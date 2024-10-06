Как изменился Путин за 25 лет

Политологи проанализировали публичную активность президента

07 октября 2024 в 02:02 Размер текста - 17 +

Политологи объяснили, от чего зависили политические архетипы главы государства Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин с начала своей публичной карьеры несколько раз менял политический архетип. Аналитики трактовали публичную активность российского лидера с 1998 по 2024 годы. О том, как он адаптировался к запросам общества в различные периоды говорится в докладе «Динамика образа Владимира Путина от «Воина» к «Правителю-Творцу» коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», подготовленном ко Дню рождения главы государства. Не бывает «плохих» или «хороших» архетипов, объяснил Евгений Минченко Фото: Владимир Андреев © URA.RU Аналитики «Минченко консалтинг» разработали оригинальную классификацию образов политиков, включающую 17 архетипов: Ребенок, Сирота, Простодушный, Солдат, Воин, Заботливый, Искатель, Бунтарь, Герой, Любовник, Творец, Правитель, Наместник, Шут, Маг, Мудрец, Ироничный. Авторы доклада подчеркнули, что все перечисленные образы являются эффективными в разных контекстах. Нет «хороших» и «плохих» архетипов. Они бывают более или менее востребованы в зависимости от состояния общества, текущего эмоционального фона и элитного расклада. Воин Свое президентство Владимир Путин начал в архетипическом образе «Воина» Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Базовый архетипический образ Владимира Путина — „Воин“. Как политик „Воин“ — это целеустремленный и деятельный боец, стремящийся, с одной стороны, побеждать врагов, с другой — защищать друзей, народ, избирателей», — говорится в докладе политологов «Минченко консалтинг». Путин начал свою публичную карьеру в 1998 году в качестве политика федерального масштаба после прихода на пост директора ФСБ именно в привычной для себя роли «Воина». В августе 1999 года у государственного аппарата и избирателя сложился запрос на «Лидера-Воина». Путин идеально в него вписался и достаточно быстро занял место в системе, став исполняющим обязанности председателя правительства, а затем — президентом, отметили аналитики. «Во внутренней политике первый срок Владимира Путина прошел в борьбе за контроль над основными рычагами власти в стране. Параллельно велась борьба против террористической угрозы… Это время, когда за власть приходилось бороться в режиме 24/7, поэтому весь первый срок Владимир Путин в базе своей остается в образе „Воина“», — считают политологи. Воин-правитель С годами Владимир Путин стал полноправным «Правителем» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Во второй половине нулевых, после победы во Второй чеченской войне, постепенного снижения уровня преступности, выхода из хаоса 90-х годов, запрос на лидера-воина в обществе начал угасать. Поэтому начался постепенный переход Путина из «Воина» в «Правителя», говорится в докладе. В то же время запрос на воинственность в обществе постепенно уходил. В итоге, к «Воину-Правителю» опционально стал добавляться «Заботливый Правитель». Так, во время послания федеральному собранию в 2006 году Владимир Путин анонсировал программу «материнский капитал». В период премьерства с 2008 по 2012 годы Путин сохранил свой уверенный образ. «Если проанализировать не только трансляцию образа, но и решения, поведение премьер-министра, то становится понятно, что он так и остался в образе „Воина-Правителя“, взяв на себя роль антикризисного менеджера (знаменитый диалог с Олегом Дерипаской — „ручку верните“), неформального защитника страны и лидера всей политической системы», — полагают аналитики. Заботливый правитель «Заботливый правитель» близок к народу Фото: Владимир Андреев © URA.RU После победы на президентских выборах 2012 года роль «Правителя» стала для Путина полностью органичной. Президент добавил к своему публичному образу компонент «Заботливого». «Это, например, заметно по тому, что в момент физического контакта с людьми на публике он перестал испытывать естественное для „Воина“ напряжение. Многие избиратели восприняли эту трансформацию позитивно: как глава государства „Заботливый Правитель“ Путин начал отвечать запросам „сытого“ общества десятых, которые „Воин“, возможно, удовлетворить был не в состоянии», — отметили аналитики. Правитель-творец Владимир Путин создает новый мировой порядок в роли «Творца» Фото: Владимир Андреев © URA.RU По мнению авторов доклада, триумфом «Правителя» Путина стали Зимние Олимпийские игры в Сочи в 2014 году, ставшие самым масштабным мероприятием в постсоветской спортивной истории. В публичных выступлениях на внешнюю публику Путин зачастую придерживается органичного для себя невербального образа «Правителя-Воина». Однако во внутренней политике Путин с каждым годом приобретает совершенно новые черты архетипического образа «Творца», человека, который творит новое мироустройство, в котором у России будет совершенно новая роль, и создает новые правила игры внутри страны и новую элиту, пояснили политологи. «Образ „Правителя“ остается сейчас базовым и органичным для Владимира Путина. Он продолжает балансировать между „Правителем-Воином“ (для внешней аудитории), „Заботливым Правителем“ (для своей ядерной внутренней аудитории) и „Правителем-Творцом“ (для наиболее включенной в политические процессы аудитории внутри страны и вовне ее)», — резюмировали автора доклада. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин с начала своей публичной карьеры несколько раз менял политический архетип. Аналитики трактовали публичную активность российского лидера с 1998 по 2024 годы. О том, как он адаптировался к запросам общества в различные периоды говорится в докладе «Динамика образа Владимира Путина от «Воина» к «Правителю-Творцу» коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», подготовленном ко Дню рождения главы государства. Аналитики «Минченко консалтинг» разработали оригинальную классификацию образов политиков, включающую 17 архетипов: Ребенок, Сирота, Простодушный, Солдат, Воин, Заботливый, Искатель, Бунтарь, Герой, Любовник, Творец, Правитель, Наместник, Шут, Маг, Мудрец, Ироничный. Авторы доклада подчеркнули, что все перечисленные образы являются эффективными в разных контекстах. Нет «хороших» и «плохих» архетипов. Они бывают более или менее востребованы в зависимости от состояния общества, текущего эмоционального фона и элитного расклада. «Базовый архетипический образ Владимира Путина — „Воин“. Как политик „Воин“ — это целеустремленный и деятельный боец, стремящийся, с одной стороны, побеждать врагов, с другой — защищать друзей, народ, избирателей», — говорится в докладе политологов «Минченко консалтинг». Путин начал свою публичную карьеру в 1998 году в качестве политика федерального масштаба после прихода на пост директора ФСБ именно в привычной для себя роли «Воина». В августе 1999 года у государственного аппарата и избирателя сложился запрос на «Лидера-Воина». Путин идеально в него вписался и достаточно быстро занял место в системе, став исполняющим обязанности председателя правительства, а затем — президентом, отметили аналитики. Во второй половине нулевых, после победы во Второй чеченской войне, постепенного снижения уровня преступности, выхода из хаоса 90-х годов, запрос на лидера-воина в обществе начал угасать. Поэтому начался постепенный переход Путина из «Воина» в «Правителя», говорится в докладе. В то же время запрос на воинственность в обществе постепенно уходил. В итоге, к «Воину-Правителю» опционально стал добавляться «Заботливый Правитель». Так, во время послания федеральному собранию в 2006 году Владимир Путин анонсировал программу «материнский капитал». В период премьерства с 2008 по 2012 годы Путин сохранил свой уверенный образ. «Если проанализировать не только трансляцию образа, но и решения, поведение премьер-министра, то становится понятно, что он так и остался в образе „Воина-Правителя“, взяв на себя роль антикризисного менеджера (знаменитый диалог с Олегом Дерипаской — „ручку верните“), неформального защитника страны и лидера всей политической системы», — полагают аналитики. После победы на президентских выборах 2012 года роль «Правителя» стала для Путина полностью органичной. Президент добавил к своему публичному образу компонент «Заботливого». «Это, например, заметно по тому, что в момент физического контакта с людьми на публике он перестал испытывать естественное для „Воина“ напряжение. Многие избиратели восприняли эту трансформацию позитивно: как глава государства „Заботливый Правитель“ Путин начал отвечать запросам „сытого“ общества десятых, которые „Воин“, возможно, удовлетворить был не в состоянии», — отметили аналитики. По мнению авторов доклада, триумфом «Правителя» Путина стали Зимние Олимпийские игры в Сочи в 2014 году, ставшие самым масштабным мероприятием в постсоветской спортивной истории. В публичных выступлениях на внешнюю публику Путин зачастую придерживается органичного для себя невербального образа «Правителя-Воина». Однако во внутренней политике Путин с каждым годом приобретает совершенно новые черты архетипического образа «Творца», человека, который творит новое мироустройство, в котором у России будет совершенно новая роль, и создает новые правила игры внутри страны и новую элиту, пояснили политологи. «Образ „Правителя“ остается сейчас базовым и органичным для Владимира Путина. Он продолжает балансировать между „Правителем-Воином“ (для внешней аудитории), „Заботливым Правителем“ (для своей ядерной внутренней аудитории) и „Правителем-Творцом“ (для наиболее включенной в политические процессы аудитории внутри страны и вовне ее)», — резюмировали автора доклада.