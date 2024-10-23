Челябинск начал отопительный сезон с новыми федеральными трендами

«УСТЭК-Челябинск» готовит город к зиме, устраняя повреждения на муниципальных теплосетях

24 октября 2024 в 13:06 Размер текста - 17 +

К середине октября специалисты уже устранили около 150 наиболее крупных дефектов на муниципальных сетях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске специалисты «УСТЭК-Челябинск» в рамках заключенного договора аренды заранее включились в процесс устранения повреждений на муниципальных тепловых сетях. Эта трудоемкая и нужная для города работа стала возможной благодаря позиции губернатора региона Алексея Текслера, который взял на личный контроль реформу теплосетей в целях повышения надежности теплоснабжения населения города в зимний период, руководствуясь федеральными трендами о единстве эксплуатационной ответственности в целях повышения надежности. Подробнее об уже проделанных теплоэнергетиками работах — в материале URA.RU. «Первые холода в Челябинске уже наступили. Поэтому, чтобы обеспечить жителям комфортное проживание в своих квартирах в зимний период, мы выделяем как можно больше свободных ресурсов и оперативно устраняем повреждения на муниципальных сетях», — сказал генеральный директор предприятия Игорь Рындин. Для вывода города из сложной ситуации с теплоснабжением компания подключила все имеющиеся ресурсы — ремонтные бригады, оперативно-диспетчерскую службу, десятки единиц спецтехники. К середине октября специалисты устранили около 150 наиболее крупных и проблемных повреждений на сетях МУП ЧКТС, что позволило подключить более сотни многоквартирных домов и десятки социальных объектов (школы, больницы, детские сады) к теплу. Сейчас работы продолжаются, специалисты теплоснабжающей организации круглосуточно проводят ремонты на муниципальных сетях. Предстоящей зимой эксплуатацию тепловых сетей и их аварийное прикрытие будет осуществлять также «УСТЭК-Челябинск». С весны предприятие займется полноценными планово-предупредительными ремонтами изношенных городских теплотрасс. Необходимо отметить, что АО «УСТЭК-Челябинск» — одна из немногих сетевых организаций, кто стабильно имеет 100% показатель исполнения ремонтной и инвестиционной программы. Принадлежащие компании тепловые сети модернизируются в серьезных масштабах, ежегодно проводятся ремонты на сумму более 1 млрд рублей и с каждым годом повреждения на тепловых сетях компании имеют тенденцию к серьезному уменьшению. На предприятии рассказали также о том, что в связи с приемом в эксплуатацию сетей расширяется штат сотрудников, идет активный набор персонала, набраны дополнительные ремонтные бригады и инженерный персонал, проведено около ста новых закупок для обеспечения потребностей города в материалах, технике, оборудовании на начинающийся отопительный период. Оборудованы для размещения ремонтного персонала новые производственные базы для оперативного реагирования на аварии в Северо-Западной части города, а также на юге ЧМЗ. По данным собственного источника, руководящий состав АО «УСТЭК-Челябинск» рассчитывал на существенную прибавку к заработной плате в связи с кратным увеличением объема работы и повышением ответственности. Однако члены наблюдательного совета, видимо тоже руководствуясь федеральными трендами о зарплатах чиновников, отказались индексировать зарплату руководителей и поручили им сосредоточится на достижении высоких производственных показателей. Как заявили в компании, позиция об отсутствии индексации касается только руководства и не распространяется на инженерно-технический, ремонтный и производственный персонал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске специалисты «УСТЭК-Челябинск» в рамках заключенного договора аренды заранее включились в процесс устранения повреждений на муниципальных тепловых сетях. Эта трудоемкая и нужная для города работа стала возможной благодаря позиции губернатора региона Алексея Текслера, который взял на личный контроль реформу теплосетей в целях повышения надежности теплоснабжения населения города в зимний период, руководствуясь федеральными трендами о единстве эксплуатационной ответственности в целях повышения надежности. Подробнее об уже проделанных теплоэнергетиками работах — в материале URA.RU. «Первые холода в Челябинске уже наступили. Поэтому, чтобы обеспечить жителям комфортное проживание в своих квартирах в зимний период, мы выделяем как можно больше свободных ресурсов и оперативно устраняем повреждения на муниципальных сетях», — сказал генеральный директор предприятия Игорь Рындин. Для вывода города из сложной ситуации с теплоснабжением компания подключила все имеющиеся ресурсы — ремонтные бригады, оперативно-диспетчерскую службу, десятки единиц спецтехники. К середине октября специалисты устранили около 150 наиболее крупных и проблемных повреждений на сетях МУП ЧКТС, что позволило подключить более сотни многоквартирных домов и десятки социальных объектов (школы, больницы, детские сады) к теплу. Сейчас работы продолжаются, специалисты теплоснабжающей организации круглосуточно проводят ремонты на муниципальных сетях. Предстоящей зимой эксплуатацию тепловых сетей и их аварийное прикрытие будет осуществлять также «УСТЭК-Челябинск». С весны предприятие займется полноценными планово-предупредительными ремонтами изношенных городских теплотрасс. Необходимо отметить, что АО «УСТЭК-Челябинск» — одна из немногих сетевых организаций, кто стабильно имеет 100% показатель исполнения ремонтной и инвестиционной программы. Принадлежащие компании тепловые сети модернизируются в серьезных масштабах, ежегодно проводятся ремонты на сумму более 1 млрд рублей и с каждым годом повреждения на тепловых сетях компании имеют тенденцию к серьезному уменьшению. На предприятии рассказали также о том, что в связи с приемом в эксплуатацию сетей расширяется штат сотрудников, идет активный набор персонала, набраны дополнительные ремонтные бригады и инженерный персонал, проведено около ста новых закупок для обеспечения потребностей города в материалах, технике, оборудовании на начинающийся отопительный период. Оборудованы для размещения ремонтного персонала новые производственные базы для оперативного реагирования на аварии в Северо-Западной части города, а также на юге ЧМЗ. По данным собственного источника, руководящий состав АО «УСТЭК-Челябинск» рассчитывал на существенную прибавку к заработной плате в связи с кратным увеличением объема работы и повышением ответственности. Однако члены наблюдательного совета, видимо тоже руководствуясь федеральными трендами о зарплатах чиновников, отказались индексировать зарплату руководителей и поручили им сосредоточится на достижении высоких производственных показателей. Как заявили в компании, позиция об отсутствии индексации касается только руководства и не распространяется на инженерно-технический, ремонтный и производственный персонал.