Почему Путин решил оставить Хабирова в Башкирии

Президент готов поделиться с ним своим рекордным рейтингом

09 апреля 2024 в 20:43 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин дал «добро» Радию Хабирову на выборы главы Башкирии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Встреча президента РФ Владимира Путина с главой Башкортостана 9 апреля показала, что одна из крупнейших национальных республик остается за Радием Хабировым. По мнению аналитиков, опрошенных URA.RU, на решение Путина повлияли рекордные итоги голосования на президентских выборах, подвижки в экономике, умение гасить протесты. Хабирову, говорят эксперты, не удалось пока разрешить внутриэлитные конфликты, идущие со времен первого главы Башкирии. Но он получает от Путина еще один шанс сделать это. Президент Путин решил пообщаться с главой Башкирии очно. Хабиров приехал в Кремль по уже сложившейся традиции с красочным альбомом, в котором представлены основные достижения региона. «Республика неплохо развивается», — констатировал сам же Хабиров и поблагодарил Путина за поддержку. Глава Башкирии Радий Хабиров вновь получил поддержку президента Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU В доказательство своих слов он заметил, что «Башкортостан какое-то время был недолюбленным регионом для инвесторов». Инвесторы поняли, по словам Хабирова, что в Башкирии есть все для ведения бизнеса, и сейчас там появились новые предприятия нефтехимии, а одна из ключевых в республике Содовая компания до 2030 года готова вложить до 100 млрд рублей инвестиций. «Мы даем шанс и крупным, и малым предприятиям. Для нас инвестор — это главный человек, потому что за ним идут деньги, рабочие места и в целом развитие экономики», — отметил Хабиров. Глава Башкирии рассказал о налаженных контактах с федеральными структурами, в том числе Фондом развития промышленности, о создании 10 кластеров, особой экономической зоны. Совместно с «Ростехом» планируется создать станкостроительный кластер в Стерлитамаке. «В первой половине 2026 года мы будем лить станины для станков, которые сейчас покупаем в Белоруссии», — сообщил Хабиров. Подойдя к концу своего доклада, глава республики попросил у Владимира Путина согласия на участие в выборах в сентябре этого года. «У меня осенью истекает срок полномочий. Хотел попросить, если будет ваше доверие, продолжить эту работу. Я бы те планы, которые есть, и этот темп развития республики постарался обеспечить. Но, безусловно, буду руководствоваться вашим решением и вашим доверием», — обратился он. Путин заметил, что «в целом все получается, и планов много, и результаты хорошие». «Поэтому я со своей стороны сделаю все, чтобы вас поддержать, а выбор, конечно, будет за людьми. С людьми надо работать, особенно в этот период, напрямую, побольше и почаще встречаться, слушать, потому что все же из рабочих кабинетов не увидишь и не услышишь, — посоветовал президент. — Надо поближе работать с людьми, обратную связь получать». На пост главы республики Хабиров пришел в октябре 2018 года в статусе исполняющего обязанности. Для Башкирии он «свой» человек: Хабиров почти пять лет возглавлял администрацию первого президента Муртазы Рахимова. В конце 2000-х Рахимов увидел в примеченного Москвой Хабирове конкурента и попытался через силовиков повлиять на его политическую карьеру. На посту главы Башкортостана Радий Хабиров в 2018 году сменил Рустэма Хамитова (на фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Но сделать этого не удалось: в течение 10 лет (с 2008 года) Хабиров работал в столичном регионе на разных должностях — от директора департамента по взаимодействию с ФС РФ и политическими партиями Управления АП РФ по внутренней политике до главы подмосковного Красногорска. Впрочем, по словам местных политологов, до сих пор бывшая команда Рахимова пытается противостоять действующему руководителю. Путин назначил Хабирова и. о. республики вместо Рустэма Хамитова, который в 2010 году сменил Рахимова, проработал один срок полномочий, а второй до конца не дотянул. По словам президента холдинга «Минченко консалтинг» Евгения Минченко, Хабиров тогда столкнулся с множеством проблем в регионе, но «сработала его биография и опыт работы». «Регион действительно достаточно сложный с точки зрения противоречий, — пояснил политолог. — Но у Хабирова есть укорененность на федеральном уровне». Этих противоречий, говорит Минченко, в Башкирии даже больше, чем в соседнем Татарстане, с которым башкиры традиционно конкурируют. Впрочем, по словам политтехнолога, объяснить это можно тем, что в Татарстане «длительная история преемственности власти и выстраивания системы под одну группу» — от Минтимера Шаймиева к Рустаму Минниханову. А в Башкирии «было два транзита: от Рахимова к Хамитову, затем — от Хамитова к Хабирову». В этом году Хабиров неожиданно столкнулся с протестами: в январе после приговора местному националисту на улицы вышли тысячи людей. В регионе есть и внутренние проблемы: задерживается строительство трех медучреждений, несколько человек из ближайшего окружения главы республики попали под уголовные статьи. Ситуацию в Башкирии эксперты оценивают скорее хорошей, чем плохой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Но, по словам замдиректора Центра политической конъюнктуры Михаила Карягина, Хабиров продемонстрировал, что в целом «держит ситуацию в регионе под контролем». «Протесты показали, что власти способны справляться с локальными политическими кризисами, — пояснил политолог. — Если говорить про экономику, в Башкирии она не такая мощная, как у соседей (Татарстан, Свердловская, Челябинская области, — ред.), но все же не проседает. И при этом у Хабирова нет таких амбиций, как, скажем, у Минниханова, который позиционирует себя как федерального игрока. Да и в общем Татарстан исторически всегда претендовал на больший суверенитет, чем Башкирия». С тем, что у Хабирова ситуация «скорее хорошая, чем плохая», поэтому у президента Путина не возникло сомнений в его «благословении» на второй срок полномочий, согласен и научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Хабирову, говорит политолог, удалось «разбавить» устоявшийся провинциальный стиль управления регионом московским стилем. Он не менее жесткий, но динамичный: это и PR, и понимание целеполагания, и конкретика в работе. «Для башкир было важно, что Хабиров вернулся в Уфу из Москвы. И это сильно укрепляет его позиции», — отмечает политолог. Еще в конце 2023 года Хабиров сказал, что он — член команды Путина. «Если Путин сочтет нужным, возможно, скажет: „Иди и еще поработай“, я поработаю», — сказал глава Башкирии. Свою преданность он доказал на деле уже в марте: на президентские выборы в Башкирии пришло рекордное количество избирателей — 83,73%, а за Путина проголосовало 90,9% из них. Это один из лучших результатов по стране. Новость по теме Глава Башкортостана получил «добро» Путина на переизбрание: главные заявления Такая рекордная поддержка Путина, по мнению политолога Карягина, позитивно отразится и на рейтинге самого Хабирова: встречей в Кремле Путин «делегирует часть своего рейтинга» тем главам регионов, которые будут участвовать в ЕДГ. «Как показывала практика прошлых лет, это дает довольно-таки существенно прирост рейтинга и голосов на выборах», — отметил Карягин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Встреча президента РФ Владимира Путина с главой Башкортостана 9 апреля показала, что одна из крупнейших национальных республик остается за Радием Хабировым. По мнению аналитиков, опрошенных URA.RU, на решение Путина повлияли рекордные итоги голосования на президентских выборах, подвижки в экономике, умение гасить протесты. Хабирову, говорят эксперты, не удалось пока разрешить внутриэлитные конфликты, идущие со времен первого главы Башкирии. Но он получает от Путина еще один шанс сделать это. Президент Путин решил пообщаться с главой Башкирии очно. Хабиров приехал в Кремль по уже сложившейся традиции с красочным альбомом, в котором представлены основные достижения региона. «Республика неплохо развивается», — констатировал сам же Хабиров и поблагодарил Путина за поддержку. В доказательство своих слов он заметил, что «Башкортостан какое-то время был недолюбленным регионом для инвесторов». Инвесторы поняли, по словам Хабирова, что в Башкирии есть все для ведения бизнеса, и сейчас там появились новые предприятия нефтехимии, а одна из ключевых в республике Содовая компания до 2030 года готова вложить до 100 млрд рублей инвестиций. «Мы даем шанс и крупным, и малым предприятиям. Для нас инвестор — это главный человек, потому что за ним идут деньги, рабочие места и в целом развитие экономики», — отметил Хабиров. Глава Башкирии рассказал о налаженных контактах с федеральными структурами, в том числе Фондом развития промышленности, о создании 10 кластеров, особой экономической зоны. Совместно с «Ростехом» планируется создать станкостроительный кластер в Стерлитамаке. «В первой половине 2026 года мы будем лить станины для станков, которые сейчас покупаем в Белоруссии», — сообщил Хабиров. Подойдя к концу своего доклада, глава республики попросил у Владимира Путина согласия на участие в выборах в сентябре этого года. «У меня осенью истекает срок полномочий. Хотел попросить, если будет ваше доверие, продолжить эту работу. Я бы те планы, которые есть, и этот темп развития республики постарался обеспечить. Но, безусловно, буду руководствоваться вашим решением и вашим доверием», — обратился он. На пост главы республики Хабиров пришел в октябре 2018 года в статусе исполняющего обязанности. Для Башкирии он «свой» человек: Хабиров почти пять лет возглавлял администрацию первого президента Муртазы Рахимова. В конце 2000-х Рахимов увидел в примеченного Москвой Хабирове конкурента и попытался через силовиков повлиять на его политическую карьеру. Но сделать этого не удалось: в течение 10 лет (с 2008 года) Хабиров работал в столичном регионе на разных должностях — от директора департамента по взаимодействию с ФС РФ и политическими партиями Управления АП РФ по внутренней политике до главы подмосковного Красногорска. Впрочем, по словам местных политологов, до сих пор бывшая команда Рахимова пытается противостоять действующему руководителю. Путин назначил Хабирова и. о. республики вместо Рустэма Хамитова, который в 2010 году сменил Рахимова, проработал один срок полномочий, а второй до конца не дотянул. По словам президента холдинга «Минченко консалтинг» Евгения Минченко, Хабиров тогда столкнулся с множеством проблем в регионе, но «сработала его биография и опыт работы». «Регион действительно достаточно сложный с точки зрения противоречий, — пояснил политолог. — Но у Хабирова есть укорененность на федеральном уровне». В этом году Хабиров неожиданно столкнулся с протестами: в январе после приговора местному националисту на улицы вышли тысячи людей. В регионе есть и внутренние проблемы: задерживается строительство трех медучреждений, несколько человек из ближайшего окружения главы республики попали под уголовные статьи. Но, по словам замдиректора Центра политической конъюнктуры Михаила Карягина, Хабиров продемонстрировал, что в целом «держит ситуацию в регионе под контролем». «Протесты показали, что власти способны справляться с локальными политическими кризисами, — пояснил политолог. — Если говорить про экономику, в Башкирии она не такая мощная, как у соседей (Татарстан, Свердловская, Челябинская области, — ред.), но все же не проседает. И при этом у Хабирова нет таких амбиций, как, скажем, у Минниханова, который позиционирует себя как федерального игрока. Да и в общем Татарстан исторически всегда претендовал на больший суверенитет, чем Башкирия». С тем, что у Хабирова ситуация «скорее хорошая, чем плохая», поэтому у президента Путина не возникло сомнений в его «благословении» на второй срок полномочий, согласен и научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Хабирову, говорит политолог, удалось «разбавить» устоявшийся провинциальный стиль управления регионом московским стилем. Еще в конце 2023 года Хабиров сказал, что он — член команды Путина. «Если Путин сочтет нужным, возможно, скажет: „Иди и еще поработай“, я поработаю», — сказал глава Башкирии. Свою преданность он доказал на деле уже в марте: на президентские выборы в Башкирии пришло рекордное количество избирателей — 83,73%, а за Путина проголосовало 90,9% из них. Это один из лучших результатов по стране. Такая рекордная поддержка Путина, по мнению политолога Карягина, позитивно отразится и на рейтинге самого Хабирова: встречей в Кремле Путин «делегирует часть своего рейтинга» тем главам регионов, которые будут участвовать в ЕДГ. «Как показывала практика прошлых лет, это дает довольно-таки существенно прирост рейтинга и голосов на выборах», — отметил Карягин.