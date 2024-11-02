Национальный центр «Россия» сможет побить рекорд по посещаемости, поставленный выставкой на ВДНХ. 4 ноября обновленная площадка впервые примет участников Международного научно-фантастического симпозиума «Создавая будущее», а с 7 ноября откроет двери для россиян и гостей из других стран. Эксперты рассказали URA.RU, что новое современное здание будет конкурировать с лучшими мировыми площадками, например, в Дубае (ОАЭ).
Культура через творчество
Первый крупный проект центра — выставка «Наследие для будущего», рассказывающая об идее многонационального диалога и будущем мира с фокусом на человека, передает с места событий корреспондент URA.RU. Еще 12 дней назад закрадывались легкие сомнения, успеют ли доделать ремонт в срок: большую часть занимали строительные леса и доски, провода. Сейчас же картинка начинает складываться в единый образ. Осталось сделать несколько косметических доделок, убрать пленку с полов и пустые коробки.
На серых стенах кое-где уже повесили работы молодых художников из России, Китая, Индии, Бразилии, Эфиопии и Ирана: с их культурными кодами, представлениями о мире и человеке можно познакомиться, не выезжая за пределы Москвы. На месте некоторых пока висят распечатанные изображения, чтобы рабочие не запутались. Все же, в общей сложности на выставке будет представлено свыше 250 произведений, созданных молодыми творцами. Один из них — бразилец Рафаэль Бетеш. Он наблюдает, как работы его и его коллег занимают почетные места на серых стенах. Можно подумать, что из-за цвета все сливается в какое-то безрадостное пятно. Как отмечает куратор выставки, ректор Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина Семен Михайловский, это было сделано, чтобы акцентировать внимание на картинах.
«Отбирали мы работы очень долго и внимательно. Путешествуя по Китаю, мы обнаружили много интересных художников. Это важная для нас страна, потому что этот и следующий год объявлены годами культурного обмена между государствами. На выставке можно будет увидеть художников, работающих в традиционных и современных техниках», — делится куратор.
Центральное место в зале занимает уменьшенная пятиметровая копия скульптуры «Сын Земли» работы китайского мастера Дона Шубина. В натуральную величину — 4 метра в высоту и 15 метров в длину — ее можно увидеть в пустыне Гоби, в дикой местности, в окружении песков. В Национальный центр «Россия» она, кстати, вписалась органично.
Фантасты знали все
Вторая часть выставки, хоть и рассказывает о прошлом, но выглядит современно. На стенах — плакаты с изобретениями, предсказанными писателями-фантастами. Например, Кир Булычев описал появление смартфонов, а братья Стругацкие — поисковых систем, делится писатель-фантаст Евгений Харитонов.
«Есть еще один удивительный пример. Одно из самых известных детских произведений — цикл про Незнайку Николая Носова, переведенный на все языки мира. Писатель всю жизнь занимался изобретательством, интересовался электроникой. В сказки он закладывал какие-то идеи, которые, если бы он был инженером, то, наверное, реализовал. Так вот, он еще в 50-х годах описал робот-пылесос», — говорит писатель.
Это «умного» помощника современных домохозяек представили на канале BBC в 1997 году. Кстати, под всеми панелями с плакатами можно увидеть либо настоящие прототипы вещей, которые предсказали фантасты, либо какие-то игрушечные модели тех же луноходов или лазерных двигателей.
Смело шагаем в будущее
В центре «Россия» ждут не только взрослых, но и детей. Для них организовали целую зону, больше напоминающую космический корабль, к которому можно пройти через небольшой темный коридор с проекцией созвездий и космоса.
Все будет иммерсивным, с использованием виртуальных помощников, экранов и аудиогидов. По задумке, это поможет вдохновить детей реализовывать самые дерзкие и смелые мечты, объясняет руководитель департамента организационного сопровождения проектов «Движение первых» Мария Данилова.
«Во втором зале юные посетители и их родители смогут познакомиться с великими открытиями российских авторов и изобретениями участников „Движения Первых“. А третий зал покажет великое наследие природы России, познакомит детей с нашим многонациональным народом и регионами», — отмечает Мария Данилова.
Как она рассказала URA.RU, возрастных ограничений в их зоне нет. Специалисты постарались записать аудиогид простым языком, чтобы объяснить самым маленьким посетителям сложные и важные вещи.
Путешествуем вместе
Пока дети знакомятся с природными красотами страны и традициями разных народов, родители могут посетить площадку «Универмаг», расположенную на 100 кв. метрах. Организаторы уже отобрали и подтвердили участие 120 производителей из 50 регионов страны. Там можно будет купить сладости и чаи из разных уголков страны, отечественную косметику, ажурные воротнички и платки, сделанные мастерицами по заветам традиционных промыслов, и другие изделия, олицетворяющие культурный код России. Да и сам «Универмаг» похож на одно большое украшение. В его оформлении можно найти частички национальных узоров, а декоративные элементы складываются в форму бусин и тонкого кружева, добавляя помещению какой-то воздушности.
С конца февраля в павильонах бывшего «Экспоцентра» откроется постоянная экспозиция, посвященная 89 регионам России. Разрабатывать ее будут совместно с регионами, так что, в аутентичности сомневаться не приходится. В разговоре с URA.RU генеральный директор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова отметила, что «Экспоцентр» не был точкой притяжение туристов: но в планах у сотрудников центра это исправить.
«На предстоит как бы „намолить“ эту площадку, чтобы люди полюбили ее, с удовольствием приезжали сюда и узнавали что-то новое о своих и соседних регионах. Ведь даже на выставке „Россия“ на ВДНХ были случаи, что люди приходили на стенд своего края и не знали, что у них есть какие-то удивительные места», — объясняет Наталья Виртуозова.
Она добавляет, что это будет взаимная работа между всеми субъектами. В столицу будут приезжать люди с целью посетить центр «Россия», знакомиться с туристическим потенциалом разных областей и планировать туда путешествия. Как и москвичей могут вдохновить, например, увиденные сувениры или северное сияние, на которое похож потолок в одной из частей павильона. Тем более, что филиалы центра в будущем начнут открываться по поручению президента и в регионах, добавляет Наталья Виртуозова.
Но все же, главной точкой притяжение станет здание, к строительству которого приступят в следующем году, после того как «Экспоцентр» завершит работу. Оно не будет уступать выдающимся архитектурным проектам мира, выразил мнение в разговоре с корреспондентом URA.RU президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.
«Центр „Россия“ будет фантастическим и современным. Думаю, можно смело сказать, что он будет не хуже, чем, например, в Дубае: чтобы его посетить, в Москву будут съезжаться не только россияне, но и иностранцы. Это станет новым, мировым знаковым местом», — объясняет он.
Мало того, как добавил эксперт, центр может привлечь больше туристов, чем выставка «Россия» на ВДНХ, потому что у его создателей уже есть авторитет и люди знают, что они не разочаруются, придя к ним в гости. С ним согласен политолог, научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин.
«Выставка „Россия“ доказала свою значимость и необходимость. Она стала одним из ключевых проектов, не только открывающих внутренние красоты России, но и фактически формирующих современное представление о нашей стране. Ее расположение на ВДНХ привлекло сотни тысяч людей — это говорит о колоссальном интересе к проекту. И то, что выставка будет открыта на постоянной основе и продолжит развиваться, это очень позитивная новость», — рассказал URA.RU Антон Бредихин.
Он добавляет, что у людей появляется все больше желания путешествовать по родной стране, они поняли, что Россия — огромная и разнообразная, полная удивительных мест.
«Сначала люди могут увидеть красоту Красноярского края, Камчатки или Калининградской области в центре „Россия“, а затем поехать туда и увидеть все своими глазами и восхититься еще больше. Масштабирование этого проекта, особенно открытие филиалов в других регионах — очень перспективное направление для всех отраслей страны», — подытоживает политолог.
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