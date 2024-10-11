Слухи ХМАО: стратегический просчет Шипилова

О грызне за место в правительстве, тюменских варягах и вечеринках миллиардера. Выпуск 1094

11 октября 2024 в 19:16 Размер текста - 17 +

Не бойтесь слухов, правда часто оказывается страшнее Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Губернатор Югры Руслан Кухарук продемонстрировал жесткость характера при формировании нового состава правительства и принимал кадровые решения, невзирая на былые заслуги. Главной неожиданностью является уход первого замгубернатора Алексея Шипилова, который восемь лет отвечал за внутрипол. Чиновники из Тюмени, которые переезжают в Ханты-Мансийск рискуют обрушить рынок арендованных квартир, а жены главы столица ХМАО лайкает Айзу, которая встречается с ее братом. И это еще не все что вы узнаете из свежего выпуска «Слухов». «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Cлухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Кухарук удивит итоговым составом правительства Губернатор Югры Руслан Кухарук готов раскрыть новый состав правительства Фото: Денис Моргунов © URA.RU В кулуарах югорского Белого дома наблюдается стадия принятия и смирения с неизбежным. «Все уже знают, кто уходит, кто остается. Однако поговаривают, что процент сохранившихся в правительстве топ-чиновников из команды экс-главы региона Натальи Комаровой должен удивить югорчан. Впрочем, точно об этом будет известно только в понедельник», — шепчут слухачи. Главный идеолог ХМАО допустил стратегическую ошибку В окружной столице поговаривают, что попытки первого замгубернатора ХМАО Алексея Шипилова выстроить отношения с бывшим уральским полпредом и врио секретаря генсовета «Единой России» Владимиром Якушевым, донося до него альтернативную югорскую реальность, потерпели поражение. «Кухарук — креатура Якушева, его ученик, его ставленник. Подкоп под губернатора, которого он сам растил до этой должности четыре года, экс-полпред бы не потерпел», — считает инсайдер. Чиновница из депполитики пытается отстоять должность… В окружной столице поговаривают, что первый замглавы департамента внутренней политики Майя Есина после слухов о том, что ее место может занять нынешний директор ДВП Наталья Гулина, оказалась крайне недовольна грядущими кадровыми перестановками. «Говорят, Есина обошла все кабинеты, чтобы остаться на посту первого зама. Близкие к старой команде ДВП источники отмечают, что в структуре может быть и два первых зама. Но это маловероятно — по сути, вопросы есть ко всему департаменту и его топам, и состав чиновников в нем может обновиться уже в ближайшее время», — судачат сплетники. .., а другие замы используют последнюю возможность повлиять на повестку Слухачи обратили внимание на публикацию в закрытом чате одного окружного медиаресурса. «Поговаривают, что один из заместителей ДВП была неосторожна в высказываниях, пытаясь задавить свободу слова админресурсом. В мессенджере появился репост ее сообщения, где чиновница предупреждает подчиненных быть аккуратнее „на наших проводах“. Похоже, что протеже Шипилова планируют отставки вслед за своим влиятельным покровителем», — замечает инсайдер. Попытки чиновников из команды экс-губернатора Комаровой усидеть в правительстве позабавили элиты Замгубернатора Югры Алексей Золотухин пытался произвести впечатления наградами Фото: Елена Хабарова © URA.RU В курилках Дома правительства посмеиваются над потугами некоторых представителей окружного политбомонда сохранить должность и статус. «Говорят, что особенно отличился вице-губернатор по региональной безопасности Алексей Золотухин. По слухам, он хвастался медалями МВД на инаугурации главы региона. Помогут ли ему награды, узнаем уже в понедельник, на оглашении нового состава правительства», — иронизирует слухмейкер. Приезд тюменских чиновников взвинтил цены на рынке арендного жилья в Ханты-Мансийске В Ханты-Мансийске поговаривают, что небывалый наплыв будущих сотрудников Белого дома спровоцировал дефицит арендных квартир. «В Хантах и так сложно снять хорошую квартиру по адекватной цене. Но в последний месяц творится какая-то жесть. Осталось только 57 свободных квартир, однокомнатные стали сдаваться по цене двухкомнатных, цены на аренду „двушки“ достигают 80 тысяч рублей — и даже при этом их разбирают как горячие пирожки. Проще всего снять квартиру в „деревяшке“. Говорят, что служебное жилье еще не освободила предыдущая команда „Белого дома“, а тюменский „кадровый резерв“ без назначения на должность получить его не может. А жить где-то надо», — отмечает инсайдер. Главный строитель мэрии Сургута дает невыполнимые обещания начальству Ходят слухи, что директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Алексей Фокеев дает невыполнимые обещания руководству. В своих докладах он уверяет, что успеет сдать в срок инженерные сети, которые ведут к научно-техническому центру, но строители уверены, что это невозможно. «Фокеев хочет получить должность вице-мэра по строительству и до этого момента не готов сообщать руководству плохие новости. А как при этом мэрия будет выглядеть перед округом, когда дедлайны сорвутся, похоже, не сильно волнует чиновника», — рассуждают сплетники. Экс-советнику спикера думы Сургута грозит закат политической карьеры Говорят, что бывший советник спикера думы Сургута может поставить крест на политической карьере. Он сначала заявил, что собирается уходить на СВО, а затем передумал, что вызвало возмущение в среде истеблишмента. «Летом, когда Максим Слепов с позиции спикера городской думы пересел в кресло мэра, то его подчиненный рассчитывал на какую-то должность в администрации. Но ему была предложена ставка в аппарате думы. После чего, чиновник заявил, что сильно теряет в зарплате, а семью нужно кормить и собрался на СВО. Власти начали даже помогать ему в сборах, но затем чиновник неожиданно передумал. И теперь это может ему дорого стоить, такими словами не разбрасываются», — перешептываются в политтусовке. Глава Сургутского района уволил подчиненного спустя 2 месяца с момента назначения Глава Сургутского района Андрей Трубецкой уволил очередного подчиненного Фото: Алексей Андронов © URA.RU Поговаривают, что глава Сургутского района Андрей Трубецкой за два с небольшим месяца «съел» очередного директора управления капитального строительства. Нынешний руководитель Артем Коваленко написал заявление на увольнение спустя два месяца после начала работы. «Это кадровое решение изначально выглядело странным. Коваленко до перехода в УКС работал в районной мэрии финансистом, он мало что понимает в стройке. Поэтому когда приступил к руководству управления капстроительства, быстро посыпался. А Трубецкой не делал никаких скидок свежеиспеченному управленцу. Итог закономерен, отставку через два месяца. На что рассчитывал глава Сургутского района в такой ситуации, не очень понятно», — шепчутся слухачи. Жена мэра столицы ХМАО залайкала в соцсетях блогершу Айзу, которая закрутила роман с ее братом Ходят слухи, что якобы жена мэра Ханты-Мансийска Максима Ряшина стала поклонницей блогерши Айзы, экс-супруги рэпера Гуфа. Недавно Айза закрутила роман с братом Марии Ряшиной Степаном Кузьменко. «Ряшина со своего аккаунта в запрещенной в России соцсети стала активно одаривать лайками публикации Айзы. С недавних пор блогерша стала встречаться со Степаном, работающим нефтяником в Нижневартовске. Потом всплыли родственные связи с семьей мэра столицы ХМАО. После этого Степан зачистил свои соцсети и удалил какие-либо семейные фотографии. А его сестра не скупится на лайки звездной пассии брата, подогревая сплетни об их романе», — судачат сплетники. Глава ГИБДД Урая Рахманов готовится к повышению в окружной главк По словам инсайдера, начальник ГИБДД Урая Руслан Рахманов скоро получит повышение и отправится работать в окружной главк. «Говорят, что 14 октября у него последний рабочий день в Урае. А затем он переезжает в Ханты-Мансийск. Какую должность он займет там, пока неизвестно», — поделился инсайдер. Силовики Сургута с радостью восприняли задержание Карамовой Источник, близкий к силовым структурам, рассказывает, что задержание отдела миграции управления МВД по Сургуту Людмилы Карамовой и ее сообщников, подозреваемых в организации ОПГ по торговле гражданством, вызвало небывалую радость среди правоохранителей. «Наконец-то за них взялись, раскрыли все эти незаконные движения в УФМС», — говорит источник. Проверки мигрантов могут обернуться коллапсом для строительной сферы Слухачи рассказывают, что проверки с последующим выдворением мигрантов тяжело сказываются на строительной сфере региона. «Мы наблюдаем отток мигрантов, бизнесмены говорят, что у них не хватает рабочих рук, контрактные обязательства рушатся. Никто не говорит о том, что не нужно контролировать иностранцев — нужно обязательно. Но в пределах разумного. Это палка о двух концах», — рассказал источник. В ХМАО на отдаленные месторождения завозят проституток Нефтяники умудряются завозить проституток в вагон-городки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ходят слухи, что на некоторых месторождениях ХМАО стали нанимать проституток как официальных сотрудников на вахту. По документам их оформляют «менеджерами» и привозят в составе бригад. «На месторождение приезжают сотрудницы, которые оказывают „особые“ услуги досуга вахтовикам. Они официально оформлены на работу, живут в общежитиях, по документам числятся менеджерами. Их оформляют, чтобы упростить доступ на территорию месторождений и не вызывать лишних вопросов», — сообщил слухач. На некоторых объектах, по рассказам нефтяников, существует другая крайность. Начальство так переживает за моральный облик сотрудников, что старается не брать на работу женщин даже поварами и уборщицами. На зимниках ХМАО введут ночные пропускные пункты Среди рыбаков и местных водителей ХМАО ходят слухи, что на некоторых участках дороги, которые постоят к зиме, планируют ввести пропускные пункты, ограничивающие проезд по ночам. Якобы нововведение затронет дороги, ведущие к нефтяным месторождениям, и в темное время суток пропускать будут только транспорт компаний. «Компании уже планируют строительство зимних дорог. Говорят, на них будет действовать новый пропускной режим: по ночам сможет проезжать только транспорт компаний, а посторонние, даже с пропусками, смогут проехать только днем», — сообщил источник агентства, знакомый с ситуацией. В Центре ремесел Белоярского принудительно собирают деньги на нужды директора Поговаривают, что в Белоярском (ХМАО) сотрудников Центра ремесел принудительно заставляют сдавать деньги на подарки директору. «Сдаем деньги на все праздники:день рождения, Новый год, 8 марта, а сами подарков почему-то не получаем. Принудительно заставляют отдавать часть премии, сумма иногда доходит до 10 тысяч рублей», — поделился инсайдер. Среди коллектива нарастает недовольство, но пока никто не решается говорить об этом вслух. В учреждении грядет смена руководства, и все надеются, что при новом директоре ситуация поменяется. Нефтяники выстроились в очередь к гадалке из Подмосковья Поговаривают, нефтяники устроили ажиотаж на услуги гадалки, которая приехала в ХМАО из Подмосковья. Якобы ясновидящая у всех на слуху и пользуется спросом у VIP-клиентов. «Сама гадалка родом из ХМАО, но уже давно живет и работает на большой земле. Во время ее приезда на родину, клиенты тут же выстроились в очередь. Среди них — нефтяники из крупных компаний. Наверняка их волнуют вопросы, связанные с карьерой», — поделился инсайдер. Жена нефтяного миллиардера соберет югорчанок в элитный женский клуб Говорят, Татьяна Мельник, жена владельца крупной югорской нефтесервисной компании Ярослава Мельника, вновь открывает в Сургуте женский элитный клуб. В нем собирают жен влиятельных югорских бизнесменов. «В клуб Мельник не так просто попасть —обязательно нужен влиятельный статус. Иначе говоря, члены этого сообщества — жены местных бизнес-элит. В клубе проводят светские мероприятия, приглашают звездных гостей, устраивают различные личностные тренинги», — шепчутся слухачи. В ХМАО уволили учителя из-за романа с ученицей Татьяна Мельник собирается устраивать элитный женский клуб Фото: Размик Закарян © URA.RU Поговаривают, что в одной из школ Югорска уволили учителя из-за романа со старшеклассницей. «Влюбленную парочку быстро рассекретили. Учителя с позором выгнали из школы. Этот педагог сейчас преподает в другом учебном заведении. Вроде как все разрешилось мирно — родители девочки не стали подавать заявления в полицию», — шепчутся сплетники. В популярном баре ХМАО нелегально работают подростки на глазах у чиновников Сплетники шепчутся, что в популярном баре в Югорске незаконно трудоустраивают несовершеннолетних, которым не платят зарплату. «Подростки между собой жалуются, что им вовремя не выплачивают обещанные деньги. А если гонорар и выдают, то не в том размере, который обговаривался на собеседовании. Часто и вовсе персонал остается без денег. Кстати, если в баре проходят интеллектуальные игры, то руководство заведения выпускает на смену совершеннолетних работников, поскольку на такие мероприятия приходят местные чиновники», — рассказал инсайдер. «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Югры Руслан Кухарук продемонстрировал жесткость характера при формировании нового состава правительства и принимал кадровые решения, невзирая на былые заслуги. Главной неожиданностью является уход первого замгубернатора Алексея Шипилова, который восемь лет отвечал за внутрипол. Чиновники из Тюмени, которые переезжают в Ханты-Мансийск рискуют обрушить рынок арендованных квартир, а жены главы столица ХМАО лайкает Айзу, которая встречается с ее братом. И это еще не все что вы узнаете из свежего выпуска «Слухов». «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Cлухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Кухарук удивит итоговым составом правительства В кулуарах югорского Белого дома наблюдается стадия принятия и смирения с неизбежным. «Все уже знают, кто уходит, кто остается. Однако поговаривают, что процент сохранившихся в правительстве топ-чиновников из команды экс-главы региона Натальи Комаровой должен удивить югорчан. Впрочем, точно об этом будет известно только в понедельник», — шепчут слухачи. Главный идеолог ХМАО допустил стратегическую ошибку В окружной столице поговаривают, что попытки первого замгубернатора ХМАО Алексея Шипилова выстроить отношения с бывшим уральским полпредом и врио секретаря генсовета «Единой России» Владимиром Якушевым, донося до него альтернативную югорскую реальность, потерпели поражение. «Кухарук — креатура Якушева, его ученик, его ставленник. Подкоп под губернатора, которого он сам растил до этой должности четыре года, экс-полпред бы не потерпел», — считает инсайдер. Чиновница из депполитики пытается отстоять должность… В окружной столице поговаривают, что первый замглавы департамента внутренней политики Майя Есина после слухов о том, что ее место может занять нынешний директор ДВП Наталья Гулина, оказалась крайне недовольна грядущими кадровыми перестановками. «Говорят, Есина обошла все кабинеты, чтобы остаться на посту первого зама. Близкие к старой команде ДВП источники отмечают, что в структуре может быть и два первых зама. Но это маловероятно — по сути, вопросы есть ко всему департаменту и его топам, и состав чиновников в нем может обновиться уже в ближайшее время», — судачат сплетники. .., а другие замы используют последнюю возможность повлиять на повестку Слухачи обратили внимание на публикацию в закрытом чате одного окружного медиаресурса. «Поговаривают, что один из заместителей ДВП была неосторожна в высказываниях, пытаясь задавить свободу слова админресурсом. В мессенджере появился репост ее сообщения, где чиновница предупреждает подчиненных быть аккуратнее „на наших проводах“. Похоже, что протеже Шипилова планируют отставки вслед за своим влиятельным покровителем», — замечает инсайдер. Попытки чиновников из команды экс-губернатора Комаровой усидеть в правительстве позабавили элиты В курилках Дома правительства посмеиваются над потугами некоторых представителей окружного политбомонда сохранить должность и статус. «Говорят, что особенно отличился вице-губернатор по региональной безопасности Алексей Золотухин. По слухам, он хвастался медалями МВД на инаугурации главы региона. Помогут ли ему награды, узнаем уже в понедельник, на оглашении нового состава правительства», — иронизирует слухмейкер. Приезд тюменских чиновников взвинтил цены на рынке арендного жилья в Ханты-Мансийске В Ханты-Мансийске поговаривают, что небывалый наплыв будущих сотрудников Белого дома спровоцировал дефицит арендных квартир. «В Хантах и так сложно снять хорошую квартиру по адекватной цене. Но в последний месяц творится какая-то жесть. Осталось только 57 свободных квартир, однокомнатные стали сдаваться по цене двухкомнатных, цены на аренду „двушки“ достигают 80 тысяч рублей — и даже при этом их разбирают как горячие пирожки. Проще всего снять квартиру в „деревяшке“. Говорят, что служебное жилье еще не освободила предыдущая команда „Белого дома“, а тюменский „кадровый резерв“ без назначения на должность получить его не может. А жить где-то надо», — отмечает инсайдер. Главный строитель мэрии Сургута дает невыполнимые обещания начальству Ходят слухи, что директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Алексей Фокеев дает невыполнимые обещания руководству. В своих докладах он уверяет, что успеет сдать в срок инженерные сети, которые ведут к научно-техническому центру, но строители уверены, что это невозможно. «Фокеев хочет получить должность вице-мэра по строительству и до этого момента не готов сообщать руководству плохие новости. А как при этом мэрия будет выглядеть перед округом, когда дедлайны сорвутся, похоже, не сильно волнует чиновника», — рассуждают сплетники. Экс-советнику спикера думы Сургута грозит закат политической карьеры Говорят, что бывший советник спикера думы Сургута может поставить крест на политической карьере. Он сначала заявил, что собирается уходить на СВО, а затем передумал, что вызвало возмущение в среде истеблишмента. «Летом, когда Максим Слепов с позиции спикера городской думы пересел в кресло мэра, то его подчиненный рассчитывал на какую-то должность в администрации. Но ему была предложена ставка в аппарате думы. После чего, чиновник заявил, что сильно теряет в зарплате, а семью нужно кормить и собрался на СВО. Власти начали даже помогать ему в сборах, но затем чиновник неожиданно передумал. И теперь это может ему дорого стоить, такими словами не разбрасываются», — перешептываются в политтусовке. Глава Сургутского района уволил подчиненного спустя 2 месяца с момента назначения Поговаривают, что глава Сургутского района Андрей Трубецкой за два с небольшим месяца «съел» очередного директора управления капитального строительства. Нынешний руководитель Артем Коваленко написал заявление на увольнение спустя два месяца после начала работы. «Это кадровое решение изначально выглядело странным. Коваленко до перехода в УКС работал в районной мэрии финансистом, он мало что понимает в стройке. Поэтому когда приступил к руководству управления капстроительства, быстро посыпался. А Трубецкой не делал никаких скидок свежеиспеченному управленцу. Итог закономерен, отставку через два месяца. На что рассчитывал глава Сургутского района в такой ситуации, не очень понятно», — шепчутся слухачи. Жена мэра столицы ХМАО залайкала в соцсетях блогершу Айзу, которая закрутила роман с ее братом Ходят слухи, что якобы жена мэра Ханты-Мансийска Максима Ряшина стала поклонницей блогерши Айзы, экс-супруги рэпера Гуфа. Недавно Айза закрутила роман с братом Марии Ряшиной Степаном Кузьменко. «Ряшина со своего аккаунта в запрещенной в России соцсети стала активно одаривать лайками публикации Айзы. С недавних пор блогерша стала встречаться со Степаном, работающим нефтяником в Нижневартовске. Потом всплыли родственные связи с семьей мэра столицы ХМАО. После этого Степан зачистил свои соцсети и удалил какие-либо семейные фотографии. А его сестра не скупится на лайки звездной пассии брата, подогревая сплетни об их романе», — судачат сплетники. Глава ГИБДД Урая Рахманов готовится к повышению в окружной главк По словам инсайдера, начальник ГИБДД Урая Руслан Рахманов скоро получит повышение и отправится работать в окружной главк. «Говорят, что 14 октября у него последний рабочий день в Урае. А затем он переезжает в Ханты-Мансийск. Какую должность он займет там, пока неизвестно», — поделился инсайдер. Силовики Сургута с радостью восприняли задержание Карамовой Источник, близкий к силовым структурам, рассказывает, что задержание отдела миграции управления МВД по Сургуту Людмилы Карамовой и ее сообщников, подозреваемых в организации ОПГ по торговле гражданством, вызвало небывалую радость среди правоохранителей. «Наконец-то за них взялись, раскрыли все эти незаконные движения в УФМС», — говорит источник. Проверки мигрантов могут обернуться коллапсом для строительной сферы Слухачи рассказывают, что проверки с последующим выдворением мигрантов тяжело сказываются на строительной сфере региона. «Мы наблюдаем отток мигрантов, бизнесмены говорят, что у них не хватает рабочих рук, контрактные обязательства рушатся. Никто не говорит о том, что не нужно контролировать иностранцев — нужно обязательно. Но в пределах разумного. Это палка о двух концах», — рассказал источник. В ХМАО на отдаленные месторождения завозят проституток Ходят слухи, что на некоторых месторождениях ХМАО стали нанимать проституток как официальных сотрудников на вахту. По документам их оформляют «менеджерами» и привозят в составе бригад. «На месторождение приезжают сотрудницы, которые оказывают „особые“ услуги досуга вахтовикам. Они официально оформлены на работу, живут в общежитиях, по документам числятся менеджерами. Их оформляют, чтобы упростить доступ на территорию месторождений и не вызывать лишних вопросов», — сообщил слухач. На некоторых объектах, по рассказам нефтяников, существует другая крайность. Начальство так переживает за моральный облик сотрудников, что старается не брать на работу женщин даже поварами и уборщицами. На зимниках ХМАО введут ночные пропускные пункты Среди рыбаков и местных водителей ХМАО ходят слухи, что на некоторых участках дороги, которые постоят к зиме, планируют ввести пропускные пункты, ограничивающие проезд по ночам. Якобы нововведение затронет дороги, ведущие к нефтяным месторождениям, и в темное время суток пропускать будут только транспорт компаний. «Компании уже планируют строительство зимних дорог. Говорят, на них будет действовать новый пропускной режим: по ночам сможет проезжать только транспорт компаний, а посторонние, даже с пропусками, смогут проехать только днем», — сообщил источник агентства, знакомый с ситуацией. В Центре ремесел Белоярского принудительно собирают деньги на нужды директора Поговаривают, что в Белоярском (ХМАО) сотрудников Центра ремесел принудительно заставляют сдавать деньги на подарки директору. «Сдаем деньги на все праздники:день рождения, Новый год, 8 марта, а сами подарков почему-то не получаем. Принудительно заставляют отдавать часть премии, сумма иногда доходит до 10 тысяч рублей», — поделился инсайдер. Среди коллектива нарастает недовольство, но пока никто не решается говорить об этом вслух. В учреждении грядет смена руководства, и все надеются, что при новом директоре ситуация поменяется. Нефтяники выстроились в очередь к гадалке из Подмосковья Поговаривают, нефтяники устроили ажиотаж на услуги гадалки, которая приехала в ХМАО из Подмосковья. Якобы ясновидящая у всех на слуху и пользуется спросом у VIP-клиентов. «Сама гадалка родом из ХМАО, но уже давно живет и работает на большой земле. Во время ее приезда на родину, клиенты тут же выстроились в очередь. Среди них — нефтяники из крупных компаний. Наверняка их волнуют вопросы, связанные с карьерой», — поделился инсайдер. Жена нефтяного миллиардера соберет югорчанок в элитный женский клуб Говорят, Татьяна Мельник, жена владельца крупной югорской нефтесервисной компании Ярослава Мельника, вновь открывает в Сургуте женский элитный клуб. В нем собирают жен влиятельных югорских бизнесменов. «В клуб Мельник не так просто попасть —обязательно нужен влиятельный статус. Иначе говоря, члены этого сообщества — жены местных бизнес-элит. В клубе проводят светские мероприятия, приглашают звездных гостей, устраивают различные личностные тренинги», — шепчутся слухачи. В ХМАО уволили учителя из-за романа с ученицей Поговаривают, что в одной из школ Югорска уволили учителя из-за романа со старшеклассницей. «Влюбленную парочку быстро рассекретили. Учителя с позором выгнали из школы. Этот педагог сейчас преподает в другом учебном заведении. Вроде как все разрешилось мирно — родители девочки не стали подавать заявления в полицию», — шепчутся сплетники. В популярном баре ХМАО нелегально работают подростки на глазах у чиновников Сплетники шепчутся, что в популярном баре в Югорске незаконно трудоустраивают несовершеннолетних, которым не платят зарплату. «Подростки между собой жалуются, что им вовремя не выплачивают обещанные деньги. А если гонорар и выдают, то не в том размере, который обговаривался на собеседовании. Часто и вовсе персонал остается без денег. Кстати, если в баре проходят интеллектуальные игры, то руководство заведения выпускает на смену совершеннолетних работников, поскольку на такие мероприятия приходят местные чиновники», — рассказал инсайдер. «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.