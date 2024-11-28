Федеральные элиты начали борьбу за Иркутскую область

Выборы губернатора Иркутской области-2025 могут пройти со скандалами. Недовольные главой региона Игорем Кобзевым элиты, среди которых миллиардер Олег Дерипаска, глава «Ростеха» Сергей Чемезов и другие крупные акторы, намерены нарастить влияние по итогам будущей кампании. Некоторые даже готовы поддержать оппозиционного кандидата, чтобы сменить Кобзева, говорят инсайдеры. Чтобы усмирить интересантов, в регион хотят прислать ставленника Москвы, но он сопротивляется.
Одним из самых громких политических событий в этом году стали выборы мэра Братска в Иркутской области. Кандидат от «Единой России» Сергей Серебренников, поддержанный губернатором Кобзевым, проиграл самовыдвиженцу Александру Дубровину, которого лоббировал сенатор Андрей Чернышев. Ситуация продемонстрировала, что руководство региона не в полной мере управляет политическими процессами и слабо контролирует ситуацию.
«Кобзев хорошо работает на собственный рейтинг, но плохо управляет политической системой в регионе. Система управляется сама по себе, а она крайне сложная. В ней множество элитных групп, которые разбираются между собой самостоятельно, но если их не контролировать, они сцепятся и не остановятся в этой борьбе ни перед чем», — говорит на условиях анонимности федеральный источник URA.RU
В 2025 году в регионе пройдут выборы губернатора, и Кобзев вновь рискует потерять контроль над ситуацией. По словам собеседников агентства, политические амбиции на губернаторское кресло уже заявили нескольких крупнейших в регионе акторов.
Война с Дерипаской
Наиболее влиятельна в Иркутской области группа миллиардера Олега Дерипаски. Из крупнейших активов — предприятие «Иркутскэнерго», которое входит в холдинг Дерипаски En+, а также несколько предприятий «РУСАЛа», например, Иркутский алюминиевый завод. Общая выручка «РУСАЛа» по Сибири составила 425 млрд рублей в 2023 году.
По данным источников агентства из региона, Дерипаска поддерживал Кобзева, когда тот избирался губернатором в 2020 году. Однако за пять лет их отношения заметно охладели, а в последнее время и вовсе испортились.
Кобзев лоббирует увеличение порога минимального энергопотребления в регионе для населения. Норма, которую установили федеральные власти, — 4 тысячи кВт, а губернатор обращается в правительство и просит 9-10 тысяч кВт. Он хочет, чтобы энергии в регионе могли тратить больше, а платить — по минимальным тарифам. В случае победы Кобзева, Дерипаска понесет значительные убытки. Фактически, происходящее означает прямое объявление войны, говорят инсайдеры.
Кроме того, Кобзев добивается повышения тарифов на электроэнергию для майнинговых ферм в Иркутской области, которые в большинстве также принадлежат структурам Дерипаски. Для предпринимателя это серьезный источник дохода.
«Первый срок Кобзеву удавалось соблюдать баланс, пока одна из бизнес-групп не пошла на него войной. В основе этого противостояния лежат конкретные бизнес-интересы, связанные с электроэнергетикой и майнингом», — комментирует профессор кафедры теории и практики взаимодействия бизнеса и власти НИУ ВШЭ Марат Баширов.
Заинтересованный в смене губернатора Дерипаска может поддержать на выборах 2025 года кандидатуру сенатора Андрея Чернышева, считают инсайдеры агентства, близкие к руководству региона. «Он показал свои возможности во время Братска-2024. Но его могут не принять иркутские элиты, потому что он братчанин, а между этими городами исторически сложилась негласная конкуренция. К тому же, Чернышев слишком активен и вызывает вопросы у федерального центра», — отмечает один из собеседников URA.RU.
Амбиции Чемезова
Другой крупный федеральный игрок, желающий вернуть влияние в Иркутской области, — глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Близкий к этой группе единоросс Сергей Ерощенко уже боролся за кресло губернатора в 2015 году, но проиграл коммунисту Сергею Левченко. В регионе расположено важное предприятие «Ростеха» — Иркутский авиационный завод. Сам Сергей Чемезов является президентом Иркутского землячества «Байкал».
В регионе с группой «Ростеха» связывают спикера областного заксобрания Александра Ведерникова. Однако его выдвижение на пост губернатора собеседники агентства считают крайне маловероятным. «Скорее всего, Чемезов попытается пролоббировать своего человека в Москве, как это произошло с Ростовской областью, куда назначили бывшего главу Объединенной авиастроительной компании Юрия Слюсаря», — полагает инсайдер.
Козни застройщиков
Непримиримыми противниками Кобзева называют и представителей региональной элиты, связанной со стройкой. Среди них — группы Красноштановых и Битарова. На выборах в гордуму Иркутска в 2024 году противостояние Кобзева и Красноштановых вылилось в публичное поле: губернатор не допустил избрание представителей семьи от «Единой России», и те баллотировались от парламентской оппозиции и самовыдвиженцами. Кобзеву удалось сократить представительство Красноштановых до пяти человек в новом созыве думы.
Причина конфликта в том, что Кобзев якобы нарушил договоренности, которые заключались во время его избрания на пост губернатора в 2020 году, говорят источники агентства из региона. «Кланы поддержали его взамен на перенос аэропорта из центра Иркутска. Планировалось, что этот огромный кусок земли перейдет под застройку. Вдобавок появятся выгодные подряды на строительство дорог к новому аэропорту. Но обещания так и не осуществились», — делятся на условиях анонимности инсайдеры, близкие к руководству региона.
В Иркутске ожидают, что затаившие обиду застройщики поддержат на этих выборах кандидата от КПРФ Сергея Левченко, который уже был губернатором с 2015 до 2019 годы и уже объявил о намерении избираться в 2020 году на новый срок. Сейчас он работает в Госдуме, и имея финансовые ресурсы, сможет составить сильную конкуренцию кандидату от «Единой России». «Даже если Левченко не победит, у поддерживающих его элитных групп будет возможность ставить условия Кобзеву, добиваться нужных для себя решений. Он выступит реальным инструментом давления на власть», — полагает источник.
Ссылка полпреда в Иркутск
По информации федерального источника агентства, в администрации президента рассматривается возможность перевода на пост губернатора Иркутской области полпреда президента в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева. Считается, что у него хватит влияния и опыта для того, чтобы усмирить местные элиты. Однако для него это будет ссылкой.
Сам Серышев противится назначению. По версии инсайдера, отправить его в Иркутскую область хотят противники в АП. «Это ограничит его доступ к президенту, а в случае неудовлетворительных результатов работы, что вполне может случиться в непростой Иркутской области, на дальнейшей карьере можно будет ставить крест», — полагает источник.
Другой сценарий, который рассматривается в политическом руководстве страны в случае отставки Кобзева, — назначение в регион «варяга», не связанного с Иркутской областью. Его сегодня называют наиболее вероятным. «Выборы губернатора в Иркутской области — традиционно очень сложный момент, потому что здесь очень развитая экономика и промышленность, что приводит к большому количеству элитных региональных групп со своими ресурсами, которые могут сделать заявку на смену губернатора. Кроме того, в регионе высокий уровень протестного голосования. Иркутская область неоднократно это показывала. Перед внутриполитическим блоком стоит очень нетривиальная задача: нужно с вниманием отнестись и к интересам местных элит, и к протестным настроениям», — объяснил URA.RU гендиректор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский.
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