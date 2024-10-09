Россия выпустила на рынок конкурента китайским автомобилям

Президент России Владимир Путин дал старт серийному производству автомобиля «Лада Аура» на заводе «АвтоВАЗа» в Самарской области. Во время презентации новых инвестпроектов в разных регионах страны глава государства заявил об ускоренном росте отечественной промышленности. Развитие этой отрасли, объяснили URA.RU эксперты, поможет новому российскому седану составить конкуренцию китайским и западным авто.
Путин в режиме видеоконференции ознакомился с новыми инвестпроектами в нескольких регионах. В Самарской области президент запустил серийное производство нового седана бизнес-класса «Лада Аура» на предприятии «АвтоВАЗа». Открылся завод по изготовлению систем вентиляции и кондиционирования компании во Владимирской области, глубинной России, в самом хорошем смысле этого слова, отметил президент. Российскому лидеру рассказали о новой фабрике ткацко-отделочного производства полного цикла в Нижегородской области, где впервые в стране начали выпускать водостойкие и огнестойкие ткани. Путин ознакомился с целлюлозно-картонным комбинатом в Иркутской области, а также дал старт новой ТЭС «Ударная» мощностью 560 МВт в Краснодарском крае.
«За последние годы у нас открыты сотни новых производственных площадок и цехов, заводов, фабрик… В целом промышленное производство у нас растет, положительную динамику показывают обрабатывающие отрасли. Они развиваются с опережением. Во многом это результат системной и совместной работы бизнеса, государства по обновлению и качественному развитию производственных мощностей», — обратился Путин к промышленникам.
Отдельное внимание президент уделил автомобилестроению. Генеральный директор «АвтоВАЗа» Максим Соколов поблагодарил главу государства за поддержку отечественного автопрома. Как отметил Соколов, компания углубляет локализацию, наращивает объемы и обновляет модельный ряд. В свою очередь Путин поздравил коллектив автовазовцев с первым серийный автомобилем «Лада Аура», сошедшем с конвейера в прямом эфире.
«На машинке я прокатился не так давно, летом, и она, без всякого преувеличения, говорю абсолютно искренне, мне понравилась. Хорошо управляется, обзор хороший, двигатель мощный достаточно. Все по-современному, все-все-все, реально. Заднюю передачу включил, там экран с задним обзором, все очень удобно», — поделился Путин своими впечатлениями от нового автомобиля.
Седан бизнес-класса «Лада Аура» ждет большой успех на рынке, уверен автоэксперт Денис Мигаль. «Если мы так быстро сумели запустить производство бизнес-седана, то, скорее всего, он состоит из комплектующих и агрегатов, которые уже есть в продаже. Плюс должны быть какие-то уникальные штуки. А это значит, что, скорее всего, конкурировать с другими он сможет», — заявил собеседник URA.RU.
Российский автомобильный рынок сейчас достаточно свободен от конкуренции, выживает та марка, которая производит внутри страны, отметил автоэксперт. «Ладу у нас традиционно поддерживали, поддерживают и будут поддерживать», — добавил Мигаль.
Власти сделали шаг к тому, чтобы отечественный автопром мог конкурировать с китайскими производителями, полагает президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин. Только шаг, потому что, по последним данным, в Китае производят 30 млн автомобилей в год, добавил автоэксперт.
Добиться массового выпуска новых моделей российских машин помогут заводы и линии производств, открытые сегодня при участии Путина, заявил политолог Дмитрий Нечаев. По его словам, катализатором развития отечественного промышленного комплекса стала спецоперация. Президент умело воспользовался появившимся шансом для экономического рывка страны, подчеркнул политолог.
«Россия возвращает свой индустриальный статус. У нас его не было ни в нулевые годы, ни в 1990-е годы. Мы его утратили. Он создает синергетический эффект: дает увеличенную налогооблагаемую базу, делает сотрудничество государства, науки и институтов развития более эффективным», — отметил собеседник URA.RU.
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