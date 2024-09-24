Путина озадачило поведение россиян на фоне повышения ставки ЦБ

Россияне начали брать больше кредитов, несмотря на повышение Банком России ключевой ставки. На встрече с президентом России Владимиром Путиным председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф сообщил, что наблюдается повышенный спрос на услуги кредитования. Эксперты URA.RU признались, что увеличение ставки ЦБ должно было «естественным путем охладить финансовые рынки», но этого не произошло.
В начале встречи Путин отметил, что постоянно контактирует с руководителем финансовой организации. Глава государства уточнил, что хотел бы услышать доклад по тем социальным и инвестиционным проектам, которыми занимается «Сбербанк» в регионах.
«Экономика растет темпами значительно выше, чем предсказывали все аналитики: прогнозы были в районе 1–2%, а мы видим, что наш прогноз сегодня на конец года — 3,8% рост ВВП. И растут заработные платы: за первые полгода заработные платы растут темпом более 8%, около 6% — рост доходов населения. Соответственно, мы видим повышенный спрос на наши услуги, услуги кредитования. И, в общем, в этом году мы тоже значительно превышаем наши прогнозы по росту кредитного портфеля».
Президента удивило высказывание Грефа и он уточнил: «Несмотря на ключевую ставку?». Отвечая на вопрос, председатель правления «Сбербанка» подчеркнул, что за шесть месяцев 2024 года банк заработал 769 млрд рублей.
Греф сообщил о росте количества активных клиентов среди юридических и физических лиц. В связи с этим наблюдается прирост кредитного портфеля — за полгода он вырос на 6% и составил 11 трлн рублей. Более того, в банке прогнозировали медленный рост ипотечного кредитования, «но первое полугодие было очень успешным», — подчеркнул Греф.
Путин и Греф обсудили рост инвестиционной активности, рекордные дивиденды, замедление оттока капитала, открытие школ для IT-специалистов, строительство объектов благоустройства. Глава «Сбербанка» подробно рассказал о развитии курорта «Манжерок» на Алтае и показал президенту видеоролик о проекте.
Путин выстроил устойчивую финансовую систему, при которой повышение ключевой ставки не сократило интерес россиян к кредитам, в том числе и ипотечным, считают эксперты URA.RU. Рост числа покупок жилья в кредит является парадоксальным, полагает директор Высшей школы финансов РЭУ им. Плеханова Константин Ордов. По его словам, увеличение ключевой ставки должно было «естественным путем охладить финансовые рынки», снизить интерес к кредитам и депозитам.
«Де-факто ситуация простая. Мы недооцениваем силу кредитных отношений с точки зрения отсутствия альтернатив. Все привыкли, хочется жить хорошо, и стремятся улучшить жилищные условия любой ценой. Поэтому, конечно, спрос остается. Тем более, что ипотечное кредитование всегда было достаточно элитарным. С точки зрения доступности оно снизилось, но потребность никаким образом не изменилась, а даже увеличилась. Это еще и психология. ЦБ заговорил об ужесточении денежно-кредитной политики. Все стали ожидать дальнейшего увеличения, в том числе и ставок по кредитным продуктам. Это, естественно, провоцирует спрос: „Лучше взять сегодня, пока завтра не стало еще дороже“», — пояснил он.
В России происходят качественные изменения в кредитной политике, уверен руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов. Ипотека, как отмечает он, становится дополнительным инструментом покупки недвижимости, а не основным.
«Банки уже требуют 51% первоначального взноса. Они хотят, чтобы люди располагали собственными деньгами на покупку жилья, а ипотека уже давала дополнительные средства. Это не делало бы ее тяжелым бременем, не было бы гигантской переплаты в результате, потому что люди быстрее расплачивались бы с банком», — сказал эксперт.
Высокий интерес к кредитам наблюдается не только среди простых россиян, но и бизнеса, обращает внимание эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности Михаил Беляев. Для крупных компаний, в чьей надежности и кредитоспособности уверен «Сбербанк», он может ставить проценты не такие высокие, не обязательно ориентируясь на ключевую ставку — для них ставка ниже.
«Сбербанк» располагает большими ресурсами, и они у него не такие дорогие, как у мелких и средних банков. К тому же, компании, когда берут кредиты, даже с высокими ставками, могут себе позволить брать их, несмотря на всю «льготность» шагов со стороны банка, который может ставить не такие высокие проценты для крупных компаний. Для многих из них это способ существования. Отсюда и высокий спрос», — резюмировал собеседник URA.RU.
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