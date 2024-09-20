Тюменские слухи: вице-спикер накупила санкционки

О загадочном экс-чиновнике, скандале с водителем мэра и новом аквапарке. Выпуск 1091

20 сентября 2024 в 18:24 Размер текста - 17 +

Не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее Фото: Александр Мамаев © URA.RU В то время, как в Тюмени готовятся встречать депутата Госдумы, опоздавшую со своим визитом, который ожидался к сентябрьским выборам, жители Тобольска начали проникаться теплыми чувствами к новому мэру. Но его успел подставить собственный водитель. Параллельно с этим прокуратура наезжает на главную гордость региона, а депутаты устраивают шоп-туры по Европе. Также в свежих «Слухах»: хватит ли тюменцам зерна и хлеба, где хотят открыть новый аквапарк и для кого эксклюзивно поет Дима Билан. «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Cлухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Губернатору не стали выдавать противогаз Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На СИБУРе не озаботились безопасностью Моора Сплетники заметили, что во время посещения строек «Запсибнефтехима» в Тобольске губернатор Тюменской области Александр Моор был без важного средства защиты — ручного противогаза. А меж тем требования техники безопасности на СИБУРе строгие: за отсутствие каски, строительных очков и прочего с объектов просто выгоняют. «Забавно, что генеральный директор СИБУРа Карисалов и глава „Мостостроя-11“ Руссу, которые сопровождали Моора, были во всей экипировке. Губернатору не хватило что ли? А если случилось бы чего?» — возмущаются недовольные. Отлученного от власти экс-чиновника снова заметили в политтусовке Сплетники, собирающие слухи на главном тюменском форуме TNF, заметили отлученного от должности директора департамента инвестиционной политики Тюменской области Антона Машукова в компании высокопоставленных лиц. «Бывший чиновник якобы слушал разговоры губернатора с политиками помладше. Сам же в разговоре участия не принимал, — видимо, как сообщают инсайдеры, ждал, когда же ему разрешат вставить слово. При этом ранее на крупных мероприятиях после увольнения он замечен не был. Слухачи шепчутся, что год спустя после отставки никто так толком и не знает, где работает Машуков. В политтусовке сразу же поползли слухи, что он якобы надеется снова протоптать дорожку во власть, используя для этого площадку форума», — шепчутся слухачи. Итоги TNF добавят головной боли властям По коридорам тюменской власти разносится шепоток, что после одной из сессий закончившегося TNF-2024, органам местного самоуправления может прибавиться головной боли. Дескать, рассуждения экспертов о кадровом дефиците могут привести к резкому повышению количества работы у ответственных за профориентацию. «Прозвучавший тезис о том, что ориентировать на профессию детей надо начинать еще в детском саду, звучит немного абсурдно. И все-таки есть опасение, что на самом деле появится задача разработать программу специалитета для дошкольников. Поэтому уже сейчас подспудно начали думать, с какого конца взяться за этот гуж. Одна надежда — стадию детского сада все-таки решат пропустить, и сразу разработают способ задать ребенку профессию на генном уровне, еще в утробе матери», — горько иронизируют озадаченные слухмейкеры. Вагин получил политические очки от населения Фото: Денис Моргунов © URA.RU Мэр получил звание «Настоящий мужик»… Сплетники шепчутся, что мэр Тобольска Петр Вагин смог заслужить одобрение горожан, вовремя открыв проезд по дорогам, на которых шел ремонт. Жители были так ошеломлены тем, что чиновник сдержал свои слова о сроках окончания работ, что даже дали главе прозвище «Настоящий мужик». «Мужик сказал — мужик сделал. Удивительная для нынешних времен ситуация. Не зря Вагин из стана силовиков: там конкретика и четкость в цене, и их мэр не растерял. Главное, чтобы и дальше все шло также успешно. Глядишь, и Тюмень завидовать начнет», — отмечают слухачи. …но его подставил водитель Поговаривают, что водитель мэра Тобольска на этой неделе попал в скандал с местными жителями. «Говорят, что пока он ждал Вагина во дворе одного из домов, то поставил автомобиль на чужое место. Ну есть такая забава у тоболяков — придомовые парковки за собой столбить. Скандал был впечатляющий, до битья лиц совсем немного не дошло, а водитель градоначальника еще и активно спорил. И вот так на пустом, по сути, месте был подорван имидж мэра. Что мол, его сотрудникам теперь все дозволено?» — рассказывают источники агентства. Зампред облдумы слетала на шопинг Знающие люди докладывают, что недавно заместитель председателя областной думы Наталья Шевчик знатно обновила свой гардероб. Якобы депутат летала на шопинг в Европу, в компании с экс-супругом и олигархом Владимиром Шевчиком. «Наталья Александровна летела домой с пересадкой в Москве, следовала, как говорят, из Стамбула. С собой у нее было штук десять чемоданов с одеждой и аксессуарами. А бывшему мужу пришлось таскать всю эту тяжесть на себе. Ждем новых модных выходов экс-замгубернатора в санкционке!» — смеются слухачи. Ксения Горячева (справа) мчит в Тюмень с опозданием в больше чем месяц Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Новые люди» ожидают важного гостя из Москвы Ксению Горячеву, депутата Госдумы от «Новых людей», заметили в одном из московских аэропортов и, предположительно, народная избранница все-таки собралась посетить родные тюменские пенаты, пусть и с опозданием в месяц. «Сегодня видели в московском аэропорту Горячеву, она стояла недалеко от стойки регистрации на рейс в Тюмень. Интересно, с какой целью может прилететь депутат? Ее первоочередная задача была подготовить партию к выборам, но справились-то и без ее присутствия», — судачат сплетники URA.RU. Тобольские коммунисты недовольно главой горкома Тобольские коммунисты недовольны своим главой, но поговаривают, что руководство партии не видит проблем в деятельности юного Артема Куцуна. Дескать, при нем идет тенденция омолаживания партии. И за это в политика готовы вкладываться материально. «Куцун поедет на курсы повышения квалификации в Москву. А это денег стоит. Вот только остается открытым вопрос: такие блага дают за то, что парень в свои годы имеет редкий потенциал, или потому, что он является подконтрольной марионеткой Казанцевой?» — вопрошают сплетники. Топ-прокурор устал работать под кем-то… Слухачи докладывают подробности скорого увольнения зампрокурора Тюменской области Руфата Биктимерова. Ранее сообщалось, что он перейдет на работу в Тюменский областной суд. «У Руфата Мансуровича нет больших покровителей в Генпрокуратуре, поэтому получить должность руководителя — без шансов, первый зам — его потолок. Да еще и на уголовно-судебном направлении, куда его с общего надзора перевели после давнего скандала с песчаными карьерами. Слабость отношений Биктимерова с Москвой мы видели еще в кейсе с назначением Владислава Московских главой прокуратуры в 2019 году. Сейчас на его место ожидают приход человека из ЯНАО, а Руфат снова будет не при делах. Опять мериться силами и уживаться с „новой метлой“ Биктимеров не хочет, поэтому и собрался стать судьей», — докладывают источники. Любимые тюменцами термы оказались под ударом, но подачу готовы отбить Фото: Денис Моргунов © URA.RU …а районная прокуратура потеряет лицо Поговаривают, что прокуратура Тюменского района затеяла тяжбу с одним из термальных источников, однако в этом споре силовики в заведомо слабой позиции. «Прокуратура заявила владельцам бизнеса, что они незаконно заняли участок земли и его надо освободить. Однако есть масса „но“: очная проверка не проводилась, решение о ее проведении, как следует по закону, доведено не было, и это только часть допущенных нарушений. Бизнес собирается в суд и бороться до последнего, на компромисс не пойдет. В конце концов, это вопрос имиджа. За процессом следят все, кто имеет отношение к термам: прогнуться под прокуратуру в такой ситуации непозволительно. А вот ведомство вполне может сесть в лужу», — считают инсайдеры. На лица тюменцев готовятся вернуть маски Ходят слухи, что из-за высокой заболеваемости ОРВИ, гриппом, коронавирусом и неизвестными инфекциями в учреждениях и на транспорте готовятся ввести масочный режим. «Для врачей в поликлиниках он уже начал действовать. Сейчас начнут пациентов просить носить маски, потом в школах и детских садах, а после и в автобусах. Все-таки ходят новые инфекции, которые подкашивают еще сильнее, чем ковид в свои времена. Поэтому лучше перестраховаться», — рассуждают слухачи. Застройщики пересмотрят планы на будущее Поговаривают, что паника, которую у застройщиков вызвали последние изменения рынка недвижимости, заставит девелоперов пересмотреть свои планы. Трудности с выдачей семейной ипотеки и постоянное повышение ставки Центробанка может надолго поумерить энтузиазм строителей жилья. «Стоит ждать долгосрочных последствий. Отсутствие новых проектных деклараций в сентябре — только начало. Стратегии развития, которые прописаны у застройщиков давно и надолго, таких резких потрясений рынка не учитывали, и многим за недальновидность придется расплатиться финансовыми потерями, а то и вообще стагнацией бизнеса. Почти уверены, что в течение года несколько слабейших тюменских игроков покинут это поле», — злорадствуют злопыхатели. Зерно для тюменцев поедет на Восток Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бизнесу пришлось распотрошить стратегические кубышки Близкие к тюменскому экспорту слухачи в один голос твердят, что этой осенью поставщики зерна в Китай и Казахстан посягнули на неприкосновенное. Якобы чтобы сохранить и нарастить объемы поставок, они вскрыли часть запасников, в которых хранится зерно для внутренних нужд. «После паводков и холодного лета естественно никто не ждет большого урожая. Но и лицо перед иностранными партнерами терять не хочется. Вот только это игра на сиюминутную выгоду: то, что получат с полей этой осенью, вряд ли поможет восполнить запасы, отправленные на Восток», — тревожно перешептываются любители сплетен. В школах отказываются от оценок… В закрытых чатах обсуждают, что в местных школах учителя полностью отказываются от системы оценивания учеников. Якобы детям в начальных классах нет смысла ставить пятерки или четверки пока они не привыкнут к учебе. «Но многих родителей это повергло в шок, потому что дети просто отказываются делать домашние задания. А какая у них тогда мотивация вообще учиться? Оценки не ставят, не ругают, никаких санкций абсолютно. Так дети совсем расслабятся», — возмущаются сплетники. Родители требуют вернуть скрепные дневники Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU …а родители удаляют электронные дневники Тюменцы массово отказываются от электронных дневников, опасаясь слива персональных данных. Как рассказывают источники, в школы пачками несут заявления о нежелании публиковать информацию о себе и детях. «Учителя должны вести бумажный дневник, диктовать домашнее задание, а не в чат его отправлять или в приложениях публиковать. Теперь это постоянная тема для ссоры между родителями и руководством школ. Но мы наотрез отказывается переходить в интернет, пусть все будет по старинке, от этого еще никому хуже не было», — делятся инсайдеры. Студенты и школьники подложили свинью организаторам TNF Поговаривают, что организаторы TNF в этом году прокололись, когда пригласили на свои мероприятия студентов и школьников. Мало того, что голодные подростки съели всю еду, предназначенную для гостей (закуски закончились за два часа, хотя предполагалась, что их хватит на полдня), так они своими шуточками попытались сорвать выступление именитого спортсмена Кости Цзю, который с серьезным лицом рассказывал о достижениях. Из-за дурацких вопросов и смешков из зала, бойца пришлось в срочном порядке прервать, а модераторам краснеть перед начальством. Надо ли говорить о том, что таких экспериментов больше не повторят, а на все важные мероприятия со столичными гостями пускать неокрепшие умы больше не будут? Любимый санаторий тюменских властей сорвал куш на северянах Среди тюменцев прошел недовольный слух о том, что на новогодние праздники уже нельзя купить путевки в главную здравницу тюменских политиков — санаторий «Сибирь». Якобы все свободные койко-места раскуплены за полгода и не кем-то, а гостями из соседних северных регионов. При этом стоимость путевок на новогоднюю неделю там начинается от 250 тысяч рублей. «Понятно, что на северах — люди богатые, но что делать простым смертным тюменцам, которые также копили и хотят отдохнуть? Вопрос открытый», — пожимают плечам сплетники. Тюменский аквапарк готовятся подвинуть на его эксклюзивном пьедестале Фото: Денис Моргунов © URA.RU У «ЛетоЛето» появится конкурент В бизнес-тусовке поговаривают, что единственный и неповторимый тюменский аквапарк рискует потерять оба этих статуса. Конкурент на подходе. «Якобы в Ново-Патрушево, вблизи одного из премиальных фитнес-клубов, хотят возвести новый аквапарк. Все будет по последним технологиям, так что как минимум в этом „ЛетоЛето“ окажется в аутсайдерах. Хотя есть вероятность, что конкурент проекта Шевчика прогорит: видели, какие пробки вечно в этом районе? И кому захочется тащиться туда, чтобы терять время в заторах?» — рассуждают сплетники. Ресторан нашел золотую жилу Ходят слухи, что после окончания сезона отпусков (и денег) тюменцы охладели к походам в рестораны и у последних начала сильно проседать выручка. Однако один из игроков этого рынка нашел выход из ситуации. «В заведении начали проводить кулинарные мастер-классы. И поперло! Тюменцы отчаянно варганят кривые пиццы, пытаются приготовить не слипшийся плов, а днем мамочки с детьми жарят сырники и пончики. Самообслуживание, да еще и за деньги!» — ехидничают любители сплетен. Тюменские эскортницы остались без клиентов Прошедший форум TNF оказался богат на события. Помимо деловых совещаний, подписаний договоров и соглашений, было там и действительно интересное. Так, сплетники неоднократно наблюдали попытки местных жриц любви попасть на форум. Многие из них пытались уговорить консьерж-службу пустить их без бейджа, звонили куда-то, но в итоге так и остались за дверями форума — красивые и сломленные. Певец отработал нефтяные миллионы Фото: ZhukovD. I. / wikipedia.org / CC BY-SA 4.0 Миллионы за «Ночного хулигана» Сплетники докладывают, что сентябрьский визит Димы Билана в Тюмень был связан с его выступлением на частной вечеринке нефтяников. Добытчики «черного золота» решили отметить свой профессиональный праздник в компании главного «ночного хулигана» страны. «Гонорар Билана за подобное выступление — несколько миллионов рублей. Но разве это деньги, когда душа поет? А она пела: отработал артист на все 100%», — говорят инсайдеры. Cлухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В то время, как в Тюмени готовятся встречать депутата Госдумы, опоздавшую со своим визитом, который ожидался к сентябрьским выборам, жители Тобольска начали проникаться теплыми чувствами к новому мэру. Но его успел подставить собственный водитель. Параллельно с этим прокуратура наезжает на главную гордость региона, а депутаты устраивают шоп-туры по Европе. Также в свежих «Слухах»: хватит ли тюменцам зерна и хлеба, где хотят открыть новый аквапарк и для кого эксклюзивно поет Дима Билан. «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Cлухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. На СИБУРе не озаботились безопасностью Моора Сплетники заметили, что во время посещения строек «Запсибнефтехима» в Тобольске губернатор Тюменской области Александр Моор был без важного средства защиты — ручного противогаза. А меж тем требования техники безопасности на СИБУРе строгие: за отсутствие каски, строительных очков и прочего с объектов просто выгоняют. «Забавно, что генеральный директор СИБУРа Карисалов и глава „Мостостроя-11“ Руссу, которые сопровождали Моора, были во всей экипировке. Губернатору не хватило что ли? А если случилось бы чего?» — возмущаются недовольные. Отлученного от власти экс-чиновника снова заметили в политтусовке Сплетники, собирающие слухи на главном тюменском форуме TNF, заметили отлученного от должности директора департамента инвестиционной политики Тюменской области Антона Машукова в компании высокопоставленных лиц. «Бывший чиновник якобы слушал разговоры губернатора с политиками помладше. Сам же в разговоре участия не принимал, — видимо, как сообщают инсайдеры, ждал, когда же ему разрешат вставить слово. При этом ранее на крупных мероприятиях после увольнения он замечен не был. Слухачи шепчутся, что год спустя после отставки никто так толком и не знает, где работает Машуков. В политтусовке сразу же поползли слухи, что он якобы надеется снова протоптать дорожку во власть, используя для этого площадку форума», — шепчутся слухачи. Итоги TNF добавят головной боли властям По коридорам тюменской власти разносится шепоток, что после одной из сессий закончившегося TNF-2024, органам местного самоуправления может прибавиться головной боли. Дескать, рассуждения экспертов о кадровом дефиците могут привести к резкому повышению количества работы у ответственных за профориентацию. «Прозвучавший тезис о том, что ориентировать на профессию детей надо начинать еще в детском саду, звучит немного абсурдно. И все-таки есть опасение, что на самом деле появится задача разработать программу специалитета для дошкольников. Поэтому уже сейчас подспудно начали думать, с какого конца взяться за этот гуж. Одна надежда — стадию детского сада все-таки решат пропустить, и сразу разработают способ задать ребенку профессию на генном уровне, еще в утробе матери», — горько иронизируют озадаченные слухмейкеры. Мэр получил звание «Настоящий мужик»… Сплетники шепчутся, что мэр Тобольска Петр Вагин смог заслужить одобрение горожан, вовремя открыв проезд по дорогам, на которых шел ремонт. Жители были так ошеломлены тем, что чиновник сдержал свои слова о сроках окончания работ, что даже дали главе прозвище «Настоящий мужик». «Мужик сказал — мужик сделал. Удивительная для нынешних времен ситуация. Не зря Вагин из стана силовиков: там конкретика и четкость в цене, и их мэр не растерял. Главное, чтобы и дальше все шло также успешно. Глядишь, и Тюмень завидовать начнет», — отмечают слухачи. …но его подставил водитель Поговаривают, что водитель мэра Тобольска на этой неделе попал в скандал с местными жителями. «Говорят, что пока он ждал Вагина во дворе одного из домов, то поставил автомобиль на чужое место. Ну есть такая забава у тоболяков — придомовые парковки за собой столбить. Скандал был впечатляющий, до битья лиц совсем немного не дошло, а водитель градоначальника еще и активно спорил. И вот так на пустом, по сути, месте был подорван имидж мэра. Что мол, его сотрудникам теперь все дозволено?» — рассказывают источники агентства. Зампред облдумы слетала на шопинг Знающие люди докладывают, что недавно заместитель председателя областной думы Наталья Шевчик знатно обновила свой гардероб. Якобы депутат летала на шопинг в Европу, в компании с экс-супругом и олигархом Владимиром Шевчиком. «Наталья Александровна летела домой с пересадкой в Москве, следовала, как говорят, из Стамбула. С собой у нее было штук десять чемоданов с одеждой и аксессуарами. А бывшему мужу пришлось таскать всю эту тяжесть на себе. Ждем новых модных выходов экс-замгубернатора в санкционке!» — смеются слухачи. «Новые люди» ожидают важного гостя из Москвы Ксению Горячеву, депутата Госдумы от «Новых людей», заметили в одном из московских аэропортов и, предположительно, народная избранница все-таки собралась посетить родные тюменские пенаты, пусть и с опозданием в месяц. «Сегодня видели в московском аэропорту Горячеву, она стояла недалеко от стойки регистрации на рейс в Тюмень. Интересно, с какой целью может прилететь депутат? Ее первоочередная задача была подготовить партию к выборам, но справились-то и без ее присутствия», — судачат сплетники URA.RU. Тобольские коммунисты недовольно главой горкома Тобольские коммунисты недовольны своим главой, но поговаривают, что руководство партии не видит проблем в деятельности юного Артема Куцуна. Дескать, при нем идет тенденция омолаживания партии. И за это в политика готовы вкладываться материально. «Куцун поедет на курсы повышения квалификации в Москву. А это денег стоит. Вот только остается открытым вопрос: такие блага дают за то, что парень в свои годы имеет редкий потенциал, или потому, что он является подконтрольной марионеткой Казанцевой?» — вопрошают сплетники. Топ-прокурор устал работать под кем-то… Слухачи докладывают подробности скорого увольнения зампрокурора Тюменской области Руфата Биктимерова. Ранее сообщалось, что он перейдет на работу в Тюменский областной суд. «У Руфата Мансуровича нет больших покровителей в Генпрокуратуре, поэтому получить должность руководителя — без шансов, первый зам — его потолок. Да еще и на уголовно-судебном направлении, куда его с общего надзора перевели после давнего скандала с песчаными карьерами. Слабость отношений Биктимерова с Москвой мы видели еще в кейсе с назначением Владислава Московских главой прокуратуры в 2019 году. Сейчас на его место ожидают приход человека из ЯНАО, а Руфат снова будет не при делах. Опять мериться силами и уживаться с „новой метлой“ Биктимеров не хочет, поэтому и собрался стать судьей», — докладывают источники. …а районная прокуратура потеряет лицо Поговаривают, что прокуратура Тюменского района затеяла тяжбу с одним из термальных источников, однако в этом споре силовики в заведомо слабой позиции. «Прокуратура заявила владельцам бизнеса, что они незаконно заняли участок земли и его надо освободить. Однако есть масса „но“: очная проверка не проводилась, решение о ее проведении, как следует по закону, доведено не было, и это только часть допущенных нарушений. Бизнес собирается в суд и бороться до последнего, на компромисс не пойдет. В конце концов, это вопрос имиджа. За процессом следят все, кто имеет отношение к термам: прогнуться под прокуратуру в такой ситуации непозволительно. А вот ведомство вполне может сесть в лужу», — считают инсайдеры. На лица тюменцев готовятся вернуть маски Ходят слухи, что из-за высокой заболеваемости ОРВИ, гриппом, коронавирусом и неизвестными инфекциями в учреждениях и на транспорте готовятся ввести масочный режим. «Для врачей в поликлиниках он уже начал действовать. Сейчас начнут пациентов просить носить маски, потом в школах и детских садах, а после и в автобусах. Все-таки ходят новые инфекции, которые подкашивают еще сильнее, чем ковид в свои времена. Поэтому лучше перестраховаться», — рассуждают слухачи. Застройщики пересмотрят планы на будущее Поговаривают, что паника, которую у застройщиков вызвали последние изменения рынка недвижимости, заставит девелоперов пересмотреть свои планы. Трудности с выдачей семейной ипотеки и постоянное повышение ставки Центробанка может надолго поумерить энтузиазм строителей жилья. «Стоит ждать долгосрочных последствий. Отсутствие новых проектных деклараций в сентябре — только начало. Стратегии развития, которые прописаны у застройщиков давно и надолго, таких резких потрясений рынка не учитывали, и многим за недальновидность придется расплатиться финансовыми потерями, а то и вообще стагнацией бизнеса. Почти уверены, что в течение года несколько слабейших тюменских игроков покинут это поле», — злорадствуют злопыхатели. Бизнесу пришлось распотрошить стратегические кубышки Близкие к тюменскому экспорту слухачи в один голос твердят, что этой осенью поставщики зерна в Китай и Казахстан посягнули на неприкосновенное. Якобы чтобы сохранить и нарастить объемы поставок, они вскрыли часть запасников, в которых хранится зерно для внутренних нужд. «После паводков и холодного лета естественно никто не ждет большого урожая. Но и лицо перед иностранными партнерами терять не хочется. Вот только это игра на сиюминутную выгоду: то, что получат с полей этой осенью, вряд ли поможет восполнить запасы, отправленные на Восток», — тревожно перешептываются любители сплетен. В школах отказываются от оценок… В закрытых чатах обсуждают, что в местных школах учителя полностью отказываются от системы оценивания учеников. Якобы детям в начальных классах нет смысла ставить пятерки или четверки пока они не привыкнут к учебе. «Но многих родителей это повергло в шок, потому что дети просто отказываются делать домашние задания. А какая у них тогда мотивация вообще учиться? Оценки не ставят, не ругают, никаких санкций абсолютно. Так дети совсем расслабятся», — возмущаются сплетники. …а родители удаляют электронные дневники Тюменцы массово отказываются от электронных дневников, опасаясь слива персональных данных. Как рассказывают источники, в школы пачками несут заявления о нежелании публиковать информацию о себе и детях. «Учителя должны вести бумажный дневник, диктовать домашнее задание, а не в чат его отправлять или в приложениях публиковать. Теперь это постоянная тема для ссоры между родителями и руководством школ. Но мы наотрез отказывается переходить в интернет, пусть все будет по старинке, от этого еще никому хуже не было», — делятся инсайдеры. Студенты и школьники подложили свинью организаторам TNF Поговаривают, что организаторы TNF в этом году прокололись, когда пригласили на свои мероприятия студентов и школьников. Мало того, что голодные подростки съели всю еду, предназначенную для гостей (закуски закончились за два часа, хотя предполагалась, что их хватит на полдня), так они своими шуточками попытались сорвать выступление именитого спортсмена Кости Цзю, который с серьезным лицом рассказывал о достижениях. Из-за дурацких вопросов и смешков из зала, бойца пришлось в срочном порядке прервать, а модераторам краснеть перед начальством. Надо ли говорить о том, что таких экспериментов больше не повторят, а на все важные мероприятия со столичными гостями пускать неокрепшие умы больше не будут? Любимый санаторий тюменских властей сорвал куш на северянах Среди тюменцев прошел недовольный слух о том, что на новогодние праздники уже нельзя купить путевки в главную здравницу тюменских политиков — санаторий «Сибирь». Якобы все свободные койко-места раскуплены за полгода и не кем-то, а гостями из соседних северных регионов. При этом стоимость путевок на новогоднюю неделю там начинается от 250 тысяч рублей. «Понятно, что на северах — люди богатые, но что делать простым смертным тюменцам, которые также копили и хотят отдохнуть? Вопрос открытый», — пожимают плечам сплетники. У «ЛетоЛето» появится конкурент В бизнес-тусовке поговаривают, что единственный и неповторимый тюменский аквапарк рискует потерять оба этих статуса. Конкурент на подходе. «Якобы в Ново-Патрушево, вблизи одного из премиальных фитнес-клубов, хотят возвести новый аквапарк. Все будет по последним технологиям, так что как минимум в этом „ЛетоЛето“ окажется в аутсайдерах. Хотя есть вероятность, что конкурент проекта Шевчика прогорит: видели, какие пробки вечно в этом районе? И кому захочется тащиться туда, чтобы терять время в заторах?» — рассуждают сплетники. Ресторан нашел золотую жилу Ходят слухи, что после окончания сезона отпусков (и денег) тюменцы охладели к походам в рестораны и у последних начала сильно проседать выручка. Однако один из игроков этого рынка нашел выход из ситуации. «В заведении начали проводить кулинарные мастер-классы. И поперло! Тюменцы отчаянно варганят кривые пиццы, пытаются приготовить не слипшийся плов, а днем мамочки с детьми жарят сырники и пончики. Самообслуживание, да еще и за деньги!» — ехидничают любители сплетен. Тюменские эскортницы остались без клиентов Прошедший форум TNF оказался богат на события. Помимо деловых совещаний, подписаний договоров и соглашений, было там и действительно интересное. Так, сплетники неоднократно наблюдали попытки местных жриц любви попасть на форум. Многие из них пытались уговорить консьерж-службу пустить их без бейджа, звонили куда-то, но в итоге так и остались за дверями форума — красивые и сломленные. Миллионы за «Ночного хулигана» Сплетники докладывают, что сентябрьский визит Димы Билана в Тюмень был связан с его выступлением на частной вечеринке нефтяников. Добытчики «черного золота» решили отметить свой профессиональный праздник в компании главного «ночного хулигана» страны. «Гонорар Билана за подобное выступление — несколько миллионов рублей. Но разве это деньги, когда душа поет? А она пела: отработал артист на все 100%», — говорят инсайдеры. Cлухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.