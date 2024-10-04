Путин ускорил мировой отказ от доллара

Президент Владимир Путин форсирует глобальный процесс отказа от доллара. Ключевой темой совещания с постоянными членами Совета безопасности 4 октября глава государства назвал формирование системы международных расчетов. Как объяснили URA.RU эксперты, создание альтернативной финансовой системы поможет партнерам России выйти из-под контроля США.
«Предлагаю сегодня поговорить о мерах по формированию системы международных расчетов. Мы с вами знаем, что в современных условиях это одна из серьезных задач и это один из серьезных вызовов для нас. В целом работа идет, идет нормально, но лучше о сложностях говорить своевременно и намечать необходимые действия для преодоления этих сложностей, которые нам пытаются создать со стороны», — заявил президент в начале совещания с Совбезом. Далее обсуждение проходило в закрытом режиме.
На пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя» 26 сентября Путин заявил, что страны БРИКС работают над созданием независимой платежной системы. В настоящий момент экономические сделки РФ и стран БРИКС проходят в национальной валюте.
Путин ускоряет общемировой тренд на отказ от доллара, считает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. «Процесс отказа от доллара был запущен еще до санкционной войны Запада против нас. Это началось еще в 2010-е годы из-за агрессивных действий США и нестабильности американской экономики, сильно зависимой от нарастающего государственного долга. Многие страны давно озабочены этим вопросом. На саммите БРИКС в Казани планируется предложить и утвердить конкретные механизмы выхода из американо-зависимой системы торговли», — заявил политолог.
Инициатива Путина о создании альтернативной международной системы расчетов укрепит финансовую независимость России и облегчит внешнюю торговлю, отметил Мендкович. Также это поможет другим странам выйти из-под контроля США и проводить собственную независимую политику.
По словам лидера предпринимательской организации «Опора России» Александра Калинина, представители более 30 стран соберутся на форуме БРИКС в Казани, чтобы снизить влияние США на их экономики. «Уже возможно выстраивать цифровые платформы для международных платежей, независимые от SWIFT или других платежных систем. Сейчас платежи в Китай идут плохо. Китайские экспортеры страдают, у них тоже есть люди, обязательства, желание продавать товары в нашу страну. То же самое и в других странах, куда не проходят платежи, к примеру в Турции», — заявил Калинин.
Поэтому страны БРИКС выстраивают финансовую систему, которая не будет зависеть от западных санкций. «Многие уже рассматривают активы в американской валюте как токсичные. Степень долгов, которые США сегодня набрали у всего мира, измеряется триллионами долларов. Мир меняется, хочет кто-то или нет, но он становится многополярным», — добавил Калинин.
Создание новой системы позволит решить проблему расчетов с Центральной Азией, считает научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Станислав Притчин. Среди стран этого региона наибольшие сложности в торговле с Казахстаном.
«Сбербанк ушел, несмотря на то, что его подразделение в Казахстане было крупным и входило в пятерку крупнейших игроков на рынке. Пришлось продавать под давлением. Есть ограничения для российских граждан по транзакциям и открытию банковских счетов. В общем, все максимально ужесточено. Платежная система „Мир“ в этом плане тоже ограничена», — заявил собеседник URA.RU.
России приходится придумывать различные способы обхода санкций, объяснил Притчин. «Помогает то, что расчеты переведены в национальные валюты. Это позволяет не использовать доллар и проводить операции незаметно для регуляторов США. Приходится придумывать хитрые схемы, например, Центробанк скрывает контрагентов, являющихся партнерами России по ряду транзакций, чтобы не подвергать их вторичным санкциям», — рассказал эксперт.
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