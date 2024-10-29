Путин уравняет зарплаты столичных и региональных бюджетников

Президент России Владимир Путин выровняет уровень жизни столичных и региональных бюджетников. На пленарной сессии конгресса «Национальное здравоохранение 2024» глава государства призвал убрать разброс в зарплатах медработников в разных регионах. Как объяснили URA.RU эксперты, привязка оплаты труда бюджетников к потребительской корзине поможет не только выстроить более справедливую систему, но и компенсирует россиянам рост цен на продукты.
Президент 29 октября выступил на пленарной сессии конгресса «Национальное здравоохранение 2024» в Большом зале Государственного Кремлевского дворца в год 150-летия со дня рождения выдающегося советского организатора здравоохранения Николая Семашко, наследие которого и по сей день остается актуальным и применяется во многих странах. В начале выступления Путин отметил, что конгресс собирается уже третий год подряд, а озвученные на форуме рекомендации широко внедряются в больницах.
«У нас растет доля отечественных лекарств и медицинского оборудования, укрепляется технологический суверенитет отрасли. По этому пути мы намерены, безусловно, идти и дальше, наращивать устойчивость и независимость российской системы здравоохранения», — подчеркнул президент, обращаясь к участникам форума.
В качестве одной из главных целей на предстоящие годы Путин обозначил повышение продолжительности жизни. Этот показатель должен достичь в среднем 78 лет, а в дальнейшем предстоит выйти на уровень «80 плюс», добавил президент. По его словам, россияне должны становиться намного более здоровыми, меньше и реже болеть. Крайне важное замечание — должна расти продолжительность именно деятельной, достойной жизни, отдельно подчеркнул Путин.
Президент поднял и другой ключевой вопрос — оплату труда врачей. Путин напомнил, что сейчас зарплата медработников привязана к средней по региону, но этот показатель нередко значительно отличается даже в соседних субъектах.
«Такого разброса в зарплатах медиков, учителей, других специалистов, конечно, не должно быть, это понятно. В 2025 году мы отработаем новую, более справедливую модель оплаты труда бюджетников в ряде пилотных регионов страны, а в начале 2027 года планируем, надеюсь, это удастся сделать, распространить такую систему на всех сотрудников бюджетной сферы во всех регионах Российской Федерации, естественно, включая здравоохранение», — заявил президент.
Президент уравняет уровень жизни между Москвой и другими регионам, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец. По его словам, невозможно сделать одинаковую зарплату бюджетникам по всей стране из-за различий в стоимости жизни, но можно сформировать более справедливую систему, как отметил Путин в своем выступлении. В качестве примера экономист привел двух абстрактных работников из Москвы и Костромы. Стоимость недвижимости в столице гораздо выше, чем в городе на Волге, а цены на продукты примерно равны, квартиры часто не покупают, но в магазин ходят каждый день, объяснил собеседник URA.RU. Новая справедливая система расчета зарплаты бюджетников может быть привязана к потребительской корзине, в которую входят продукты питания, непродовольственные товары и затраты на услуги, предположил Зубец.
«Различие в уровне зарплат могут привязать к потребительской корзине, включающую в себя ряд товаров и услуг. В ряде регионов бюджетникам повысят зарплаты, чтобы компенсировать эти затраты. Таким образом произойдет выравнивание», — уточнил экономист.
По мнению научного руководителя Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, повышение зарплат также должно помочь бюджетникам в условиях довольно высокой инфляции. «Зарплата всегда опаздывает за инфляцией. Но когда инфляция высокая, это становится опасно для общества, для работника. Зарплату всегда надо повышать, но в таких случаях этот процесс должен быть под особым контролем и проводиться своевременно. Поэтому президент и поставил этот вопрос на сегодняшнем мероприятии», — отметил политолог.
Врачи в регионах недовольны низким уровнем зарплат и при этом высокой нагрузкой, рассказал URA.RU эксперт в сфере общественного здравоохранения Николай Прохоренко. «Загруженность везде большая, но в регионах, конечно же, дефицит кадров выражен больше, и поэтому, общая загруженность выше. Медики всегда называют низкую заработную плату, когда их спрашивают о том, что им мешает работать с большей отдачей и эффективностью. Этот же вопрос встает, когда мы говорим, что никто не хочет ехать в село. Президент отвечает на этот запрос общества», — резюмировал эксперт.
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