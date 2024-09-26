Мигрантов хотят привязать к работодателям

Если приезжие захотят сменить место трудоустройства, то им придется покинуть страну

26 сентября 2024 в 16:50 Размер текста - 17 +

В Госдуме готовы поддержать предложения Минтруда по новым правилам для мигрантов Фото: Размик Закарян © URA.RU Сделать работодателей ответственными за трудовых мигрантов предложил Минтруд. Согласно предложенному законопроекту, будет создан специальный документ, подтверждающий право иностранного гражданина на временную трудовую деятельность в России. В рамках организованного набора мигранты будут трудиться у конкретного работодателя согласно разрешительным документам. Если мигрант захочет сменить место работы на другое предприятие, не участвующее в оргнаборе, ему придется покинуть страну в течение 15 дней. Кроме того, срок заключения трудовых договоров с мигрантами может быть ограничен двумя годами. В настоящее время работодатели имеют возможность заключать такие договоры как на бессрочной, так и на срочной основе. По словам Ярослава Нилова, многие мигранты работают без патента Фото: Илья Московец © URA.RU Представители профильного комитета Госдумы по труду и социальной политике выразили готовность поддержать инициативу Минтруда. Глава комитета Ярослав Нилов отметил, что существующая патентная система позволяет мигрантам безвизово въезжать в страну и трудоустраиваться, но многие работают без патента. По мнению Нилова, необходимо развивать государственную миграционную политику с акцентом на принцип «трудовая миграция по запросу», который должен касаться всех иностранцев, приезжающих на работу в Россию. Он также подчеркнул, что, если мигрант приглашен на определенную профессию, он должен заниматься только ею, а не искать другие способы заработка, что может отнимать рабочие места у россиян. Нилов предложил вводить наказания для работодателей, допускающих нарушения трудового законодательства со стороны мигрантов. Бесконтрольный ввоз Каждый шестой работодатель в России нанимает трудовых мигрантов, преимущественно, из Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана, говорится в исследовании Headhunter. В большинстве случаев (76%) компании нанимают до 10 человек в месяц, 13% готовы трудоустроить до 20, а 9% — более 20 иностранных работников ежемесячно. 61% работодателей нанимают мигрантов на позиции, не требующие специализированных навыков. Работодатели нанимают больше всего мигрантов из Узбекистана Фото: Роман Наумов © URA.RU Бесконтрольный приток мигрантов из СНГ поддерживают в основном предприниматели строительного сектора и ЖКХ. Об этом заявил кандидат экономических наук и эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Михаил Беляев. Он отметил, что бизнесмены стремятся максимизировать прибыль и минимизировать ответственность за организацию труда. Мигранты готовы работать за меньшую зарплату и менее привередливы к условиям работы. Также он указал на необходимость контроля за мигрантами после увольнения или истечения срока договора, чтобы избежать их маргинализации и вовлечения в криминальную деятельность. Для этого требуется ужесточение миграционного законодательства, повышение исполнительской дисциплины и борьба с коррупцией. Ограничения для мигрантов В последнее время в России растет уровень преступности среди мигрантов Фото: Илья Московец © URA.RU Отсутствие контроля за мигрантами после окончания трудовых договоров ведет к увеличению преступности. Из-за этого регионы РФ начали вводить ограничения на трудоустройство для приезжих. Например, в Новосибирской области мигрантам запретили работать таксистами и продавать табак и алкоголь. В Саратовской области аналогичные ограничения касаются общепита, доставки еды и такси. В Курской области запретили только работу в такси, а власти Оренбуржья также планируют ограничить труд мигрантов в общественном транспорте и торговле. Одним из самых распространенных ограничений стал запрет на работу в такси. Однако Татарстан выделяется на фоне других регионов, признав нехватку водителей и заключив соглашение с Таджикистаном о привлечении квалифицированных работников для этой сферы. На экономическом форуме во Владивостоке представители таксомоторного бизнеса отметили дефицит водителей в 80 тыс. человек, а компания «Яндекс Такси» сообщила о нехватке 130 тыс. водителей по всей стране. С учетом нехватки рабочей силы растут зарплаты мигрантов — они увеличились почти на 40% с начала года. Максимальная зарплата на производстве возросла с 105 тыс. рублей до 150 тыс. рублей в месяц. Одним из путей решения может стать привлечение мигрантов из Индии, Пакистана, Ирана, ЮАР и Сирии. Однако такие работники не будут стоить дешевле местных жителей и уже имеющихся мигрантов. Оформление необходимых документов для них будет сложным и длительным процессом. Планируется привлечь больше мигрантов из других стран Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Несмотря на это, компании заинтересованы в привлечении таких работников, поскольку они будут привязаны к работодателю и не смогут быстро сменить место работы. Некоторые предприятия химической промышленности и агропромышленного комплекса уже начали нанимать рабочих из Индии и Пакистана для выполнения неквалифицированных работ. Кроме того, есть спрос на иностранных рабочих в горнорудной промышленности, где поступают запросы на операторов самосвалов из Индии. Также одно из кадровых агентств получило запрос на сотрудников из Северной Кореи. Правительство также рассматривает создание цифровой платформы для размещения учебных и методических материалов по изучению русского языка для иностранных граждан. Это будет способствовать более быстрой адаптации трудовых мигрантов и поможет заполнить дефицит на российском рынке труда. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сделать работодателей ответственными за трудовых мигрантов предложил Минтруд. Согласно предложенному законопроекту, будет создан специальный документ, подтверждающий право иностранного гражданина на временную трудовую деятельность в России. В рамках организованного набора мигранты будут трудиться у конкретного работодателя согласно разрешительным документам. Если мигрант захочет сменить место работы на другое предприятие, не участвующее в оргнаборе, ему придется покинуть страну в течение 15 дней. Кроме того, срок заключения трудовых договоров с мигрантами может быть ограничен двумя годами. В настоящее время работодатели имеют возможность заключать такие договоры как на бессрочной, так и на срочной основе. Представители профильного комитета Госдумы по труду и социальной политике выразили готовность поддержать инициативу Минтруда. Глава комитета Ярослав Нилов отметил, что существующая патентная система позволяет мигрантам безвизово въезжать в страну и трудоустраиваться, но многие работают без патента. По мнению Нилова, необходимо развивать государственную миграционную политику с акцентом на принцип «трудовая миграция по запросу», который должен касаться всех иностранцев, приезжающих на работу в Россию. Он также подчеркнул, что, если мигрант приглашен на определенную профессию, он должен заниматься только ею, а не искать другие способы заработка, что может отнимать рабочие места у россиян. Нилов предложил вводить наказания для работодателей, допускающих нарушения трудового законодательства со стороны мигрантов. Каждый шестой работодатель в России нанимает трудовых мигрантов, преимущественно, из Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана, говорится в исследовании Headhunter. В большинстве случаев (76%) компании нанимают до 10 человек в месяц, 13% готовы трудоустроить до 20, а 9% — более 20 иностранных работников ежемесячно. 61% работодателей нанимают мигрантов на позиции, не требующие специализированных навыков. Бесконтрольный приток мигрантов из СНГ поддерживают в основном предприниматели строительного сектора и ЖКХ. Об этом заявил кандидат экономических наук и эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Михаил Беляев. Он отметил, что бизнесмены стремятся максимизировать прибыль и минимизировать ответственность за организацию труда. Мигранты готовы работать за меньшую зарплату и менее привередливы к условиям работы. Также он указал на необходимость контроля за мигрантами после увольнения или истечения срока договора, чтобы избежать их маргинализации и вовлечения в криминальную деятельность. Для этого требуется ужесточение миграционного законодательства, повышение исполнительской дисциплины и борьба с коррупцией. Отсутствие контроля за мигрантами после окончания трудовых договоров ведет к увеличению преступности. Из-за этого регионы РФ начали вводить ограничения на трудоустройство для приезжих. Например, в Новосибирской области мигрантам запретили работать таксистами и продавать табак и алкоголь. В Саратовской области аналогичные ограничения касаются общепита, доставки еды и такси. В Курской области запретили только работу в такси, а власти Оренбуржья также планируют ограничить труд мигрантов в общественном транспорте и торговле. Одним из самых распространенных ограничений стал запрет на работу в такси. Однако Татарстан выделяется на фоне других регионов, признав нехватку водителей и заключив соглашение с Таджикистаном о привлечении квалифицированных работников для этой сферы. На экономическом форуме во Владивостоке представители таксомоторного бизнеса отметили дефицит водителей в 80 тыс. человек, а компания «Яндекс Такси» сообщила о нехватке 130 тыс. водителей по всей стране. С учетом нехватки рабочей силы растут зарплаты мигрантов — они увеличились почти на 40% с начала года. Максимальная зарплата на производстве возросла с 105 тыс. рублей до 150 тыс. рублей в месяц. Одним из путей решения может стать привлечение мигрантов из Индии, Пакистана, Ирана, ЮАР и Сирии. Однако такие работники не будут стоить дешевле местных жителей и уже имеющихся мигрантов. Оформление необходимых документов для них будет сложным и длительным процессом. Несмотря на это, компании заинтересованы в привлечении таких работников, поскольку они будут привязаны к работодателю и не смогут быстро сменить место работы. Некоторые предприятия химической промышленности и агропромышленного комплекса уже начали нанимать рабочих из Индии и Пакистана для выполнения неквалифицированных работ. Кроме того, есть спрос на иностранных рабочих в горнорудной промышленности, где поступают запросы на операторов самосвалов из Индии. Также одно из кадровых агентств получило запрос на сотрудников из Северной Кореи. Правительство также рассматривает создание цифровой платформы для размещения учебных и методических материалов по изучению русского языка для иностранных граждан. Это будет способствовать более быстрой адаптации трудовых мигрантов и поможет заполнить дефицит на российском рынке труда.