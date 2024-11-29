Путин снизил риски для крупнейшего проекта России в Афганистане

Россия всерьез рассматривает строительство восточной ветви международного транспортного коридора «Север — Юг» как дополнительный маршрут в Азии в обход Иран. Как объяснили URA.RU аналитики, это подтверждается последними заявлениями руководства страны о намерении признать «Талибан»* и отражает уверенность в обеспечении безопасности пути. По словам экспертов, Москва позитивно оценила изменения в Афганистане за последние годы и считает риски не столь высокими, как ранее.
Международный транспортный коридор (МТК) «Север — Юг» соединит Санкт-Петербург и индийский порт Мумбай. По территории России он доходит до Астрахани, а далее рассматриваются две ветви. Западная проходит через Азербайджан и Иран. Восточная ветка пойдет из Белоруссии через Россию, Казахстан, Узбекистан, Афганистан и Пакистан. Также железнодорожный путь будет проложен в Туркменистане с выходом в Иран.
Во время своего госвизита в Казахстан 27 ноября президент Владимир Путин и его коллега Касым-Жомарт Токаев в совместном заявлении отметили, что страны «приветствуют старт практической реализации проектов в рамках формирования коридора „Север — Юг“». Особое внимание, сказано в документе, «уделяется повышению пропускной способности инфраструктуры восточного ответвления указанного транспортного коридора».
Планы по развитию восточной ветки МТК прозвучали на фоне заявления о том, что Россия исключит «Талибан» из списка запрещенных террористических организаций. Об этом, в частности, заявил секретарь Совбеза Сергей Шойгу во время визита в Кабул. Буквально на следующий день группа депутатов и сенаторов внесла соответствующий законопроект в Госдуму. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, отметил, что Кремль продолжит развивать контакты с Талибами, а решения по статусу группировки «должны быть приняты и формализованы».
Накануне на итоговой пресс-конференции в Астане о стабилизации ситуации в Афганистане и президент РФ Владимир Путин. «Мы надеемся, что нам удастся выстроить отношения с Афганистаном, и мы не можем не обратить внимание на то, что ситуация сложная и требует нашего особого внимания, но она стабилизируется», — сказал президент.
То, что Россия всерьез настроена построить транспортный коридор через Афганистан, говорит о переоценке рисков, связанных с безопасностью в этой стране, объяснил URA.RU эксперт Центра изучения современного Афганистана Никита Мендкович. «После вывода американских войск там наблюдается определенный прогресс. На этом фоне отношения Москвы с официальным Кабулом улучшаются. Обсуждается вопрос декриминализации „Талибана“, значит, власти России позитивно оценивают изменения в стране и считают, что в новой ситуации будет больше шансов построить транспортные артерии», — сказал собеседник URA.RU.
Маршрут через Афганистан и Пакистан — это более короткий путь в Индию, чем через Туркменистан и Иран. Он позволяет напрямую соединить промышленные районы Урала и Сибири с побережьем Индийского океана, откуда можно доставлять грузы по всему миру, объясняет Мендкович.
«Этот путь перспективен и с точки зрения экспорта энергоресурсов, в том числе газа, если достроить газопровод. Потому что спрос на газ в Индии и Пакистане постоянно растет на фоне быстрого роста населения и промышленности этих стран. В Иране есть свои энергоресурсы, и часть емкости газопровода будет уходить на поставки из этой страны, что менее выгодно России, — полагает политолог. –
Кроме того, было бы ошибкой класть все яйца в одну корзину: мы помним, сколько проблем нам доставило в свое время ухудшение отношений с Украиной. Поэтому вполне логично, что рассматривается несколько вариантов транспортного коридора».
География и геополитика делают для России необходимыми свободные выходы к мировому океану, поэтому у Москвы есть стратегические планы по строительству короткого железнодорожного пути в Индию, отмечает замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов. Но пока вариант строительства через Туркменистан и Иран выглядит более вероятным, считает он.
«Предпосылки для строительства ветки через Афганистан действительно есть. Но, учитывая ситуацию в этом регионе, реализация пока этого проекта нецелесообразна, даже если Россия создаст прецедент и признает талибов как официальную власть в этой стране. Нельзя сказать, что с их приходом там наступил мир. „Талибан“ контролирует крупные города и навел там порядок в своем понимании, но куда девать Исламское государство** и другие террористические группировки, которые действуют в горных областях? Туркменистан и Иран в этом отношении — страны гораздо более понятные и предсказуемые», — говорит эксперт.
Заявляя планы о строительстве транспортного коридора через Афганистан, Россия «заранее и издалека» начинает информационную подготовку к тому, что талибы будут официально признанной властью на этой территории, полагает Семибратов. «Хотим мы этого или нет, при нынешней динамике ситуации рано или поздно придется признать талибов. Это касается не только России, и для этого, в том числе обсуждаются такие планы», — заключил собеседник URA.RU.
*Талибан, талибы — запрещенная в России террористическая организация
**»Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической в РФ
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