Лидер СР Миронов стал нерукопожатным на Дальнем Востоке

Выдвижение на выборы губернатора и заксобрания Хабаровского края от «Справедливой России» несистемных игроков из команды экс-губернатора Сергея Фургала ударило по авторитету лидера партии Сергея Миронова. 27 августа политик второй раз за лето летит в регион, но местные власти наотрез отказываются с ним встречаться и идти на диалог. Политологи прогнозируют, что происходящее может обернуться для Миронова большими проблемами вплоть до потери поста руководителя партии к 2026 году.
«Справедливая Россия» в Хабаровском крае стала пристанищем для соратников арестованного в 2020 году экс-губернатора Сергея Фургала (ЛДПР). В 2022 году в партию перешли самые оппозиционные представители либерал-демократов, которые не смирились с арестом своего руководителя и с заменой его на Михаила Дегтярева. Среди «перебежчиков» — сенатор от заксобрания Сергей Безденежных и депутат городской думы Хабаровска Михаил Сидоров, который возглавил краевое отделение СР в 2022 году. Вместе с Сидоровым к эсерам примкнули еще 7 бывших представителей фракции ЛДПР в городской думе. Так, фракция СРЗП увеличилась с 1 человека до 9.
Большинство перебежчиков вызывают аллергию у местной власти. Из-за постоянной критики и демаршей они, в отличие от ЛДПР, воспринимаются как несистемные игроки и ассоциируются с экс-губернатором Фургалом.
Несмотря на это, представители группы без согласования почти в полном составе выдвинулись на выборы. Действующие депутаты гордумы от СРЗП Михаил Сидоров, Наталья Жирякова и Денис Куратов будут бороться за места в законодательной думе края. Владимир Майсак и Мария Огненная вновь попытаются избраться в городскую думу. Сидоров подал документы и на участие в губернаторских выборах, что также не согласовывалось с администрацией президента. В конечном итоге его пришлось снимать на этапе прохождения муниципального фильтра, что вылилось публичные скандалы в регионе.
Представители от СР могут доставить немало проблем единороссам в одномандатных округах. Денис Куратов будет соперничать с ректором Дальневосточного госуниверситета путей и сообщения Владимиром Буровцевым от ЕР в 5 округе. Сидоров — с главврачом поликлиники Андреем Субботиным в 6 округе. Наталья Жирякова — с директором спортшколы Константином Юровым в 12 округе. Как сообщают источники агентства, против них будет усиленно использоваться административный ресурс.
События привели к полной и демонстративной заморозке отношений между местной властью в лице врио губернатора и экс-замгенпрокурора Дмитрия Демешина и Сергеем Мироновым.
За лето Миронов посетил Карачаево-Черкесскую республику, Тульскую, Волгоградскую и Кировскую области. В каждом из регионов публично встречался с губернаторами. Исключением стал только Хабаровский край, который Миронов посетил в конце июня. С Мироновым не встретился не только губернатор, но и никто из его подчиненных. Глава СРЗП повидался лишь с местными партийцами и недовольными властью общественниками.
«Обращались в аппарат Демешина с просьбой принять Миронова. Тот отказал, сославшись на график. Но 15 минут ведь можно было найти? Очевидно, что просто не хочет идти на диалог», — передают источники URA.RU, близкие к краевому отделению партии.
Спустя два месяца Миронов вновь едет в Хабаровский край. В этот раз визит запланирован на 27 августа. По данным агентства, Демешин к приезду лидера эсеров вновь интереса не проявил. Встреча в графике не запланирована.
В краевом правительстве понимают, о чем хотел бы поговорить Миронов, и не видят нужды его слушать. По данным собеседников URA.RU из истеблишмента региона, его цель — сохранить отделение по итогам выборов, чтобы было с чем идти в Госдуму в 2026 году. «Миронов будет пытаться решить несколько вопросов: о том, чтобы сохранить партийную ячейку и не препятствовать прохождению 2-4 человек в состав краевой и городской дум. Ему нужно сохранить шансы СР перед 2026 годом. Если вообще ничего не будет (на этих выборах), то она вовсе вылетит», — полагает инсайдер.
Еще один вопрос — сохранение кандидатуры Сергея Безденежных в Совете Федерации. «Учитывая его ресурсы и влияние, он мог бы возглавить кампанию СР в Госдуму в 2026 году, координировать действия справедливороссов, быть посредником между партией и губернатором. Но все это при условии, что по итогам выборов 2024 года реготделение сохранится», — убежден источник.
Провал этого диалога и отсутствие каких-либо договоренностей между Мироновым и новым врио губернатора Демешиным могут привести к исчезновению краевого отделения партии по итогам выборов 2024 года. Власти будут делать все, чтобы не пропустить СР в органы власти.
«У „Справедливой России“ в Хабаровском крае непрезентабельный вид. Партию обвиняют в связях с последователями Фургала. При этом рейтинг СР скатывается и особых шансов на победу нет, без определенной административной поддержки, нет. Если на этих выборах у СР будет провал, то наверняка в Москве встанет вопрос о смене руководства. Это может раскачиваться кем угодно: Захаром Прилепиным или другими представителями „второго ряда“ партии. И к 2026 году если СР еще сохранится, то она пойдет с новым лидером», — дает неутешительный прогноз близкий к Хабаровскому краю доктор политических наук Илдус Ярулин.
Другая причина, по которой Демешин не желает идти на «договорняки» с Мироновым — политический вес и близость к президенту. «Он человек президента, ему лишний раз обсуждать что-то с оппозиционной политической партией бессмысленно. Если будет специальная установка от АП — тогда встретится», — добавил Ярулин.
Гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков полагает, что Демешин своим авторитетом не хотел бы добавлять очков «Справедливой России», с которой у него в регионе конфликт. «Партия выступила в качестве проводника старых сил, и у Демешина на этот счет своя позиция. Долгие года партией власти в регионе была ЛДПР. Теперь ситуация нормализуется. Есть партии, которые помогают в нормализации, такие как „Новые люди“, оттягивающие голоса у ЛДПР. А „Справедливая Россия“ остается не совсем системной. Демешину бы не хотелось, чтобы партия набирала здесь очки», — полагает эксперт.
«Если „Справедливая Россия“ набирает 2-3% (в стране по опросам), большой вопрос в том, станет ли она парламентской в 2026 году. Есть ощущение, что через полтора года партия может уже может не быть парламентской, поэтому уделять внимание ее лидерам губернаторы не хотят», — резюмировал Гращенков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.