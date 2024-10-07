Мишустин подскажет старшеклассникам, какие профессии выбрать

Власти определят профессии, которые будут наиболее востребованными на рынке труда через пять лет. Премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами 7 октября сообщил об утверждении методики формирования прогноза потребности экономики в кадрах — на ее основе будут определять количество мест в колледжах и вузах. Эксперты URA.RU отмечают, что больше всего стране в ближайшие годы будут нужны операторы высокотехнологичного оборудования и инженеры.
Мишустин отметил, что почти в каждой поездке по регионам слышит о большом спросе на работников и специалистов во всех отраслях. Решению этого вопроса посвящен национальный проект «Кадры». Он объединяет усилия государства, бизнеса и образовательной сферы для выстраивания системы профессиональной подготовки — от профориентации в школе до переобучения на протяжении всей карьеры.
«Президент [Владимир Путин] подчеркивал, что для соответствия требованию времени надо обеспечить приток в нашу экономику квалифицированных сотрудников, которые готовы осваивать новые производственные и управленческие технологии. И таким образом раскрыть этот колоссальный потенциал России, дать возможность нашим талантливым ученым, инженерам, предпринимателям, рабочим в полной мере себя проявить», — сказал премьер-министр.
Необходимо учитывать потребности предприятий, данные демографической и другой статистики. На их базе нужно сформировать обоснованный прогноз спроса на трудовые ресурсы на пять лет. Сделать это предстоит в масштабе страны в целом и в каждом регионе и отрасли отдельно, добавил председатель правительства.
Вице-премьер Татьяна Голикова подчеркнула, что прогноз, который представят в конце года, не имеет аналогов в российской практике. Его результатом будет понимание, сколько специалистов какой профессии будет нужно конкретному региону через год, три и пять. На основе документа определят контрольные цифры приема в колледжи и вузы и переподготовки кадров по различным направлениям, включая оборонно-промышленный комплекс.
«Для расчета перспективной потребности в кадрах будут учтены прогнозные изменения валовой добавленной стоимости, производительности труда, демографический прогноз, стратегии развития соответствующих отраслей промышленности, а также, что важно, опросы работодателей, которые мы проводим», — рассказала Татьяна Голикова. В этом году в опросе поучаствовало уже свыше 260 тысяч организаций и 260 экспертов.
Важно понимать, как будут меняться потребности в рабочих, инженерах, ученых, чтобы развивать технологический, экономический и культурный суверенитет, отметил Мишустин. «Люди должны знать, какие специализации помогут им добиться успеха в жизни. Настройка системы образования под реальные потребности экономики должна так или иначе гарантировать выпускникам востребованность в будущем полученных ими знаний, навыков и приобретенной профессии», — сказал премьер-министр.
Властям необходимо в условиях дефицита кадров представлять, как будет меняться рынок труда. Нужно сбалансировать потребности в спросе на рабочую силу и ее предложение на рынке, говорит экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников. Пятилетний период, во-первых, соответствует среднему сроку обучения в вузах, а во-вторых — времени, через которое многие специалисты подтверждают и повышают свою квалификацию.
«Прогноз должен быть основан, как на демографии, так и на понимании, как будут профинансированы и реализованы нацпроекты технологического суверенитета. От того, как будут развиваться производства, какие решения внедрят, во многом зависит спрос на рабочую силу. Сейчас наиболее остро не хватает квалифицированных рабочих для высокотехнологичных производств и инженерного персонала», — комментирует эксперт.
Одна из главных задач прогноза — дать возможность найти себя в гражданской сфере сегодняшним участникам СВО. «Рано или поздно спецоперация закончится, и ее ветеранам нужно будет получать профессии, переобучаться», — отметил Никита Масленников.
Прогноз потребности в кадрах будет учитываться не только при расчете числа бюджетных мест в колледжах и вузах и мест для целевого обучения, но и при определении миграционной политики, говорит профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. На основе документа правительство может рассчитывать квоты на иностранную рабочую силу.
На ситуацию на рынке труда влияет много факторов. Поэтому прогноз может корректироваться в дальнейшем, отмечает председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов. «Здесь должен быть гибкий подход, корректировки — это нормальный процесс, но такие прогнозы в любом случае нужно делать, чтобы обеспечить рынок труда кадрами. Это позволит определить потребности, а чтобы люди пошли учиться нужным стране профессиям, нужно совершенствовать меры стимулирования и принципиально решить вопрос с распределением выпускников после того, как они проходят обучение по целевому набору. Сейчас кадровый голод особенно ощущается в малых городах и сельской местности», — говорит депутат.
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