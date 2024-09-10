Политблок ХМАО сдал Кухаруку тест на профпригодность

Внутриполитический блок правительства ХМАО добился того, чтобы в единый день голосования кандидаты от «Единой России» одержали победу в подавляющем большинстве избирательных кампаний. А всего их было 17. Самые важные — довыборы в окружной парламент по одномандатному округу, а также еще 16 кампаний местного уровня. Однако главная интрига этой осени — четвертая попытка выбрать мэра Нефтеюганска — еще впереди, и она станет настоящим экзаменом для югорского внутрипола.
Основная кампания, на которую были брошены все силы окружных властей при поддержке регионального отделения «Единой России» — довыборы в думу ХМАО.
Претендентом от ЕР был легендарный командир батальона «Югра» Дмитрий Аксенов, один из самых известных ветеранов СВО в округе. При всей его широкой известности основной проблемой было то, что Аксенов — житель Ханты-Мансийска. Он не был в полном смысле «своим» ни для опорного города «Газпрома» Югорска, ни для соседнего Советского района, который считается «красным поясом» ХМАО и вотчиной лидера реготделения КПРФ Алексея Савинцева. А именно от этих двух муниципалитетов ветеран СВО и избирался в окружную думу.
При этом, Аксенов в беседе с URA.RU отмечал, что у него, много лет проработавшего в окружной думе начальником отдела организационного обеспечения, порог «вхождения» в должность депутата гораздо ниже, чем у конкурентов. Он знает нюансы нормотворчества изнутри, а доскональное знакомство с территорией, где есть весьма проблемные поселки и больные точки в виде ветхих теплосетей, произошло в ходе избирательной кампании. Кандидат и поддерживающие его именитые единороссы, включая секретаря партотделения Бориса Хохрякова и главы регисполкома Николая Заболотнева, буквально не вылезали с территории, встречаясь с жителями.
В итоге, Аксенову удалось побить рекорд своего предшественника-газовика Петра Созонова (экс-директор «ГазпромТрансгазЮгорск»), который избирался на «больших выборах» 2021 года параллельно со всем созывом окружного парламента, думы Тюменской области и Госдумой, и набрал 30,58%. Ветерана СВО поддержали 53,44% жителей.
«Советский район практически утратил статус оппозиционного на этих выборах, поддерживая Аксенова. Созонов в городе Советском проиграл, а победу ему обеспечила поддержка „Трансгаза“. Причем, у Созонова был даже проигрышный участок в его опорном городе Югорске. Поддержка Аксенова значительно выше, при этом, на местных выборах предпочитали поддерживать не единороссов», — отмечает один из политтехнологов, который принимал участие в этой выборной кампании.
Главным в этой кампании было качество голосования.
Явка, как и ожидалось при отсутствии широкомасштабной агитации, присущей полноценным выборам, была достаточно невысокой — 28,34% по Югорскому избирательному округу. Местные кампании в общей сложности смогли привлечь на участки 22,22% жителей.
Однако, по данным источника в правительстве, KPI по явке в Югре не ставился. Окружной внупол интересовало качество голосования, а здесь обошлось практически без сюрпризов.
Исключение составил Ханты-Мансийский район, где на выборах мэров двух поселков победили представители оппозиции. «В Кедровом выиграл самовыдвиженец Рустам Абдурахманов с 65,78% (его соперник от ЕР набрал на 43% меньше), а в Цингалах — коммунист Алексей Козлов, получивший поддержку 82,52% избирателей. А в думу Советского района на довыборах избрался представитель КПРФ Максим Апатов.
Решающие выборы еще впереди
Теперь главная интрига внутриполитическая интрига осени в ХМАО — выборы главы Нефтеюганска. Голосование уже три раза откладывалось из-за отсутствия компромиссной фигурой мэра между окружными властями и местными политэлитами. Следующее состоится в начале октября. 8 сентября в Нефтеюганске проходили довыборы в городскую думу.
Примечательно, что тройка, победившая на довыборах в Нефтеюганске: Дмитрий Третьяков, Наталья Терегулова и Виталий Росинский — это члены команды теневого хозяина города, депутата думы ХМАО Степана Пыталева. «Их победа увеличивает его влияние в городе, ведь теперь дума под его полным контролем. Он усиливает своего позиции перед началом очередного этапа переговоров о кандидате на кресло градоначальника», — сообщает инсайдер.
Политэлиты Нефтеюганска перешли в режим ожидания
Тюменский политолог Александр Безделов в беседе с URA.RU отметил, что сорванные выборы в третьем по величине городе ХМАО неизбежно привлекли к ним внимание со стороны федерального центра. Близкие к Пыталеву источники отмечают, что нефтеюганские политэлиты, поддерживающие его, находятся в ожидании. Накануне довыборов в гордуму в соцсетях была опубликована информация о повторных обысках в офисе омского мусорного оператора «Магнит», который, по слухам, аффилирован с Пыталевым. Однако выяснилось, что в telegram-каналах размещено видео обысков 2023 года. Информаторы назвали публикации вбросом. Подтвердить факт повторных обысков в «Магните» на момент публикации материала не удалось.
Политолог Борис Григорьев считает, что добиться компромисса на предстоящих выборах главы Нефтеюганска возможно при условии политической воли противоборствующих сторон. «Здесь необходим опытный переговорщик, который сможет повлиять на обе стороны конфликта. Думаю, что „старшие товарищи“ держат руку на пульсе», — отметил эксперт.
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