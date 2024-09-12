Мишустин защитит россиян от ошибок при покупке квартир и домов

Правительство защитило россиян от ошибок при регистрации недвижимости. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил на встрече с руководителем Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Олегом Скуфинским, что государство гарантирует права на собственность. Как объяснили эксперты URA.RU, в эффективной работе Росреестра заинтересованы как обычные люди, так и бизнес с государством.
В начале разговора Мишустин отметил, что Росреестр обеспечивает гарантии прав собственности для каждого человека. По его словам, важно уделять большое внимание регистрации квартир, жилых и садовых домов, бань, гаражей. Для этого реализуется «дачная» и «гаражная» амнистии, напомнил Мишустин.
«Для людей это очень важно, потому что годами не могли оформить ничего. Наводится порядок. Стало ясно и понятно, каким образом, по каким нормативным документам оформлять», — подчеркнул глава правительства.
Скуфинский рассказал, что Росреестр уже накопил большой опыт помощи людям, которым требуется оформить права на жилые дома. Очень многое сделано за последние несколько лет на законодательном уровне, добавил глава Росреестра.
«Системно решен целый ряд вопросов. Во?первых, разработан механизм включения СНТ в границы населенных пунктов, что очень важно. Второе. Разрешено на садоводческих участках содержать кроликов, домашнюю птицу. Введено электронное голосование, что для общих собраний также людям очень удобно», — заявил Скуфинский.
Премьер-министр поднял на встрече вопрос развития Национальной системы пространственных данных. Мишустин подчеркнул, что кадастровая система и НСПД должны давать однозначный ответ на четыре основных вопроса: что это, чье это, сколько это стоит и где это. Важно, чтобы все — федеральные органы исполнительной власти, субъекты РФ, россияне, бизнес — пользовались одним уникальным ресурсом, отметил глава правительства.
«Работа Росреестра затрагивает каждого гражданина. Очень важно, чтобы его права на собственность, здания, сооружения, квартиру, дачу были гарантированы государством. Чтобы оборот был быстрым, и все услуги, которые Росреестр предоставляет, были комфортными, без простаивания в очередях», — резюмировал Мишустин.
Правительство принимает ряд мер, чтобы упростить сделки с недвижимостью и сделать их максимально безопасными для россиян, заявила зампредседателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева. «Имущество, которое отражено в единой базе недвижимости, оно самое дорогое, самое сложное. Продажа и покупка этой недвижимости совершается человеком один или два раза в жизни, не больше. Это самые дорогие сделки. Здесь человек, конечно, максимально должен быть защищен», — считает Разворотнева.
От Росреестра зависит, увидите ли вы на кадастровой карте, что над участком проходит ЛЭП и есть ли какое-то обременение, отметил гендиректор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский. В интересах всех граждан, чтобы Росреестр работал эффективно, добавил собеседник URA.RU. По мнению политолога, Мишустин уделяет большое внимание Национальной системе пространственных данных, потому что это помогает россиянам избежать лишних трудностей при оформлении документов.
«Люди о государстве судят по тому, насколько удобны и эффективны его сервисы и насколько оно обеспечивает отсутствие сбоев. Можно сколько угодно рассказывать человеку про рост экономики, а потом у него возникает какая-нибудь ситуация, когда он не получает нужную информацию вовремя, попадает на какую-нибудь неудачную сделку и начинает ненавидеть государство до конца своей жизни. Поэтому в этом плане Мишустин понимает критически критическую важность этой работы» — заявил Еловский.
Без Росреестра невозможно разобраться в спорных вопросах, связанных с недвижимостью, поделился мнением генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Это особенно острая проблема, когда речь идет о коммерческой недвижимости и кому принадлежит, например, торговый центр, добавил эксперт. Власти уже проделали большую работу по цифровизации в этой сфере и упрощению процессов, считает Журавлев.
«Если бы можно было с помощью цифровизации совсем избежать ошибок, то Росреестр можно было бы закрыть, оставить одного системного администратора, который бы нажимал кнопки и все было бы хорошо, еще один кусочек Госуслуг. В данном случае я говорю без негативной коннотации, просто мы не дошли до такого уровня отлаженной работы цифровых систем, но мы движемся к этому и когда-нибудь это обязательно произойдет, просто это очень непросто», — резюмировал Журавлев.
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