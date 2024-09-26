Путин заявил о создании независимой платежной системы для стран БРИКС

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БРИКС, си цзиньпин, брикс, путин
Россия занимается созданием независимой платежной системы для транзакций со странами БРИКС, подчеркнул Владимир Путин Фото:

Российский президент Владимир Путин заявил о создании независимой платежной системы, которая позволит странам БРИКС проводить транзакции, способствуя независимому обслуживанию всей внешней торговли. В настоящий момент экономические сделки РФ и стран БРИКС проходят в национальной валюте.

«Отдельный вопрос касается финансовой инфраструктуры, а именно платежей за российский экспорт, здесь есть, безусловно, свои сложности. Для того чтобы решить эту проблему, мы переходим на сделки в национальных валютах… В рамках сотрудничества со странами БРИКС мы работаем над созданием собственного платежно-расчетного контура, что создаст условия для эффективного и независимого обслуживания всей внешней торговли», — подчеркнул Владимир Путин в ходе пленарного заседания международно форума «Российская энергетическая неделя». Трансляция шла на телеканале «Россия 24».

Президент добавил, что зарубежные партнеры заинтересованы в экономическом сотрудничестве. В настоящий момент доля рубля во внешнеторговых операциях уже приближается к 40%. Европа и США теряют влияние в мировой экономике, в отличие от стран БРИКС, отметил Владимир Путин.

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Российский президент Владимир Путин заявил о создании независимой платежной системы, которая позволит странам БРИКС проводить транзакции, способствуя независимому обслуживанию всей внешней торговли. В настоящий момент экономические сделки РФ и стран БРИКС проходят в национальной валюте. «Отдельный вопрос касается финансовой инфраструктуры, а именно платежей за российский экспорт, здесь есть, безусловно, свои сложности. Для того чтобы решить эту проблему, мы переходим на сделки в национальных валютах… В рамках сотрудничества со странами БРИКС мы работаем над созданием собственного платежно-расчетного контура, что создаст условия для эффективного и независимого обслуживания всей внешней торговли», — подчеркнул Владимир Путин в ходе пленарного заседания международно форума «Российская энергетическая неделя». Трансляция шла на телеканале «Россия 24». Президент добавил, что зарубежные партнеры заинтересованы в экономическом сотрудничестве. В настоящий момент доля рубля во внешнеторговых операциях уже приближается к 40%. Европа и США теряют влияние в мировой экономике, в отличие от стран БРИКС, отметил Владимир Путин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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