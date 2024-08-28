Власти России перезапустят производство и увеличат выпуск отечественных автомобилей, чтобы сделать цены на них более доступными для россиян. Под эту задачу Фонд развития промышленности (ФРП) получит дополнительное финансирование. Так эксперты объяснили URA.RU итоги встречи премьер-министра Михаила Мишустина с директором ФРП Романом Петруцей.
Во вступительном слове Мишустин отметил, что ФРП является ключевым институтом для поддержки инновационных производств, достижения технологического и промышленного суверенитета. Фонд финансирует целый ряд важнейших отраслей. «Это фармацевтика, автомобилестроение, авиастроение, электротехника, металлургия. Их софинансирование вместе с регионами очень важно, потому что фактически это гарантия долгосрочного, в том числе технологического, развития экономики», — отметил глава правительства на встрече с директором ФРП.
Мишустин подчеркнул, что работа ФРП позволяет нарастить выпуск отечественных станков, оборудования, машиностроительных комплексов — всего того, что крайне необходимо для достижения промышленного суверенитета. По поручению президента России Владимира Путина, капитал ФРП увеличат на 300 млрд рублей до 2030 года, что удвоит его потенциал, добавил премьер.
Отрасль автомобилестроения является приоритетной для Фонда, заявил Петруца. «В 2022 году создана отдельная программа „Автокомпоненты“. Она нацелена на создание автопроизводств и локализацию компонентной базы. По этой программе фонд на сегодняшний день профинансировал порядка 100 млрд рублей. В этом году, как я вижу, мы еще добавим в эту отрасль примерно 50–60 млрд. Фактически каждый крупный автопроизводитель в стране является нашим клиентом, и зачастую не по одному проекту», — рассказал директор ФРП.
Эксперты URA.RU обращают внимание, что авторынок в России переживает перемены и правительство стремится помочь ему перестроиться. Перезагрузка поможет не только насытить рынок автомобилями, но и снизить цены на них.
По оценке руководителя общественного центра «Автомобилист» Максима Едрышова за год автомашины подорожали примерно на 15%. «Если смотреть на привычные всем модели, которые уже продаются достаточно давно, то цены выросли, ну, примерно на 10—15%», — заявил он.
Создание новых автопроизводств и локализация компонентной базы по инициативе правительства позволит сделать автомобили и запчасти более доступными для россиян, заявил независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. С уходом европейских, американских, корейских и других участников рынка у отечественного автопрома появились хорошие перспективы. Сейчас многие автокомпоненты завозятся по параллельному импорту. Это приводит к росту цен и появлению подделок, но поддержка отрасли со стороны государства должна изменить ситуацию, отметил собеседник.
«Если у нас создаются новые предприятия и увеличивается предложение компонентов на российском рынке, то с одной стороны импорт должен сократиться, а с другой стороны и цены на автокомпоненты… Это должно привести к снижению цен на комплектующие и автомобили», — пояснил Хазанов.
России нужно развивать отстающие отрасли, чтобы получить мощный автопром, заявил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин. По его словам, для развития отечественного автопарка ежегодно требуется выпускать около двух млн авто в год.
«Если в автомобиле пять кресел, тогда нам надо выпускать 10 млн сидений, а мощности у нас только где-то на 900 тысяч, может быть чуть больше миллиона. Значит государство должно поддержать те предприятия, которые выпускают сиденья», — рассказал автоэксперт.
В то же время Россия производит достаточно стекол и других автокомпонентов. Нужно просто сместить акцент на развитие предприятий, замещающих дефицитные запчасти. «Опять же, у нас шинных заводов достаточно, чтобы полностью обеспечить собственный рынок», — отметил Подщеколдин.
Мишустин взялся за развитие промышленного комплекса и компонентной базы, чтобы перезапустить индустриализацию, так политолог Дмитрий Нечаев прокомментировал встречу премьер-министра и директора ФРП. «Есть ряд ряд болезненных точек, где мы испытываем серьезные трудности и одна из этих трудностей — это широкая компонентная база, то есть производство компонентов не только для автомобилестроения, но и авиастроения, станкостроения других суботраслей промышленного комплекса.
Мишустин основательно берется за тяжелую черновую работу именно по насыщению вот этой компонентной базы. И для этих целей использует ФПР», — объяснил эксперт.
Глава правительства планирует перезагрузить Фонд, чтобы оживить старые производства и создать ряд новых, считает Нечаев. По его словам, воссоздание суботраслей и компонентной базы поможет России «выжить» и не зависеть от зарубежных компонентов.
«Я полагаю, что в среднесрочной перспективе мы увидим не только дальнейшее развитие промышленного комплекса, но и фактическое возрождение из пепла очень нужной и самой главной отрасли в российской экономике», — резюмировал Нечаев.
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