Челябинцам дешевле купить квартиру, чем снимать

Как выгодно приобрести жилье в новостройке — советы экспертов

06 сентября 2024 в 10:13 Размер текста - 17 +

Челябинцам предлагают особые условия для покупки квартир в новостройках Группа компаний «Магнитострой» Несмотря на изменение процентных ставок по ипотечным кредитам и сворачивание льготных программ, на рынке недвижимости Челябинска продолжается обвал цен на новостройки. Эксперты подсчитали, что цены на квартиры в августе снизились до 134 тысяч рублей за квадратный метр. При этом челябинцы могут еще выгоднее приобрести жилье благодаря особым условиям от застройщиков. Как рассказали URA.RU в Группе компаний «Магнитострой», также можно снизить ежемесячные платежи по ипотеке. Скидка на покупку квартир в новостройке Челябинцы могут получить скидку до 1 млн рублей на покупку новой квартиры Фото: Группа компаний «Магнитострой» Купить просторные квартиры в жилом комплексе « Академ Риверсайд» в Челябинске теперь можно еще выгоднее благодаря специальным условиям от застройщика. В рамках акции потенциальные покупатели могут стать владельцами жилья со скидкой до 1 000 000 рублей. Особое предложение действует на покупку квартир в доме № 14 , который располагается в развивающемся центре города. Со стороны застройщика также предусмотрена возможность получения ипотеки на дом № 18 по субсидированной ставке 2,9%, что делает инвестиции в недвижимость еще более привлекательными. Как сэкономить на ежемесячных платежах Монолитные квартиры в ЖК «Академ Риверсайд» в ипотеку от 22 тысяч рублей в месяц Фото: Группа компаний «Магнитострой» На фоне роста базовых ставок по ипотеке, ежемесячные платежи достигли чрезвычайно высоких значений, однако в ГК «Магнитострой» нашли решение и этой проблемы. Программа «Семейная ипотека» со ставкой от 6% годовых позволит покупателям снизить ежемесячные взносы. Семейным парам с ребенком в возрасте до шести лет или с двумя детьми до 18 лет предоставляется кредит на срок до 30 лет при первоначальном взносе 20,1%. Эксперты компании посчитали, сколько челябинцы смогут реально сэкономить при покупке квартир в ЖК « Академ Риверсайд» по «Семейной ипотеке». Если говорить об приобретении «однушки» площадью 47,5 кв. м. и стоимостью 4,7 млн рублей, то первоначальный взнос составит 945,2 тысячи рублей. Ежемесячно покупателям придется платить 22,5 тысячи рублей. Такой вариант гораздо дешевле, чем снимать жилье, учитывая тенденцию повышения стоимости аренды по всей стране. Семьи, рассматривающие покупку двухкомнатной квартиры площадью 55,05 кв. м. за 4,9 млн рублей, могут рассчитывать на ипотечный платеж в размере 23,7 тысячи рублей в месяц. Покупка «трешки» площадью 95,1 кв. м. в жилом комплексе « Академ Риверсайд» для семей обойдется в 8 млн рублей. Ежемесячный платеж по «Семейной ипотеке» при первоначальном взносе в 2 млн рублей составит 35,9 тысячи рублей. Квартиры мечты рядом с сосновым бором Жилой комплекс комфорт-класса « Академ Риверсайд» находится недалеко от реки Миасс на Университетской набережной. Группа компаний «Магнитострой» формирует в нем экосистему комфортной жизни для жителей. В шаговой доступности есть вся необходимая инфраструктура: детские сады, поликлиники, места для семейного отдыха и досуга, супермаркеты и аптеки. «Это комплексный подход, который получает наш клиент, приобретая жилье у нас. В проектировании домов мы всегда исходим из потребностей и удобства покупателей», — подчеркивает пресс-служба застройщика. Рядом с ЖК «Академ Риверсайд» есть не только вся необходимая инфраструктура, но сосновый лес Фото: Группа компаний «Магнитострой» Подробнее о проектах ГК «Магнитострой» можно узнать по телефонам +7 (351) 240-20-40, +7 (922) 638-45-77, а также на сайте застройщика. Офис продаж компании в Челябинске находится на улице 40-летия Победы, 57. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Застройщики ЖК « Академ Риверсайд» ООО СЗ «Трест-14» ИНН 7447295156, проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО СЗ «Трест-17» ИНН 7447295195, проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО СЗ «Трест-81» ИНН 7447300769, проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Диапазоны значений полной стоимости кредита: от 4,289% до 5,836%. Ставка 2,9% годовых по ипотечному кредитному договору (далее — кредит), заключенному не позднее 31.12.2030, соответствующему требованиям Решения Минфина России N 24-67381-01460-Р (далее — кредит), заключенному на приобретение квартиры по договору участия в долевом строительстве (далее — ДДУ) с ООО «СЗ «Трест-14», ИНН 7447295156 (далее — Застройщик) в отношении ЖК Академ Риверсайд , устанавливается на период до окончания календарного месяца, в котором АО «Банк ДОМ.РФ» (далее — Банк) как эскроу-агент перечислил денежные средства Застройщику — стороне ДДУ (с 1 числа следующего календарного месяца процентная ставка — 6% годовых), при условии, что у заемщика, гражданина РФ, есть: (А) ребенок, гражданин РФ, младше 7 лет на дату заключения кредитного договора; или (Б) ребенок, гражданин РФ, которому установлена категория «ребенок-инвалид» или (В) несколько детей, граждан РФ, младше 18 лет на дату заключения кредитного договора. При отсутствии личного страхования заемщика процентная ставка увеличивается на 1,0 п. п. относительно указанных выше процентных ставок на условиях кредитного договора. Первоначальный взнос: от 20,01%. Сумма кредита: от 500 тыс. руб. до 6 млн руб. включ., до 12 млн руб. включ., если недвижимость — в Москве, Московской обл., Санкт-Петербурге, Ленинградской обл. Срок кредита: от 3 до 30 лет. Заемщики: не более 4 чел., граждане РФ, в возрасте от 21 года до 75 лет (вкл.) (на момент полного погашения кредита). Погашение: ежемесячными равными платежами. Обеспечение: залог прав требований по ДДУ (на этапе строительства), залог приобретаемой недвижимости с оформлением закладной. Расходы: премия по договорам страхования, проведение оценки залога, регистрационные действия, расчеты с контрагентом, иные расходы в связи с приобретением недвижимости и оформлением ипотеки. С 1-го числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором Банк узнал, что заемщик является (являлся) заемщиком (солидарным заемщиком или поручителем) по иному кредитному договору, заключенному с 23.12.2023 (далее — Сторонний договор), по которому кредитор получает (получал) возмещение недополученных доходов по постановлениям Правительства РФ от 23.04.2020 № 566, от 30.12.2017 № 1711, от 31.12.2022 № 2565, от 30.04.2022 № 805, от 30.11.2019 № 1567, от 07.12.2019 № 1609, Решениям Минфина России N 22-67374-00473-Р, N 24-67381-01460-Р, N 24-68903-01277-Р, N 23-67393-01016-Р, ставка определяется как ключевая ставка Банка России на дату заключения кредитного договора, увеличенная на 2,0 п. п. Это условие не применяется, если у заемщика Банка, являющегося также заемщиком (солидарным заемщика и (или) поручителем) по Стороннему договору, родился ребенок после даты заключения Стороннего договора и полного погашения кредита (займа) по Стороннему договору. АО «Банк ДОМ.РФ», универсальная лицензия Банка России № 2312 от 19.12.2018. Условия кредитования — на сайте domrfbank.ru. Информация актуальна по состоянию на 09.09.2024. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Ставка от 6% годовых доступна в рамках программы «Ипотека для семей с детьми», срок кредита от 15 до 30 лет, первоначальный взнос от 20,1%. ПСК 7,300% — 8,795%, Сумма кредита: до 6 млн. руб. Кредит предоставляется ПАО Сбербанк. Реклама. Заказчик: ООО « Информсервис» ИНН 7446033888 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Несмотря на изменение процентных ставок по ипотечным кредитам и сворачивание льготных программ, на рынке недвижимости Челябинска продолжается обвал цен на новостройки. Эксперты подсчитали, что цены на квартиры в августе снизились до 134 тысяч рублей за квадратный метр. При этом челябинцы могут еще выгоднее приобрести жилье благодаря особым условиям от застройщиков. Как рассказали URA.RU в Группе компаний «Магнитострой», также можно снизить ежемесячные платежи по ипотеке. Купить просторные квартиры в жилом комплексе «Академ Риверсайд» в Челябинске теперь можно еще выгоднее благодаря специальным условиям от застройщика. В рамках акции потенциальные покупатели могут стать владельцами жилья со скидкой до 1 000 000 рублей. Особое предложение действует на покупку квартир в доме № 14, который располагается в развивающемся центре города. Со стороны застройщика также предусмотрена возможность получения ипотеки на дом № 18 по субсидированной ставке 2,9%, что делает инвестиции в недвижимость еще более привлекательными. На фоне роста базовых ставок по ипотеке, ежемесячные платежи достигли чрезвычайно высоких значений, однако в ГК «Магнитострой» нашли решение и этой проблемы. Программа «Семейная ипотека» со ставкой от 6% годовых позволит покупателям снизить ежемесячные взносы. Семейным парам с ребенком в возрасте до шести лет или с двумя детьми до 18 лет предоставляется кредит на срок до 30 лет при первоначальном взносе 20,1%. Эксперты компании посчитали, сколько челябинцы смогут реально сэкономить при покупке квартир в ЖК «Академ Риверсайд» по «Семейной ипотеке». Если говорить об приобретении «однушки» площадью 47,5 кв. м. и стоимостью 4,7 млн рублей, то первоначальный взнос составит 945,2 тысячи рублей. Ежемесячно покупателям придется платить 22,5 тысячи рублей. Такой вариант гораздо дешевле, чем снимать жилье, учитывая тенденцию повышения стоимости аренды по всей стране. Семьи, рассматривающие покупку двухкомнатной квартиры площадью 55,05 кв. м. за 4,9 млн рублей, могут рассчитывать на ипотечный платеж в размере 23,7 тысячи рублей в месяц. Покупка «трешки» площадью 95,1 кв. м. в жилом комплексе «Академ Риверсайд» для семей обойдется в 8 млн рублей. Ежемесячный платеж по «Семейной ипотеке» при первоначальном взносе в 2 млн рублей составит 35,9 тысячи рублей. Жилой комплекс комфорт-класса «Академ Риверсайд» находится недалеко от реки Миасс на Университетской набережной. Группа компаний «Магнитострой» формирует в нем экосистему комфортной жизни для жителей. В шаговой доступности есть вся необходимая инфраструктура: детские сады, поликлиники, места для семейного отдыха и досуга, супермаркеты и аптеки. «Это комплексный подход, который получает наш клиент, приобретая жилье у нас. В проектировании домов мы всегда исходим из потребностей и удобства покупателей», — подчеркивает пресс-служба застройщика. Подробнее о проектах ГК «Магнитострой» можно узнать по телефонам +7 (351) 240-20-40, +7 (922) 638-45-77, а также на сайте застройщика. Офис продаж компании в Челябинске находится на улице 40-летия Победы, 57. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Застройщики ЖК «Академ Риверсайд» ООО СЗ «Трест-14» ИНН 7447295156, проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО СЗ «Трест-17» ИНН 7447295195, проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО СЗ «Трест-81» ИНН 7447300769, проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Диапазоны значений полной стоимости кредита: от 4,289% до 5,836%. Ставка 2,9% годовых по ипотечному кредитному договору (далее — кредит), заключенному не позднее 31.12.2030, соответствующему требованиям Решения Минфина России N 24-67381-01460-Р (далее — кредит), заключенному на приобретение квартиры по договору участия в долевом строительстве (далее — ДДУ) с ООО «СЗ «Трест-14», ИНН 7447295156 (далее — Застройщик) в отношении ЖК Академ Риверсайд, устанавливается на период до окончания календарного месяца, в котором АО «Банк ДОМ.РФ» (далее — Банк) как эскроу-агент перечислил денежные средства Застройщику — стороне ДДУ (с 1 числа следующего календарного месяца процентная ставка — 6% годовых), при условии, что у заемщика, гражданина РФ, есть: (А) ребенок, гражданин РФ, младше 7 лет на дату заключения кредитного договора; или (Б) ребенок, гражданин РФ, которому установлена категория «ребенок-инвалид» или (В) несколько детей, граждан РФ, младше 18 лет на дату заключения кредитного договора. При отсутствии личного страхования заемщика процентная ставка увеличивается на 1,0 п. п. относительно указанных выше процентных ставок на условиях кредитного договора. Первоначальный взнос: от 20,01%. Сумма кредита: от 500 тыс. руб. до 6 млн руб. включ., до 12 млн руб. включ., если недвижимость — в Москве, Московской обл., Санкт-Петербурге, Ленинградской обл. Срок кредита: от 3 до 30 лет. Заемщики: не более 4 чел., граждане РФ, в возрасте от 21 года до 75 лет (вкл.) (на момент полного погашения кредита). Погашение: ежемесячными равными платежами. Обеспечение: залог прав требований по ДДУ (на этапе строительства), залог приобретаемой недвижимости с оформлением закладной. Расходы: премия по договорам страхования, проведение оценки залога, регистрационные действия, расчеты с контрагентом, иные расходы в связи с приобретением недвижимости и оформлением ипотеки. С 1-го числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором Банк узнал, что заемщик является (являлся) заемщиком (солидарным заемщиком или поручителем) по иному кредитному договору, заключенному с 23.12.2023 (далее — Сторонний договор), по которому кредитор получает (получал) возмещение недополученных доходов по постановлениям Правительства РФ от 23.04.2020 № 566, от 30.12.2017 № 1711, от 31.12.2022 № 2565, от 30.04.2022 № 805, от 30.11.2019 № 1567, от 07.12.2019 № 1609, Решениям Минфина России N 22-67374-00473-Р, N 24-67381-01460-Р, N 24-68903-01277-Р, N 23-67393-01016-Р, ставка определяется как ключевая ставка Банка России на дату заключения кредитного договора, увеличенная на 2,0 п. п. Это условие не применяется, если у заемщика Банка, являющегося также заемщиком (солидарным заемщика и (или) поручителем) по Стороннему договору, родился ребенок после даты заключения Стороннего договора и полного погашения кредита (займа) по Стороннему договору. АО «Банк ДОМ.РФ», универсальная лицензия Банка России № 2312 от 19.12.2018. Условия кредитования — на сайте domrfbank.ru. Информация актуальна по состоянию на 09.09.2024. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Ставка от 6% годовых доступна в рамках программы «Ипотека для семей с детьми», срок кредита от 15 до 30 лет, первоначальный взнос от 20,1%. ПСК 7,300% — 8,795%, Сумма кредита: до 6 млн. руб. Кредит предоставляется ПАО Сбербанк. Реклама. Заказчик: ООО «Информсервис» ИНН 7446033888