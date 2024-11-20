Челябинка борется за жизнь мужа с раком четвертой стадии

Перед операцией он пел песни и плакал

20 ноября 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Жителю Магнитогорска отказывались удалять опухоль мозга (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жительница Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, два месяца бьется за жизнь своего мужа Алексея. Она рассказала URA.RU, как за это время у 56-летнего мужчины обнаружили крупную опухоль мозга с кровоизлиянием и рак легкого четвертой стадии, удалили часть новообразований, а затем «потеряли» обе онкологии. Нас постоянно отправляли домой «В начале октября муж почувствовал себя плохо, жаловался на сильные головные боли, головокружения и рвоту, он не мог стоять и постоянно падал. Мы много раз вызывали скорую помощь, но нам выписывали таблетки, которые ему противопоказаны. Несколько раз забирала скорая, но нас отправляли домой. Еле добились, чтобы мужу сделали МРТ», — начала рассказывать Светлана. В заключении МРТ мозга (есть в распоряжении редакции) у мужчины обнаружили большую опухоль с кровоизлиянием, повышенное внутричерепное давление с гидроцефалией и воспаление. С таким документом его вновь отправили домой, порекомендовав консультацию нейрохирурга. «Он перестал есть, пить и стремительно худел, начал проявлять агрессию. Опухоль росла и все сильнее давила на мозг. Нужно было срочно делать операцию, но от нас все отказывались, футболили из одного отделения в другое. Бегала по больницам, уговаривала дать направление на операцию», — уточнила супруга пациента. URA.RU направил первый запрос о качестве оказания медпомощи пациенту. В результате семье удалось добиться, чтобы мужчине провели обследование в отделении неврологии, чтобы затем прооперировать. С ним все время рядом находилась жена, которая взяла больничный на работе, где трудилась водителем трамвая. Светлана с супругом Алексеем Фото из архива семьи «В больнице он не ел, буянил. Мне объяснили, что его состояние ухудшается, но нас после нового МРТ вновь собрались выписывать домой. Сказали, дальше сами идите в нейрохирургию или онкологию. Никто ничего не знает, муж лежачий, ему вставать нельзя, да он и не может, и помочь некому. Как с ним кататься по больницам — ума не приложу, я его просто не подниму, он тогда весил под 100 килограммов», — поделилась бедой Светлана. Никто не брался за операцию Дома у Светланы остался ребенок, ученик средних классов школы. Денег стало стремительно не хватать. Питание, репетиторы, лекарства, поездки по вречам — все расходы многократно выросли. А мама, как единственный добытчик, была вынуждена остаться на больничном и все время проводить мужем в палате. При этом никто из врачей не брался за операцию. «Я переживала, что будет упущено время, дома я же его вылечить не смогу. Обезболивающее не помогает. Муж в больнице пытается встать и падает, кричит от болей. Его снова хотели выписать домой, но потом внезапно 21 октября перевели в реанимацию», — пояснила супруга. Светлана обошла всех профильных магнитогорских врачей, но они отказывались брать пациента под свою ответственность. По словам супруги, после двух инфарктов они боялись, что у мужчины остановится сердце. «Его можно спасти, он в сознании, но никто не берется. Звонила в страховую компанию, так заявили, что нет необходимости класть в хирургию. А врач сказал, что нашей страховой письмо написал, что операция нужна и срочно. Я ничего не понимала», — сказала супруга. Он пел песни и плакал В итоге врачи больницы Центральной клинической медсанчасти на Набережной согласились провести операцию, 29 октября пациента перевели в нейрохирургическое отделение для обследования. Операция была назначена на 5 ноября. «Его побрили, подстригли, я его накормила, очень похудел. Разговаривал со мной, пел песни и плакал», — вспоминает Светлана день накануне операции. Такое заключение МРТ было дано еще в середине октября Скрин МРТ мозга Хирурги удалили опухоль мозга и остановили кровотечение. После операции мужчина остался в реанимации в тяжелом состоянии. Спустя несколько дней он пришел в себя, но врачи дали неутешительный прогноз — оказалось, что новообразование в голове было местастазами из-за рака легкого четвертой стадии. Результаты биопсии мозга пришли 17 ноября, и уже на следующий день пациента выписали домой, порекомендовав самостоятельно обратиться в онкологию и через три месяца сделать повторное МРТ. «Мужу в больнице снова стало хуже, руки трясутся, опять появились головные боли, агрессия, блуждающий взгляд, а его выписывают домой, чтобы я сама его возила по больницам. Надо быстрее его переводить в онкологическое отделение, делать „химию“, а мне снова говорят — нет показаний. Рак четвертой стадии — не показание? Чем я ему дома-то помогу?» — плакала Светлана. URA.RU направил очередной запрос в пресс-службу областного минздрава о направлении онкопациента на дальнейшее лечение. 18 ноября пациента выписали, семья привезла полностью дезориентированного и агрессивного мужа после трепанации черепа домой. В выписке указаны лекарства, которые нужно будет принимать, а также рекомендации лечиться у онколога и невролога по месту жительства. Врач в поликлинике заявила, что раз у пациента есть жена, то помощь ей не нужна, однако сама Светлана наоборот очень просила о помощи. URA.RU направил запрос в региональный минсоц, где оперативно выделили соцработника. Специалисты в тот же день приехали в семью, сообщили о предоставлении специальной кровати, противопролежнего матраса и других медсредств, помощи в покупке продуктов и домашнем медсопровождении пациента. Светлана очень благодарна, что ее не оставили в такой ситуации одну. Дважды потеряли рак Тем временем врачи потеряли обе онкологии. В региональном минздраве на запрос URA.RU заявили, что пациенту не поставлен диагноз рак, поэтому его не будут госпитализировать в онкологию. «Пациенту не выставлен онкологический диагноз, следовательно, госпитализация в медучреждение онкологического профиля невозможна», — сообщили URA.RU в пресс-службе минздрава. При этом диагноз «Метастаз железисто-плоскоклеточного рака в правом полушарии мозжечка» указан в выписке пациента. В том же документе рак легкого встал под вопросом — на последнем МРТ у пациента увидели объемное образование в середине груди вокруг бронхов, но не рак самих легких. Таким образом за сутки врачи «потеряли» оба рака. Светлана уверена, что в любом случае не нужно опускать руки. «Я хочу попытаться его вылечить, сделать облучение или химиотерапию, может быть, поможет. Он сильный, его можно спасти. Врачи мне сказали, что с этой болячкой помогут только в Челябинске, хочу добиться направления в онкоцентр», — добавила супруга. Сегодня, 20 ноября, терапевт предоставил пациенту направление в онкоцентр Магнитогорска. Уже завтра семья собирается поехать туда на прием. URA.RU направил в пресс-службу регионального минздрава выписку пациента с просьбой прокомментировать информацию об отсутствии онкологического диагноза. Кроме того, после этого будет поднят вопрос о необходимости госпитализации в челябинский онкоцентр. URA.RU продолжит следить за качеством оказываемой медпомощи челябинцу с онкологическим заболеванием. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, два месяца бьется за жизнь своего мужа Алексея. Она рассказала URA.RU, как за это время у 56-летнего мужчины обнаружили крупную опухоль мозга с кровоизлиянием и рак легкого четвертой стадии, удалили часть новообразований, а затем «потеряли» обе онкологии. «В начале октября муж почувствовал себя плохо, жаловался на сильные головные боли, головокружения и рвоту, он не мог стоять и постоянно падал. Мы много раз вызывали скорую помощь, но нам выписывали таблетки, которые ему противопоказаны. Несколько раз забирала скорая, но нас отправляли домой. Еле добились, чтобы мужу сделали МРТ», — начала рассказывать Светлана. В заключении МРТ мозга (есть в распоряжении редакции) у мужчины обнаружили большую опухоль с кровоизлиянием, повышенное внутричерепное давление с гидроцефалией и воспаление. С таким документом его вновь отправили домой, порекомендовав консультацию нейрохирурга. «Он перестал есть, пить и стремительно худел, начал проявлять агрессию. Опухоль росла и все сильнее давила на мозг. Нужно было срочно делать операцию, но от нас все отказывались, футболили из одного отделения в другое. Бегала по больницам, уговаривала дать направление на операцию», — уточнила супруга пациента. URA.RU направил первый запрос о качестве оказания медпомощи пациенту. В результате семье удалось добиться, чтобы мужчине провели обследование в отделении неврологии, чтобы затем прооперировать. С ним все время рядом находилась жена, которая взяла больничный на работе, где трудилась водителем трамвая. «В больнице он не ел, буянил. Мне объяснили, что его состояние ухудшается, но нас после нового МРТ вновь собрались выписывать домой. Сказали, дальше сами идите в нейрохирургию или онкологию. Никто ничего не знает, муж лежачий, ему вставать нельзя, да он и не может, и помочь некому. Как с ним кататься по больницам — ума не приложу, я его просто не подниму, он тогда весил под 100 килограммов», — поделилась бедой Светлана. Дома у Светланы остался ребенок, ученик средних классов школы. Денег стало стремительно не хватать. Питание, репетиторы, лекарства, поездки по вречам — все расходы многократно выросли. А мама, как единственный добытчик, была вынуждена остаться на больничном и все время проводить мужем в палате. При этом никто из врачей не брался за операцию. «Я переживала, что будет упущено время, дома я же его вылечить не смогу. Обезболивающее не помогает. Муж в больнице пытается встать и падает, кричит от болей. Его снова хотели выписать домой, но потом внезапно 21 октября перевели в реанимацию», — пояснила супруга. Светлана обошла всех профильных магнитогорских врачей, но они отказывались брать пациента под свою ответственность. По словам супруги, после двух инфарктов они боялись, что у мужчины остановится сердце. «Его можно спасти, он в сознании, но никто не берется. Звонила в страховую компанию, так заявили, что нет необходимости класть в хирургию. А врач сказал, что нашей страховой письмо написал, что операция нужна и срочно. Я ничего не понимала», — сказала супруга. В итоге врачи больницы Центральной клинической медсанчасти на Набережной согласились провести операцию, 29 октября пациента перевели в нейрохирургическое отделение для обследования. Операция была назначена на 5 ноября. «Его побрили, подстригли, я его накормила, очень похудел. Разговаривал со мной, пел песни и плакал», — вспоминает Светлана день накануне операции. Хирурги удалили опухоль мозга и остановили кровотечение. После операции мужчина остался в реанимации в тяжелом состоянии. Спустя несколько дней он пришел в себя, но врачи дали неутешительный прогноз — оказалось, что новообразование в голове было местастазами из-за рака легкого четвертой стадии. Результаты биопсии мозга пришли 17 ноября, и уже на следующий день пациента выписали домой, порекомендовав самостоятельно обратиться в онкологию и через три месяца сделать повторное МРТ. «Мужу в больнице снова стало хуже, руки трясутся, опять появились головные боли, агрессия, блуждающий взгляд, а его выписывают домой, чтобы я сама его возила по больницам. Надо быстрее его переводить в онкологическое отделение, делать „химию“, а мне снова говорят — нет показаний. Рак четвертой стадии — не показание? Чем я ему дома-то помогу?» — плакала Светлана. URA.RU направил очередной запрос в пресс-службу областного минздрава о направлении онкопациента на дальнейшее лечение. 18 ноября пациента выписали, семья привезла полностью дезориентированного и агрессивного мужа после трепанации черепа домой. В выписке указаны лекарства, которые нужно будет принимать, а также рекомендации лечиться у онколога и невролога по месту жительства. Врач в поликлинике заявила, что раз у пациента есть жена, то помощь ей не нужна, однако сама Светлана наоборот очень просила о помощи. URA.RU направил запрос в региональный минсоц, где оперативно выделили соцработника. Специалисты в тот же день приехали в семью, сообщили о предоставлении специальной кровати, противопролежнего матраса и других медсредств, помощи в покупке продуктов и домашнем медсопровождении пациента. Светлана очень благодарна, что ее не оставили в такой ситуации одну. Тем временем врачи потеряли обе онкологии. В региональном минздраве на запрос URA.RU заявили, что пациенту не поставлен диагноз рак, поэтому его не будут госпитализировать в онкологию. «Пациенту не выставлен онкологический диагноз, следовательно, госпитализация в медучреждение онкологического профиля невозможна», — сообщили URA.RU в пресс-службе минздрава. При этом диагноз «Метастаз железисто-плоскоклеточного рака в правом полушарии мозжечка» указан в выписке пациента. В том же документе рак легкого встал под вопросом — на последнем МРТ у пациента увидели объемное образование в середине груди вокруг бронхов, но не рак самих легких. Таким образом за сутки врачи «потеряли» оба рака. Светлана уверена, что в любом случае не нужно опускать руки. «Я хочу попытаться его вылечить, сделать облучение или химиотерапию, может быть, поможет. Он сильный, его можно спасти. Врачи мне сказали, что с этой болячкой помогут только в Челябинске, хочу добиться направления в онкоцентр», — добавила супруга. Сегодня, 20 ноября, терапевт предоставил пациенту направление в онкоцентр Магнитогорска. Уже завтра семья собирается поехать туда на прием. URA.RU направил в пресс-службу регионального минздрава выписку пациента с просьбой прокомментировать информацию об отсутствии онкологического диагноза. Кроме того, после этого будет поднят вопрос о необходимости госпитализации в челябинский онкоцентр. URA.RU продолжит следить за качеством оказываемой медпомощи челябинцу с онкологическим заболеванием.