судиться с силовиками Ходят слухи, что тюменские автолюбители, лишенные прав за езду в нетрезвом виде, начали чаще подавать в суд на сотрудников ГАИ, которые их поймали. По словам слухмейкеров, нарушители таким образом пытаются вернуть водительские удостоверения. «В судах лишившиеся прав пытаются доказать, что сотрудники ДПС при оформлении нетрезвого состояния допустили процессуальные нарушения: не так заполнили протокол, не объяснили прав понятым и т. д. Если суд признает их правоту, то, скорее всего, они смогут вернуть водительские удостоверения. Так как доказательства нетрезвого состояния будут признаны недействительными, поскольку были получены с нарушением требований закона. Но на практике такое происходит крайне редко», — отмечают слухмейкеры. Застройщиков заставят играть по правилам В среде строителей Тюменской области поговаривают, что небольших застройщиков, которые занимаются исключительно индивидуальными проектами, заставят играть по общим правилам. Дескать, их принудительно будут загонять под эскроу и в саморегулируемые организации, чтобы они не демпинговали цены и не перетягивали одеяло прибылей на себя. «Ясное дело, что заставить прямо и открыто никто никого не сможет. Однако есть разные способы влияния. Например — отказ в пропуске в строительный кластер. Или максимальное затягивание сроков выдачи разрешений на строительство. Слишком много у них свободы по сравнению с другими участниками рынка, и последние просто завидуют», — рассуждают злые языки. В авиаотрасли крупный скандал По неподтвержденной информации, на одном из авиапредприятий региона случился крупный скандал. В ситуации разбираются все — от ФСБ до службы безопасности компании. «Якобы выяснилось, что на предприятии сколотилась преступная группа, а главарем их был бывший сотрудник. Ребята занимались продажей списанных запчастей. Сбывали их, в числе прочего, в Китай. А уж куда они уходили потом — пока неизвестно, может и недружественным странам», — рассказывают слухачи. Бизнес потеряет счета в ближнем зарубежье Предприниматели Тюмени с тревогой обсуждают, что вслед за Китаем санкции против побывавшей на российских счетах валюты начинают вводить и некоторые страны ближнего зарубежья. Якобы на неделе появились трудности при взаиморасчетах с контрагентами в Киргизии и Узбекистане. «Счета пока еще никто не блокирует и средства, переведенные поставщикам не возвращает, как в последний месяц делает Китай. Но задержки переводов начались. Опасаемся, как бы не пришлось и тут закрывать все свои счета, переводя партнерские отношения в Алжир или, например, какое-нибудь Конго», — вздыхают расстроенные бизнесмены. Тюменский аквапарк заподозрили в отсутствии патриотизма Слухачи докладывают, что недавно в публичном поле был поднят интересный вопрос, который заставил задуматься о приоритетах руководства тюменского аквапарка. «В „ЛетоЛето“ все еще нет льгот для семей участников СВО. Вернее, они есть, но только для тех, чьи мужчины в спецоперации погибли. А вот дети живых героев скидку на посещение получить не могут. Странная ситуация: с начала СВО прошло 2,5 года, в стране и регионе выработана огромная система поддержки для участников спецоперации и их семей. И при этом бизнес, исправно получающий налоговые льготы, присоединяться к этому тренду не стремится», — рассуждают сплетники. Агрогиганты скрывают реальное положение вещей Близкие к крупному агробизнесу Тюменской области источники URA.RU заговорили о том, что дела у гигантов отрасли идут далеко не так хорошо, как кажется. По мнению слухачей, агрохолдинги испытывают не меньшие финансовые трудности, чем малый и средний бизнес. «Речь не о том, что у них нет прибыли. Но проблемы других форм и сфер бизнеса рикошетом ударили по столпам. Речь идет о немалой дебиторской задолженности. Партнеры и потребители должны молочным компаниям „Арсиба“, мясным производствам „Юбилейного“ и другим титанам не один миллиард рублей. Как следствие, у агрохолдингов растет и кредиторская задолженность. Так или иначе, результаты финансового 2024 года будут явно не такими радужными, как говорят улыбчивые топ-менеджеры», — злорадствуют завистники. Миллионера упрекнули в противоречии самому себе Знающие люди рассказывают, что в течение всего августа тюменский миллионер и владелец компании «Этажи» Ильдар Хусаинов получает от коллег упреки. Дескать, в стремлении проанализировать рынок, «некоронованный король недвижимости» начинает противоречить сам себе. «Сначала он пишет, что рынок стабилизируется, показывая данные по консультациям за несколько недель. Потом на основании тех же данных, но уже неделю спустя, говорит что снова все идет под откос. Хочется уже, чтобы Ильдар определился, куда склонять доверчивых поклонников его рассуждений», — разводят руками недоумевающие слухмейкеры. Школьников отправят на карантин в начале учебного года В родительских чатах активно обсуждают рост заболеваемости ОРВИ среди детей. Тюменцы предполагают, что сразу с началом нового учебного года часть классов уйдет из-за этого на карантин. «Часть детей, которые только вернулись с моря, все еще болеют ротавирусом, а другая часть — подхватила простуду. А ведь семьи еще продолжают возвращаться из отпусков. Видимо, дети две недели поучатся, а потом на дистант уйдут», — рассуждают инсайдеры. Тюменцы «обувают» владельцев боулингов Поговаривают, владельцы боулинг-центров Тюмени страдают от посетителей, которые бессовестно воруют ботинки для игр. Якобы ушлые горожане как бы невзначай забывают снять обувь — оставляют свои старые тяги и меняют их на казенные. «Ботинки для боулинга заказывают в Европе, они шьются из натуральной кожи, из высокотехнологичных материалов, из-за потока клиентов их приходится менять раз в три месяца, поэтому они особо не залеживаются. Вот некоторым и приглянулись импортные черевички. При этом как в них ходить вне дорожки — вопрос открытый», — недоумевают сплетники. У скандального бара закончились идеи для секс-коктейлей Слухачи докладывают, что известный тюменский бар, знаменитый своими коктейлями с анальной пробкой и трусами в качестве украшения, не может найти идею для нового декора. Соль в том, что горожане настолько привыкли к эпатажному ассортименту, что удивить их теперь сложно. В качестве версий озвучиваются и презервативы, и эротические карты и наручники. Но что же в итоге пойдет в коктейль — неизвестно. Ждем с предвкушением. В Тюмени дефицит стриптизерш Поговаривают, что стриптиз-клубы областной столицы испытывают сильный недостаток кадров. Якобы заведениям катастрофически не хватает танцовщиц. «Многие девочки как-то резко решили уйти из профессии. А поток клиентов-то меньше не становится. Постоянники уже начали жаловаться, что выбор у нас стал скудный. А новых сотрудниц найти трудно: уже где только не размещаем объявления, а выхлоп нулевой. Хоть в центр занятости обращайся, честное слово!» — вздыхают инсайдеры. Cлухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.