Сергей Буяков: «Мы находимся в уникальной ситуации»

Первое интервью нового спикера гордумы Челябинска

05 октября 2024 в 09:00 Размер текста - 17 +

Сергей Буяков стал председателем гордумы, впервые за 15 лет выбранной челябинцами на прямых выборах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU статья из сюжета Выборы в гордуму Челябинска — 2024 В Челябинске 8 сентября состоялись выборы нового состава гордумы. На первом заседании думы нового созыва 24 сентября депутаты выбрали спикера. Им стал экс-руководитель комитета по соцполитике заксобрания региона Сергей Буяков. Первое интервью после избрания Буяков дал URA.RU. — Сергей Николаевич, дума нового созыва собралась не только в новом составе, но и в новом формате. Выборы стали прямыми, с 49 до 37 сократилось число депутатов. В чем еще будет заключаться отличие между новой и старой городской думой? — Четко могу сказать, что все хорошие традиции, заложенные прежними составами городской думы, останутся. Уникальность сегодняшней ситуации в том, что сейчас у нас единая команда — губернатор и правительство, законодательное собрание, городские дума и администрация. Настоящая команда губернатора! Мы будем работать в одном ключе. Что касается новых веяний — это открытая политика, которую я начал проводить, еще когда возглавил комитет по социальной политике законодательного собрания в 2020 году. Представители пяти партий, представленных в гордуме, выбрали Буякова спикером единогласно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Красный телефон и новый кабинет — Руководить комитетом вам довелось в очень непростое время… — Так сложилось, что социальная сфера досталась мне. До меня комитетом на протяжении долгого времени руководил бывший главврач областной больницы Александр Журавлев. Он знал всех главврачей, знал специфику этой работы. Мне тоже пришлось во все вникнуть. Когда я возглавил комитет, как раз началась пандемия коронавируса, и пришлось работать в очень интенсивном режиме. Встречи с главврачами, маски, карантинные меры… — Сами переболели? — У меня в тот период телефон был «красный», раскалялся. Все звонили: «Спаси-помоги». И я ездил, знакомился с главврачами, решал, помогал. Практически со всеми главврачами у меня сейчас хорошие, дружеские отношения. Я проехал все больницы в Челябинске и области. У меня водитель два раза переболел, помощники. Меня бог миловал до января 2022 года, когда вирус был уже «не тот». Вроде бы всех пытался вылечить, и ко мне пришел «омикрон», болел ровно сутки, и опять на работу… А в декабре 2020 года, когда у меня папа заболел, была самая страшная волна. Скорая была в коллапсе. Своим ходом отвезли его в больницу (От редакции: Николай Буяков — почетный гражданин Челябинской области, с 2004 по 2019 года возглавлял Федерацию профсоюзов региона). Когда товарищи болели, коллеги, отправлял служебную машину, чтобы увезти людей в больницу, в ручном режиме все вопросы решали. И я думаю, по завершении работы в комитете по соцполитике, какую-то функцию, предназначенную мне, я на этом посту выполнил. У входа в новый кабинет председателя уже появилась табличка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU — Сейчас другая функция. — Да, другая, но тот опыт, который я получил в комитете, помогает. Вспоминается нападение на здание законодательного собрания в ноябре 2021 года. Я единственный из депутатов, кто спустился к нападавшим, чтобы пообщаться с ними. В том числе и такой опыт помогает мне сконцентрироваться, сформировать настрой на работу в городской думе, в конце концов, спокойно вести заседания. Подчеркну, что политика, в рамках которой мы будем обсуждать и принимать правотворческие решения, не будет кулуарной. На первом заседании были некоторые разногласия по поводу распределения депутатов по комиссиям. Через неделю, на втором заседании, все разногласия были улажены. — Если не секрет, чей кабинет больше — спикера городской думы или председателя комитета заксобрания? — Сейчас я работаю в кабинете бывшего мэра Вячеслава Тарасова и моего предшественника Андрея Шмидта. Это большой кабинет, в заксобрании у меня был кабинет площадью «квадратов» двадцать. Я привык к нему. Сейчас буду привыкать к новым размерам. Голос интуиции и увещевания Мякуша — Какие компетенции, которые вы приобрели за 14 лет работы в заксобрании, будут наиболее востребованы на новом месте? — Самая лучшая компетенция — это возможность слушать и слышать людей. Социальная сфера — это основа. Как говорят коллеги, тем, кто прошел социалку, вообще ничего не страшно. Также в начальный период своей работы в заксобрании я представлял ЛДПР. Это была очень хорошая школа, многие крупные политики прошли ее. Когда на тебя не работает административный ресурс, когда ты сам выступаешь инициатором законопроекта, сам пишешь законы. Так что я знаю и умею писать законы. Это умение, безусловно, пригодится в новой правотворческой деятельности (От редакции: гордума, в отличие от Госдумы и заксобрания региона, законы не принимает). Буяков 14 лет работал в засобрании региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU — После первого заседания гордумы вы сказали, что планируете достичь еще больших высот, чем ваши предшественники. За счет чего вы намерены это сделать? — Во-первых, за счет внутренней энергии. Во-вторых, за счет компетенций. А самое главное, что мои коллеги-депутаты тоже горят желанием работать. Я обратился к ним: «Давайте мы не попадем в историю, а создадим хорошую историю, чтобы реально потомкам, своим детям и внукам оставить о себе хорошую память. У нас ведь есть такие примеры. Та же Кировка, которая оставила хорошую память о мэре Вячеславе Тарасове. Дорожные развязки Михаила Юревича, набережная и новые скверы Натальи Котовой. Я вижу настрой коллег именно на такую созидательную работу, чтобы изменить что-то в жизни челябинцев в лучшую сторону. Это видно особенно по глазам новых депутатов. Я, кстати, и себя новичком считаю. Думаю, что у нас точно получится, по крайней мере, для этого все есть — энергия, желание и возможности. — Экс мэр Наталья Котова продолжит работу в Совете Федерации. Продолжите ли вы с ней взаимодействие и может ли она помочь в реализации ваших стремлений? — Наталья Котова работала в администрации 19 лет, и к ней там очень хорошее отношение как к создателю аппарата администрации. Уверен, что у нас получится взаимодействие, потому что у меня уже имеется опыт работы с сенаторами. Сенаторы ведь тоже вместе с нами члены общей команды, решающие вопросы в интересах региона. С Натальей Петровной мы договорились, что ее ресурсы как сенатора будут использоваться. И наша задача в том числе по-хорошему воздействовать на нее, чтобы она нам помогала. — А что касается отношений с мэрией? — Я уже упоминал, что в регионе выстроена вертикаль взаимодействия органов законодательной и исполнительной власти, которая и должна быть. Губернатор как высшее должностное лицо региона определяет политику. В этой вертикали никто из нас, представителей представительной власти, не тянет одеяло на себя для решения каких-то местечковых вопросов. Мы встречались с руководителями администрации и проговаривали все эти моменты. И сейчас временно исполняющий обязанности главы города присутствует на наших заседаниях. Я всем коллегам говорю: «У нас конструктив. Я видел это с обеих сторон. Когда мы работали в ЛДПР (на заре политической карьеры Буяков представлял в заксобрании именно эту партию, — Прим. ред.), мы пытались как-то выехать на критике. В таких случаях председатель ЗСО Владимир Мякуш нас убеждал: «Мы одна большая дружная семья. Без разницы, к какой партии принадлежишь. Политические установки могут быть разные. Но ты здесь живешь, работаешь. Давайте работать конструктивно, на регион». И те уроки, которые мне в свое время преподали мой отец и Владимир Викторович Мякуш, точно будут использованы. Уроки отца (слева) и Владимира Мякуша (справа) для Сергея Буякова не прошли напрасно Фото: Кондрат Александров © URA.RU — Вам уже приходилось, как Владимиру Мякушу, обращаться к коллегам из других партий с такого рода увещеваниями? — Если честно, да. За эту неделю, которую я работаю председателем гордумы, уже приходилось. Мы нашли с депутатами общий язык, и это воплотилось уже на втором заседании. — В политике нередко приходится принимать непростые решения. И бывает так, что интуиция говорит одно, а логика — другое. Когда вы сталкиваетесь с такого рода противоречиями, чему вы больше доверяете? — Я правовед, и в любом случае должен убирать эмоции на второй план. Но вот, например, при вынесении вердикта судья руководствуется законностью, целесообразностью и внутренним убеждением. Внутреннее убеждение — это же какая-то особая правовая категория, и мне кажется, она как раз и заключается в интуиции. Конечно, логика превыше всего, потому что все мы стараемся быть нормальными логичными людьми, но интуиция, я считаю, порой позволяет мне отказываться от тех шагов, которые не надо предпринимать. Когда-то несколько раз я отказался от предложенных должностей, может быть, здесь сыграла роль интуиция. «Чистое небо» и самый вкусный кофе — Какие задачи думой должны быть решены в перспективе? — Есть организационные вопросы, они решаются. Мы провели заседания трех из пяти комиссий, что позволило утвердить положение и объявить конкурс по выборам мэра. Это должен быть человек, который в первую очередь должен любить Челябинск, любить его жителей. Профессиональные качества тоже важны, но их можно приобрести, а вот эта любовь к городу — без нее нельзя. Важный момент, чем должна заниматься городская дума, касается благоустройства в рамках инициативного бюджетирования. В Челябинске выделяется на эти цели серьезная сумма — миллиард рублей. Нужно создавать информационную среду для граждан, чтобы они знали об этой программе и видели результаты. Это и спортивные площадки, парки, скверы, внутридворовые проезды, — все, что создает комфорт. Еще один проект, реализацией которого хотелось бы заняться — давний проект «Чистое небо». О нем давно говорили. Если поднять глаза наверх на любой улице — все просто увито проводами. Молодежь это особенно замечает и удивляется: почему в Москве, Екатеринбурге, Тюмени не так? Я общался с вице-губернатором Романом Воллертом, который приехал из Тюмени. Он говорит, что в Тюмени такой проект реализован. Москва также этот проект реализовала. Я общался в Москве по этой теме и получил поддержку, в том числе мне пообещали предоставить проектную документацию. Имея эти документы и генплан города, это возможно реализовать. Начать хотя бы с центра. Понятно, работа сложная, но и новое развитие должно с чего-то начинаться. Сергей Буяков участвует в отправке гуманитарной помощи жителям Курска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU — Расскажите о семье, увлечениях. — Сын Арсений тоже юрист, учится. Естественно, те хорошие привычки, которые воспитал во мне отец, стараюсь передать ему. Такие, как участие в выборах, например. Мы всегда голосуем. Стараемся участвовать в общественно-политической жизни. Что касается спорта, пять-шесть раз в неделю хожу в зал. Без фанатизма, рекордов не бью, но приучил себя, и, если не схожу в зал, возникает ощущение, что чего-то не хватает. Даже в командировках, выбирая гостиницу, смотрю, есть ли там спортзал. Иногда в зал хожу вместо обеда. Стараюсь больше ходить пешком. Что касается хобби, в последнее время появилось — стараюсь тестировать вкусы кофе. Раньше кофе не понимал, пил зеленый чай. А сейчас полюбил эспрессо, начал разбираться. На первом месте в моем личном рейтинге эспрессо, которое готовят в челябинском аэропорту. На втором месте — кофе, который готовят в парке Пушкина. 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В Челябинске 8 сентября состоялись выборы нового состава гордумы. На первом заседании думы нового созыва 24 сентября депутаты выбрали спикера. Им стал экс-руководитель комитета по соцполитике заксобрания региона Сергей Буяков. Первое интервью после избрания Буяков дал URA.RU. — Сергей Николаевич, дума нового созыва собралась не только в новом составе, но и в новом формате. Выборы стали прямыми, с 49 до 37 сократилось число депутатов. В чем еще будет заключаться отличие между новой и старой городской думой? — Четко могу сказать, что все хорошие традиции, заложенные прежними составами городской думы, останутся. Уникальность сегодняшней ситуации в том, что сейчас у нас единая команда — губернатор и правительство, законодательное собрание, городские дума и администрация. Настоящая команда губернатора! Мы будем работать в одном ключе. Что касается новых веяний — это открытая политика, которую я начал проводить, еще когда возглавил комитет по социальной политике законодательного собрания в 2020 году. Красный телефон и новый кабинет — Руководить комитетом вам довелось в очень непростое время… — Так сложилось, что социальная сфера досталась мне. До меня комитетом на протяжении долгого времени руководил бывший главврач областной больницы Александр Журавлев. Он знал всех главврачей, знал специфику этой работы. Мне тоже пришлось во все вникнуть. Когда я возглавил комитет, как раз началась пандемия коронавируса, и пришлось работать в очень интенсивном режиме. Встречи с главврачами, маски, карантинные меры… — Сами переболели? — У меня в тот период телефон был «красный», раскалялся. Все звонили: «Спаси-помоги». И я ездил, знакомился с главврачами, решал, помогал. Практически со всеми главврачами у меня сейчас хорошие, дружеские отношения. Я проехал все больницы в Челябинске и области. У меня водитель два раза переболел, помощники. Меня бог миловал до января 2022 года, когда вирус был уже «не тот». Вроде бы всех пытался вылечить, и ко мне пришел «омикрон», болел ровно сутки, и опять на работу… А в декабре 2020 года, когда у меня папа заболел, была самая страшная волна. Скорая была в коллапсе. Своим ходом отвезли его в больницу (От редакции: Николай Буяков — почетный гражданин Челябинской области, с 2004 по 2019 года возглавлял Федерацию профсоюзов региона). Когда товарищи болели, коллеги, отправлял служебную машину, чтобы увезти людей в больницу, в ручном режиме все вопросы решали. И я думаю, по завершении работы в комитете по соцполитике, какую-то функцию, предназначенную мне, я на этом посту выполнил. — Сейчас другая функция. — Да, другая, но тот опыт, который я получил в комитете, помогает. Вспоминается нападение на здание законодательного собрания в ноябре 2021 года. Я единственный из депутатов, кто спустился к нападавшим, чтобы пообщаться с ними. В том числе и такой опыт помогает мне сконцентрироваться, сформировать настрой на работу в городской думе, в конце концов, спокойно вести заседания. Подчеркну, что политика, в рамках которой мы будем обсуждать и принимать правотворческие решения, не будет кулуарной. На первом заседании были некоторые разногласия по поводу распределения депутатов по комиссиям. Через неделю, на втором заседании, все разногласия были улажены. — Если не секрет, чей кабинет больше — спикера городской думы или председателя комитета заксобрания? — Сейчас я работаю в кабинете бывшего мэра Вячеслава Тарасова и моего предшественника Андрея Шмидта. Это большой кабинет, в заксобрании у меня был кабинет площадью «квадратов» двадцать. Я привык к нему. Сейчас буду привыкать к новым размерам. Голос интуиции и увещевания Мякуша — Какие компетенции, которые вы приобрели за 14 лет работы в заксобрании, будут наиболее востребованы на новом месте? — Самая лучшая компетенция — это возможность слушать и слышать людей. Социальная сфера — это основа. Как говорят коллеги, тем, кто прошел социалку, вообще ничего не страшно. Также в начальный период своей работы в заксобрании я представлял ЛДПР. Это была очень хорошая школа, многие крупные политики прошли ее. Когда на тебя не работает административный ресурс, когда ты сам выступаешь инициатором законопроекта, сам пишешь законы. Так что я знаю и умею писать законы. Это умение, безусловно, пригодится в новой правотворческой деятельности (От редакции: гордума, в отличие от Госдумы и заксобрания региона, законы не принимает). — После первого заседания гордумы вы сказали, что планируете достичь еще больших высот, чем ваши предшественники. За счет чего вы намерены это сделать? — Во-первых, за счет внутренней энергии. Во-вторых, за счет компетенций. А самое главное, что мои коллеги-депутаты тоже горят желанием работать. Я обратился к ним: «Давайте мы не попадем в историю, а создадим хорошую историю, чтобы реально потомкам, своим детям и внукам оставить о себе хорошую память. У нас ведь есть такие примеры. Та же Кировка, которая оставила хорошую память о мэре Вячеславе Тарасове. Дорожные развязки Михаила Юревича, набережная и новые скверы Натальи Котовой. Я вижу настрой коллег именно на такую созидательную работу, чтобы изменить что-то в жизни челябинцев в лучшую сторону. Это видно особенно по глазам новых депутатов. Я, кстати, и себя новичком считаю. Думаю, что у нас точно получится, по крайней мере, для этого все есть — энергия, желание и возможности. — Экс мэр Наталья Котова продолжит работу в Совете Федерации. Продолжите ли вы с ней взаимодействие и может ли она помочь в реализации ваших стремлений? — Наталья Котова работала в администрации 19 лет, и к ней там очень хорошее отношение как к создателю аппарата администрации. Уверен, что у нас получится взаимодействие, потому что у меня уже имеется опыт работы с сенаторами. Сенаторы ведь тоже вместе с нами члены общей команды, решающие вопросы в интересах региона. С Натальей Петровной мы договорились, что ее ресурсы как сенатора будут использоваться. И наша задача в том числе по-хорошему воздействовать на нее, чтобы она нам помогала. — А что касается отношений с мэрией? — Я уже упоминал, что в регионе выстроена вертикаль взаимодействия органов законодательной и исполнительной власти, которая и должна быть. Губернатор как высшее должностное лицо региона определяет политику. В этой вертикали никто из нас, представителей представительной власти, не тянет одеяло на себя для решения каких-то местечковых вопросов. Мы встречались с руководителями администрации и проговаривали все эти моменты. И сейчас временно исполняющий обязанности главы города присутствует на наших заседаниях. Я всем коллегам говорю: «У нас конструктив. Я видел это с обеих сторон. Когда мы работали в ЛДПР (на заре политической карьеры Буяков представлял в заксобрании именно эту партию, — Прим. ред.), мы пытались как-то выехать на критике. В таких случаях председатель ЗСО Владимир Мякуш нас убеждал: «Мы одна большая дружная семья. Без разницы, к какой партии принадлежишь. Политические установки могут быть разные. Но ты здесь живешь, работаешь. Давайте работать конструктивно, на регион». И те уроки, которые мне в свое время преподали мой отец и Владимир Викторович Мякуш, точно будут использованы. — Вам уже приходилось, как Владимиру Мякушу, обращаться к коллегам из других партий с такого рода увещеваниями? — Если честно, да. За эту неделю, которую я работаю председателем гордумы, уже приходилось. Мы нашли с депутатами общий язык, и это воплотилось уже на втором заседании. — В политике нередко приходится принимать непростые решения. И бывает так, что интуиция говорит одно, а логика — другое. Когда вы сталкиваетесь с такого рода противоречиями, чему вы больше доверяете? — Я правовед, и в любом случае должен убирать эмоции на второй план. Но вот, например, при вынесении вердикта судья руководствуется законностью, целесообразностью и внутренним убеждением. Внутреннее убеждение — это же какая-то особая правовая категория, и мне кажется, она как раз и заключается в интуиции. Конечно, логика превыше всего, потому что все мы стараемся быть нормальными логичными людьми, но интуиция, я считаю, порой позволяет мне отказываться от тех шагов, которые не надо предпринимать. Когда-то несколько раз я отказался от предложенных должностей, может быть, здесь сыграла роль интуиция. «Чистое небо» и самый вкусный кофе — Какие задачи думой должны быть решены в перспективе? — Есть организационные вопросы, они решаются. Мы провели заседания трех из пяти комиссий, что позволило утвердить положение и объявить конкурс по выборам мэра. Это должен быть человек, который в первую очередь должен любить Челябинск, любить его жителей. Профессиональные качества тоже важны, но их можно приобрести, а вот эта любовь к городу — без нее нельзя. Важный момент, чем должна заниматься городская дума, касается благоустройства в рамках инициативного бюджетирования. В Челябинске выделяется на эти цели серьезная сумма — миллиард рублей. Нужно создавать информационную среду для граждан, чтобы они знали об этой программе и видели результаты. Это и спортивные площадки, парки, скверы, внутридворовые проезды, — все, что создает комфорт. Еще один проект, реализацией которого хотелось бы заняться — давний проект «Чистое небо». О нем давно говорили. Если поднять глаза наверх на любой улице — все просто увито проводами. Молодежь это особенно замечает и удивляется: почему в Москве, Екатеринбурге, Тюмени не так? Я общался с вице-губернатором Романом Воллертом, который приехал из Тюмени. Он говорит, что в Тюмени такой проект реализован. Москва также этот проект реализовала. Я общался в Москве по этой теме и получил поддержку, в том числе мне пообещали предоставить проектную документацию. Имея эти документы и генплан города, это возможно реализовать. Начать хотя бы с центра. Понятно, работа сложная, но и новое развитие должно с чего-то начинаться. — Расскажите о семье, увлечениях. — Сын Арсений тоже юрист, учится. Естественно, те хорошие привычки, которые воспитал во мне отец, стараюсь передать ему. Такие, как участие в выборах, например. Мы всегда голосуем. Стараемся участвовать в общественно-политической жизни. Что касается спорта, пять-шесть раз в неделю хожу в зал. Без фанатизма, рекордов не бью, но приучил себя, и, если не схожу в зал, возникает ощущение, что чего-то не хватает. Даже в командировках, выбирая гостиницу, смотрю, есть ли там спортзал. Иногда в зал хожу вместо обеда. Стараюсь больше ходить пешком. Что касается хобби, в последнее время появилось — стараюсь тестировать вкусы кофе. Раньше кофе не понимал, пил зеленый чай. А сейчас полюбил эспрессо, начал разбираться. На первом месте в моем личном рейтинге эспрессо, которое готовят в челябинском аэропорту. На втором месте — кофе, который готовят в парке Пушкина.