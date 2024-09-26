Путин заявил о создании независимой платежной системы для стран БРИКС

26 сентября 2024 в 16:30 Размер текста - 17 +

Россия занимается созданием независимой платежной системы для транзакций со странами БРИКС, подчеркнул Владимир Путин Фото: официальный сайт Президента РФ Российский президент Владимир Путин заявил о создании независимой платежной системы, которая позволит странам БРИКС проводить транзакции, способствуя независимому обслуживанию всей внешней торговли. В настоящий момент экономические сделки РФ и стран БРИКС проходят в национальной валюте. «Отдельный вопрос касается финансовой инфраструктуры, а именно платежей за российский экспорт, здесь есть, безусловно, свои сложности. Для того чтобы решить эту проблему, мы переходим на сделки в национальных валютах… В рамках сотрудничества со странами БРИКС мы работаем над созданием собственного платежно-расчетного контура, что создаст условия для эффективного и независимого обслуживания всей внешней торговли», — подчеркнул Владимир Путин в ходе пленарного заседания международно форума «Российская энергетическая неделя». Трансляция шла на телеканале «Россия 24». Президент добавил, что зарубежные партнеры заинтересованы в экономическом сотрудничестве. В настоящий момент доля рубля во внешнеторговых операциях уже приближается к 40%. Европа и США теряют влияние в мировой экономике, в отличие от стран БРИКС, отметил Владимир Путин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский президент Владимир Путин заявил о создании независимой платежной системы, которая позволит странам БРИКС проводить транзакции, способствуя независимому обслуживанию всей внешней торговли. В настоящий момент экономические сделки РФ и стран БРИКС проходят в национальной валюте. «Отдельный вопрос касается финансовой инфраструктуры, а именно платежей за российский экспорт, здесь есть, безусловно, свои сложности. Для того чтобы решить эту проблему, мы переходим на сделки в национальных валютах… В рамках сотрудничества со странами БРИКС мы работаем над созданием собственного платежно-расчетного контура, что создаст условия для эффективного и независимого обслуживания всей внешней торговли», — подчеркнул Владимир Путин в ходе пленарного заседания международно форума «Российская энергетическая неделя». Трансляция шла на телеканале «Россия 24». Президент добавил, что зарубежные партнеры заинтересованы в экономическом сотрудничестве. В настоящий момент доля рубля во внешнеторговых операциях уже приближается к 40%. Европа и США теряют влияние в мировой экономике, в отличие от стран БРИКС, отметил Владимир Путин.