В России ждут отставку главы республики

В Башкирии вновь заговорили о возможной отставке главы республики Радия Хабирова. Очередные публикации о его скором увольнении появились незадолго до визита в регион врио секретаря генсовета «Единой России» Владимира Якушева, которого, по данным источников URA.RU, рассматривали как замену нынешнему главе. Отставку Хабирова в Башкортостане обсуждают регулярно. Политологи допускают такое развитие событий, несмотря на недавние выборы, а местные жители и представители бизнеса считают, что вопрос увольнения главы назрел давно из-за коррупционных дел против его команды и ряда нерешенных проблем.
Нет позитивной повестки
О том, что в Уфе проблемы с транспортом, узнаешь уже по пути туда. Проблему обсуждали местные жители в самолете, возвращавшиеся домой из Москвы, отмечает корреспондент URA.RU. Несколько лет назад в регионе провели транспортную реформу, вытеснив с рынка нелегальных перевозчиков, но достаточное количество муниципальных автобусов и трамваев вместо них на дороги так и не вывели. В этом году привезли списанные трамваи из Москвы, что тоже было воспринято неоднозначно. Из аэропорта в город ночью можно доехать только на такси. Два года назад власти посчитали курсирование ночных автобусов нецелесообразным из-за низкой нагрузки.
От жителей областного центра можно также узнать, что их волнуют некачественные дороги и недостаточное внимание к социальной инфраструктуре. Вместо них более чем за 6,5 млрд рублей построили Дворец борьбы. Несмотря на то, что в октябре там побывал президент Владимир Путин на форуме «Россия — спортивная держава», уфимцы связывают объект с личными амбициями Хабирова, который сам занимался греко-римской борьбой. Благоустройство центральной части города его жители оценивают в целом позитивно, правда, отмечают, что многое было сделано еще 10 лет назад к саммитам ШОС и БРИКС при предыдущем главе Рустэме Хамитове.
Уфимцы переживают, что город, который всегда соревновался с Казанью, безнадежно отстал по уровню развития не только от столицы Татарстана, но и от других соседних миллионников — Екатеринбурга и Челябинска. Даже недавнее празднование 450-летия Уфы, от которого ждали чего-то особенного, прошло довольно скромно.
«Все ушли вперед, мы становимся больше похожи на Пермь или даже Оренбург. У города и республики почти нет позитивной повестки. В рейтинге инвестиционной привлекательности Агентства стратегических инициатив Башкирия в этом году заняла третье место, но реальных инвестиций не видно», — отмечает источник URA.RU в деловых кругах республики.
Протесты и аресты
На отношении жителей к команде Радия Хабирова сказались также пришедшиеся на период его руководства протесты в Башкортостане. В августе 2020 года активисты выступили против разработки месторождения известняка на горе Куштау, которое планировала начать Башкирская содовая компания. Проект в результате свернули.
Новая волна протеста вспыхнула в январе этого года, когда суд в небольшом башкирском городе Баймак (население — 17 тысяч человек) выносил приговор Фаилю Алсынову* (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который участвовал в акциях на Куштау. Его признали виновным в возбуждении ненависти из-за речи про мигрантов и приговорили к четырем годам колонии. В Баймаке собралось, по разным данным, 5-10 тысяч протестующих. После акции были возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках, насилии в отношении силовиков. Были задержаны более 70 участников. Один из них скончался по пути в уфимский суд.
Последние годы в Башкирии отметились чередой уголовных дел против областных чиновников. В сентябре 2024 года задержан вице-премьер Алан Марзаев. Ему вменяют получение взятки в размере 37 млн рублей от руководителей дорожно-строительной компании за покровительство и помощь в заключении госконтрактов. Показания против него дал бывший министр транспорта Александр Клебанов, который сам в мае стал фигурантом похожего дела, в октябре признал вину и заключил досудебное соглашение.
Министр строительства Башкирии Рамзиль Кучарбаев, задержанный в 2021 году, в июне 2023-го был признан виновным в превышении должностных полномочий и служебном подлоге при приемке очистных сооружений в Кумертау в 2017 году. В деле о превышении фигурировал бывший вице-премьер республики Борис Беляев. В мае шестой кассационный суд в Самаре освободил их от наказания за превышение полномочий за истечением срока давности.
Несостоявшаяся отставка
На выборах главы Башкортостана, которые прошли в сентябре, Радий Хабиров набрал 80,21%. Его ближайший конкурент Артур Шайнуров (КПРФ) — 6,95%. За полгода до этого Башкирия отметилась 90,9% голосов за Владимира Путина на выборах президента при явке 83,73%. В апреле Путин выразил поддержку Хабирову, но сделал ему замечание, порекомендовав больше общаться с людьми, «почаще встречаться, потому что из рабочих кабинетов не увидишь и не услышишь».
Диалог с жителями республики Радий Хабиров как секретарь реготделения «Единой России» назвал главной задачей, отчитываясь перед Владимиром Якушевым, впервые посетившим регион в качестве врио секретаря генсовета партии 16 ноября. Поводом для визита Якушева в Уфу стал всероссийский детский турнир по самбо и форум по развитию этого вида спорта, который проводится в рамках партийного проекта «Единой России» «Za самбо». Врио секретаря генсовета принял участие в открытии соревнований, пленарном заседании форума, а затем в конференции регионального отделения партии, где рассказал о задачах, стоящих перед партией на федеральном уровне, и одобрил инициативу Хабирова объявить следующий год на региональном уровне годом местных отделений. После конференции на пресс-подходе Якушев поблагодарил Башкортостан за активность в поддержке Донбасса и Курской области. Говоря о развитии региона, он отметил, что после посещения индустриального парка планируется обсудить еще некоторые вопросы. «Мы еще коснемся ряда направлений, по которым двигается республика. Двигается достаточно хорошо, активно, но всегда есть вопросы, которые требуют серьезного обсуждения. И, если „Единая Россия“ найдет чем помочь, мы, конечно, эту помощь окажем», — сказал врио секретаря генсовета.
К приезду Якушева в республику в Башкирии отнеслись с интересом. Именно бывшего уральского полпреда рассматривали в качестве замены Хабирову. СМИ называли Якушева возможным преемником Хабирова на посту главы еще четыре года назад, когда нынешний врио секретаря генсовета партии и зампред Совета Федерации был министром строительства ЖКХ России.
В 2024 году он даже приезжал в Уфу на ознакомление с регионом. Якушев — уроженец Нефтекамска, он вписывался в кремлевскую логику назначений глав регионов. В итоге, в Кремле приняли решение назначить Якушева на партийный пост, а глава республики остался на своем месте, рассказал URA.RU источник, близкий к правительству Башкортостана.
Уйдет ли Хабиров
С тех пор публикации о скорой отставке главы Башкортостана появляются регулярно, но чаще в качестве замены ему называют члена совета директоров Русской медной компании, учредителя фонда имени Мустая Карима, зятя главы «Роснефти» Игоря Сечина Тимербулата Каримова.
Последняя волна слухов об увольнении Хабирова прошла после того, как замглавы администрации президента Сергей Кириенко вручил ему орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. И снова была названа фамилия Каримова.
Уход Хабирова с должности вполне вероятен, если Кремль посчитает это нужным, говорит гендиректор компании «Маркком» Сергей Маркелов. Ориентироваться на то, что главу Башкирии недавно переизбрали, не стоит. Практика ухода через год после избрания не нова. Пример тому Самарская область. Глава региона Дмитрий Азаров ушел в отставку через восемь месяцев после переизбрания.
«Не нужно думать, что, если выборы только прошли, то он проработает еще пять лет или чуть меньше. Переизбрание — самодостаточное событие. Досрочные отставки случаются, и нет причин думать, что это не может произойти так скоро», — говорит эксперт.
Сам Хабиров свои политические амбиции возвращения в республику «на коне» удовлетворил, быть антикризисным управленцем в республике, перенимая опыт соседнего Татарстана, он не готов, поэтому с удовольствием уедет в Москву, вопрос только в должности и согласовании замены, комментирует политолог.
В Башкортостане уже привыкли к слухам об отставке главы республики. Это своего рода региональная политическая забава, говорит Николай Евдокимов. Так было и с Муртазой Рахимовым, и с Рустэмом Хамитовым, которых каждые два-три месяца «теперь точно» отправляли с отставку.
«Понятно, что рано или поздно Хабиров уйдет, но это произойдет не сейчас. По крайней мере, это не будет следствием какого-то недовольства со стороны федерального центра. Владимир Путин в этом году дважды встречался с Хабировым — когда давал ему согласие на переизбрание и уже после выборов — на форуме „Россия — спортивная держава“. Это говорит, что в целом кандидатура Хабирова Кремль устраивает. Идеологически и политически он вполне соответствует тренду федерального центра, уделяет много внимания СВО. Федеральному центру нужно, чтобы руководитель выполнял задачи, которые идут из Москвы, а внутриэлитные расклады столичных кураторов интересуют мало. Поэтому, если что-то и грозит Хабирову, то это переход на другое место работы без понижения в статусе, например, в новые регионы. Но, скорее всего, он останется в ближайшее время на посту руководителя республики. Каримова упоминают просто потому, что не так много выходцев из Башкортостана имеют такие связи с федеральным центром, но сейчас нет причин говорить о его амбициях возглавить регион», — говорит Николай Евдокимов.
Когда кого-то называют в качестве претендента на пост, чаще всего именно эту кандидатуру при назначении не рассматривают, отмечает Дмитрий Солонников. Публикации о скорой отставке Радия Хабирова часто появляются в издании «Пруфы», которое принадлежит Рауфе Рахимовой — племяннице экс-президента Башкортостана Муртазы Рахимова, с которой у команды нынешнего главы испортились отношения. Но в этом месяце слухи появились сначала не в «Пруфах», а в Telegram-каналах и быстро распространились. «Создается впечатление, что на этот раз у публикации был интересант. Не обязательно ему нужно было раскачать позиции Хабирова, но возможно, где-то надавить, пролоббировать назначение своего человека, склонить к договоренностям», — отмечает Арсен Шаяхметов.
Третий месяц без правительства
Наиболее обсуждаемая политическая тема в Башкортостане в последние два месяца — затянувшиеся сроки назначения нового правительства. Радия Хабирова переизбрали в сентябре, но члены кабмина до сих пор работают в статусе исполняющих обязанности. Очевидно, глава Башкирии не может согласовать список с федеральным центром, комментирует политолог Сергей Маркелов.
«Хабиров слишком сфокусирован на позиции Кремля по поводу того, как управлять республикой. В его политической истории есть травма, когда он был вынужден покинуть регион из-за конфликта с тогдашним президентом Башкортостана Муртазой Рахимовым, и это тоже влияет на него, мешая выстроить эффективную модель управления территорией. Отсюда и проблемы, в том числе с формированием правительства. Если бы он брал на себя ответственность, процессы шли бы быстрее. А так и Москва советует, и личные позиции есть, в результате конфликт интересов», — говорит политолог.
Спорной является кандидатура премьер-министра Андрея Назарова. Конечное решение по нему точно будет принимать не Хабиров, отмечает Сергей Маркелов. «Назаров еще до Хабирова выстроил прямые контакты с федеральным центром. Вообще глава Башкирии не является „узким горлышком“ взаимодействия региона с Москвой, и премьер со своими связями, которые гораздо шире, чем у Хабирова, может решать многие вопросы без него. Из-за этой конкуренции, в том числе и назрел вопрос отставки премьер-министра. Возможно, Назарову предложат что-то на федеральном уровне», — полагает эксперт.
Назарова связывают со строительным бизнесом, в частности, с группой компаний «Гранель». И в правительстве республики его сейчас удерживает контроль бизнеса, а в целом он уже «перерос» республику, добавил собеседник URA.RU.
Сроки утверждения правительств периодически затягиваются в регионах, к которым Кремль проявляет особое внимание. Башкортостан наряду с Дагестаном и Якутией — один из них, в том числе из-за национального вопроса, отмечает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Ставка премьер-министра в республике существовала не всегда, поэтому возможно, что функцию председателя правительства возьмет на себя сам глава, полагает Маркелов.
Сложности с согласованием правительства могли возникнуть из-за проблемных Минстроя и Минтранса республики, говорит Арсен Шаяхметов. Министра строительства в Башкортостане нет с начала 2021 года, когда арестовали Рамзиля Кучарбаева. «С тех пор на этой позиции все время исполняющие обязанности, причем не с амбициями будущего министра, а просто первые заместители, которые временно берут на себя эти функции. Люди почему-то не хотят возглавлять Минстрой. С Минтрансом у нас тоже проблемы, его главы ежегодно меняются, и большая часть из бывших руководителей под уголовными делами. Для утверждения правительства нужны постоянные кандидатуры, а не „и.о .“, которые не готовы становиться министрами», — подчеркивает политолог.
* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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