Мигрантов будут лишать гражданства за любые преступления

Депортировать будут также и членов их семей

19 сентября 2024 в 17:37 Размер текста - 17 +

В ДДПР разработали законопроект, который позволит лишать гражданства РФ мигрантов, совершающихъ преступления Фото: Илья Московец © URA.RU В Госдуму внесен законопроект, который предполагает возможность лишения мигрантов вида на жительство или разрешения на временное проживание за любые преступления независимо от степени их тяжести. Кроме того, за тяжкие и особо тяжкие преступления депортации могут подвергнуться и члены семей мигрантов. Также планируется расширить список административных правонарушений, за которые может быть прекращено действие ВНЖ. В него могут войти нарушения, связанные с посягательством на органы власти, нанесением побоев, занятием проституцией или получением дохода от нее, а также пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений и сменой пола. В разработке законопроекта принимали участие депутаты ЛДПР, во главе с Леонидом Слуцким Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Фракция ЛДПР разработала законопроект, который расширяет перечень оснований для отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на временное проживание и вида на жительство. Непозволительно ввозить в нашу страну криминальные элементы и создавать опасность для наших граждан. ЛДПР продолжит работу по созданию барьеров для мигрантов,» — заявил Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий на официальном сайте партии. «Люди с судимостью, совершившие административные правонарушения по ряду статей, нам не нужны», — подчеркнул Слуцкий. Так он прокомментировал новый законопроект по мигрантам. Кроме того, ранее в Госдуму был представлен другой законопроект, который предлагает запретить въезд в страну всем иностранцам, когда-либо совершавшим преступления любой степени тяжести. В пояснительной записке указано, что на данный момент решение о нежелательном пребывании иностранного гражданина зависит от срока погашения его судимости. Например, для преступлений небольшой и средней тяжести запрет на въезд действует в течение трех лет после отбытия наказания, для тяжких — восемь лет, а для особо тяжких — десять. Депортированные мигранты не могут въезжать в Россию в течение пяти лет после первого выдворения и десяти лет после неоднократных случаев. Мигрантам будут запрещать въезд в Россию за преступления Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Предлагается установить пожизненный запрет на въезд для иностранцев и лиц без гражданства с неснятой или непогашенной судимостью, а также с уже погашенной судимостью за все категории преступлений: небольшой и средней тяжести, тяжкие или особо тяжкие. Причина инициативы В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в России значительно возросло количество преступлений, совершаемых мигрантами. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что в 2023 году число преступлений, совершенных мигрантами, увеличилось на 75%, достигнув 21,9 тыс. случаев. По данным МВД России, на 1 сентября 2024 года в стране находилось 6?174?777 мигрантов. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что в 2023 году мигранты совершили 38 936 преступлений, что на 3% меньше, чем в предыдущем году. Несмотря на небольшое снижение, наблюдается рост числа особо тяжких преступлений — на 32% и тяжких — на 26%. Также увеличилось количество преступлений против половой неприкосновенности и свободы личности, а в сфере незаконного оборота наркотиков мигранты нарушили закон на 27% чаще. Наибольшее увеличение зафиксировано в области экстремистских преступлений — плюс 147%. Несмотря на небольшое снижение, наблюдается рост числа особо тяжких преступлений, совершенных мигрантами — на 32% и тяжких — на 26%. Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Дешевая рабочая сила, часто уклоняющаяся от уплаты налогов, становится источником значительной прибыли для российского бизнеса. Предприниматели, стремящиеся сэкономить, не заинтересованы в найме соотечественников, не готовых работать за низкие зарплаты. Это одна из проблем,связанная с миграцией в стране в стране. «Чем меньше денег бизнес тратит на рабочую силу, тем выше прибыли бизнеса, — объяснил Бастрыкин. — Я думаю, что надо подумать не только о прибыли, но и об интересах и безопасности нашего государства. Такая миграционная политика и рост преступности, а также экстремизм на уровне плюс 147% просто недопустимы. Это угроза». Для решения данной проблемы глава Следкома предложил ужесточить уголовную ответственность для мигрантов, находящихся на территории России незаконно. По его словам, эта категория граждан совершает преступления чаще, чем легальные мигранты. Дополнительные меры Правительство Московской области с 1 января 2025 года введет ограничения на трудоустройство иностранных граждан по патентам в таких сферах, как торговля алкоголем и табаком, уличное питание, социальные услуги, а также в спорте, культуре, здравоохранении и образовании. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «За три года у нас существенно выросли жалобы в торговле, связанные с иностранной рабочей силой. Мы хотели бы присоединиться к 22 регионам, которые ввели полный запрет на работу по патентам. Кроме того, хотелось бы предложить ограничить работу мигрантов по патенту в сфере уличного питания в нестационарных торговых объектах, а также в социальных направлениях: спорт, досуг, здравоохранение и образование», — цитирует пресс-служба зампреда правительства Подмосковья Наталию Масленкину. За последние три года в России существенно выросли жалобы в торговле, связанные с иностранной рабочей силой Фото: Кондрат Александров © URA.RU Также уточняется, что у мигрантов должен быть специальный патент на работу в России, и ответственность за его отсутствие лежит как на работнике, так и на организации, где он трудоустроен. На предстоящем заседании комиссии Госдумы по миграционной политике будут представлены изменения в законодательство, касающиеся знаний русского языка мигрантами, их образования и социальной адаптации. Председатель Госдумы Вячеслав Володин также сообщил о подготовке законодательных инициатив для регулирования миграционной политики в России. Он отметил: «Не может человек, приехав сам работать, еще с собой вести членов семьи». По его словам, готовится соответствующая инициатива, и «большинство депутатов точно поддержат, независимо от фракционной принадлежности». Кроме того, Володин предложил увеличить срок нахождения в браке для получения гражданства. «Если раньше это был год, сейчас предлагается два года. Мы будем этот вопрос еще дополнительно обсуждать. Может быть не два года, а три или четыре. Брак от этого только станет крепче, если он по любви, а не фиктивный», — добавил он. Проект закона уже прошел первое чтение. Что уже принято В прошлом году вступил в силу обновленный закон «О гражданстве Российской Федерации». Для получения гражданства РФ иностранцы должны не только владеть русским языком, но и знать историю и основы законодательства России (ст. 15 Закона № 138-ФЗ). Также изменился список лиц, имеющих право на упрощенное получение гражданства. В него теперь входят выпускники российских аккредитованных вузов с отличием, а также лица, имеющие прямых предков, которые постоянно проживали на территории, входившей в состав Российской империи или СССР (в пределах границ РФ), без необходимости получения разрешения на временное проживание. Исключена возможность упрощенного получения гражданства через инвестиции и предпринимательскую деятельность. Лиц, уже получивших гражданство, могут лишить его за совершение серьезных преступлений, таких как бандитизм, дискредитация вооруженных сил, организация массовых беспорядков, госизмена и оборот наркотиков. Гражданство также может быть прекращено за заведомо ложные сведения, создающие угрозу национальной безопасности РФ или использование поддельных документов. На сегодняшний день решение о приобретении гражданства может быть отменено, если выяснится, что человек предоставил ложные сведения, например, не указал брата в заявлении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Госдуму внесен законопроект, который предполагает возможность лишения мигрантов вида на жительство или разрешения на временное проживание за любые преступления независимо от степени их тяжести. Кроме того, за тяжкие и особо тяжкие преступления депортации могут подвергнуться и члены семей мигрантов. Также планируется расширить список административных правонарушений, за которые может быть прекращено действие ВНЖ. В него могут войти нарушения, связанные с посягательством на органы власти, нанесением побоев, занятием проституцией или получением дохода от нее, а также пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений и сменой пола. «Фракция ЛДПР разработала законопроект, который расширяет перечень оснований для отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на временное проживание и вида на жительство. Непозволительно ввозить в нашу страну криминальные элементы и создавать опасность для наших граждан. ЛДПР продолжит работу по созданию барьеров для мигрантов,» — заявил Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий на официальном сайте партии. Кроме того, ранее в Госдуму был представлен другой законопроект, который предлагает запретить въезд в страну всем иностранцам, когда-либо совершавшим преступления любой степени тяжести. В пояснительной записке указано, что на данный момент решение о нежелательном пребывании иностранного гражданина зависит от срока погашения его судимости. Например, для преступлений небольшой и средней тяжести запрет на въезд действует в течение трех лет после отбытия наказания, для тяжких — восемь лет, а для особо тяжких — десять. Депортированные мигранты не могут въезжать в Россию в течение пяти лет после первого выдворения и десяти лет после неоднократных случаев. Предлагается установить пожизненный запрет на въезд для иностранцев и лиц без гражданства с неснятой или непогашенной судимостью, а также с уже погашенной судимостью за все категории преступлений: небольшой и средней тяжести, тяжкие или особо тяжкие. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в России значительно возросло количество преступлений, совершаемых мигрантами. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что в 2023 году число преступлений, совершенных мигрантами, увеличилось на 75%, достигнув 21,9 тыс. случаев. По данным МВД России, на 1 сентября 2024 года в стране находилось 6?174?777 мигрантов. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что в 2023 году мигранты совершили 38 936 преступлений, что на 3% меньше, чем в предыдущем году. Несмотря на небольшое снижение, наблюдается рост числа особо тяжких преступлений — на 32% и тяжких — на 26%. Также увеличилось количество преступлений против половой неприкосновенности и свободы личности, а в сфере незаконного оборота наркотиков мигранты нарушили закон на 27% чаще. Наибольшее увеличение зафиксировано в области экстремистских преступлений — плюс 147%. Дешевая рабочая сила, часто уклоняющаяся от уплаты налогов, становится источником значительной прибыли для российского бизнеса. Предприниматели, стремящиеся сэкономить, не заинтересованы в найме соотечественников, не готовых работать за низкие зарплаты. Это одна из проблем,связанная с миграцией в стране в стране. «Чем меньше денег бизнес тратит на рабочую силу, тем выше прибыли бизнеса, — объяснил Бастрыкин. — Я думаю, что надо подумать не только о прибыли, но и об интересах и безопасности нашего государства. Такая миграционная политика и рост преступности, а также экстремизм на уровне плюс 147% просто недопустимы. Это угроза». Для решения данной проблемы глава Следкома предложил ужесточить уголовную ответственность для мигрантов, находящихся на территории России незаконно. По его словам, эта категория граждан совершает преступления чаще, чем легальные мигранты. Правительство Московской области с 1 января 2025 года введет ограничения на трудоустройство иностранных граждан по патентам в таких сферах, как торговля алкоголем и табаком, уличное питание, социальные услуги, а также в спорте, культуре, здравоохранении и образовании. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «За три года у нас существенно выросли жалобы в торговле, связанные с иностранной рабочей силой. Мы хотели бы присоединиться к 22 регионам, которые ввели полный запрет на работу по патентам. Кроме того, хотелось бы предложить ограничить работу мигрантов по патенту в сфере уличного питания в нестационарных торговых объектах, а также в социальных направлениях: спорт, досуг, здравоохранение и образование», — цитирует пресс-служба зампреда правительства Подмосковья Наталию Масленкину. Также уточняется, что у мигрантов должен быть специальный патент на работу в России, и ответственность за его отсутствие лежит как на работнике, так и на организации, где он трудоустроен. На предстоящем заседании комиссии Госдумы по миграционной политике будут представлены изменения в законодательство, касающиеся знаний русского языка мигрантами, их образования и социальной адаптации. Председатель Госдумы Вячеслав Володин также сообщил о подготовке законодательных инициатив для регулирования миграционной политики в России. Он отметил: «Не может человек, приехав сам работать, еще с собой вести членов семьи». По его словам, готовится соответствующая инициатива, и «большинство депутатов точно поддержат, независимо от фракционной принадлежности». Кроме того, Володин предложил увеличить срок нахождения в браке для получения гражданства. «Если раньше это был год, сейчас предлагается два года. Мы будем этот вопрос еще дополнительно обсуждать. Может быть не два года, а три или четыре. Брак от этого только станет крепче, если он по любви, а не фиктивный», — добавил он. Проект закона уже прошел первое чтение. В прошлом году вступил в силу обновленный закон «О гражданстве Российской Федерации». Для получения гражданства РФ иностранцы должны не только владеть русским языком, но и знать историю и основы законодательства России (ст. 15 Закона № 138-ФЗ). Также изменился список лиц, имеющих право на упрощенное получение гражданства. В него теперь входят выпускники российских аккредитованных вузов с отличием, а также лица, имеющие прямых предков, которые постоянно проживали на территории, входившей в состав Российской империи или СССР (в пределах границ РФ), без необходимости получения разрешения на временное проживание. Исключена возможность упрощенного получения гражданства через инвестиции и предпринимательскую деятельность. Лиц, уже получивших гражданство, могут лишить его за совершение серьезных преступлений, таких как бандитизм, дискредитация вооруженных сил, организация массовых беспорядков, госизмена и оборот наркотиков. Гражданство также может быть прекращено за заведомо ложные сведения, создающие угрозу национальной безопасности РФ или использование поддельных документов. На сегодняшний день решение о приобретении гражданства может быть отменено, если выяснится, что человек предоставил ложные сведения, например, не указал брата в заявлении.