Казахстан сделал выбор между Россией и США с их союзниками. Аргументы президента РФ Владимира Путина, непростая внутриполитическая ситуация заставили лидера страны Касым-Жомарта Токаева, который всегда придерживался политики многовекторности, решиться на углубление не только экономического и гуманитарного, но и военного и военно-технического союза с Россией. Эксперты говорят, что это логично: если Казахстан не хочет превратиться в еще один плацдарм НАТО для войны с РФ, ему нужно усиливать свою оборону. В одиночку, без Москвы сделать это невозможно.
Госвизит Путина в Казахстан 27 ноября состоялся после посещения Астаны первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым, а также секретарем Совбеза Сергем Шойгу. Последний анонсировал готовность России и Казахстана развивать военное и военно-техническое сотрудничество. А на днях на фоне эскалации ситуации на Украине президент Токаев поручил обеспечить безопасность военных и гражданских объектов.
Впрочем, сегодня президент Путин о вопросах безопасности упомянул лишь вскользь, сославшись на то, что эта тема будет обсуждаться в четверг 28 ноября на саммите ОДКБ тут же, в Астане. «Завтра еще поговорим о такой важнейшей на сегодняшний день составляющей, как безопасность, — уже в рамках ОДКБ», — анонсировал российский лидер, не вдаваясь в подробности.
В итоговом заявлении президентов России и Казахстана эта тема все же нашла отражение. «Главы государств отметили, что Российская Федерация и Республика Казахстан продолжат поддерживать друг друга, выступая против попыток подрыва внутриполитической стабильности, нарушения суверенитета и территориальной целостности России и Казахстана», — говорится в документе.
На переговорах двух лидеров присутствовали представители военного комплекса. Российского Минобороны представлял замминистра Александр Фомин. Также среди участников встречи был директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
Аналитики объяснили URA.RU, что для Астаны тема безопасности остается серьезной. Об угрозах странам постсоветского пространства на прошедшем 26 ноября совещании глав органов безопасности с разведслужб стран СНГ директор ФСБ России Александр Бортников. Он предупредил об угрозах со стороны НАТО, попытках альянса расширить свои боевые возможности в Черном море, выйти к Каспию. Это подтвердил и глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, заявивший, что США и их союзники в Европе используют местных националистов, чтобы раскачать внутриполитическую ситуацию в странах СНГ и пустить их по украинскому сценарию.
Это не могут не замечать в Астане, считают эксперты, опрошенные URA.RU. Поэтому, по словам старшего научного сотрудника Академии военных наук Владимира Прохватилова, Токаев «чуть больше повернулся в сторону России». «При всей многовекторности политики Казахстана, Токаев понимает, что Россия, а не США находится рядом, и что только Путин может сделать ему конкретные предложения и по его личной безопасности, и по безопасности государства в целом. Конечно, Казахстан заинтересован в усилении с нами военного и военно-технического сотрудничества», — убежден эксперт.
Тем более что угрозы повторения сценария января 2022 года, когда в Казахстане с помощью ОДКБ, основную часть войск которой составляет российская армия, в республике никто не хочет. А такие риски есть, подчеркивает Прохватилов. «Под давлением [госсекретаря США во время первого президентского срока Трампа] Майка Помпео, из Сирии в Казахстан ввезли радикалов — на „перевоспитание“. Завозились в свое время и так называемые оралманы (этнические казахи-репатрианты, переселяющиеся в Казахстан из соседних стран). Многие даже по-казахски не говорили, не имели никакой профессии.
Все они ехали на запад Казахстана, в город Жанаозен. И там бастуют постоянно. Сейчас требуют, чтобы их место работы передавалось по наследству. За ними стоит британская разведка, — пояснил Прохватилов. — Ко всему прочему Токаев остается под большим давлением клана бывшего президента Нурсултана Назарбаева. Он в сложной ситуации, и многие эксперты считают, что готовится новая попытка свержения действующего президента».
Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов подтверждает, что Казахстану, учитывая внешние, а уже и внутренние угрозы, пора определиться, с кем он. Занять нейтральную позицию в ситуации, когда мир оказался на пороге Третьей мировой войны, полагает политолог, невозможно. «В Казахстане серьезно работают западные фонды, „промывают“ мозги населению, по местным пабликам я сам вижу, как там искусственно выращивают русофобскую повестку. Понятно, кто этим занимается: та же самая сетевая агентура Запада.
На этом фоне было бы логично России и Казахстану максимально укреплять оборонные возможности. А Казахстану придется отказаться от чрезмерной лояльности к Западу, который по-прежнему будет использовать любые возможности для повторения украинского сценарий на новой территории, которые превратят в новый полигон для наступления на Россию», — считает Михайлов.
Да и поживиться в Казахстане есть чем — богатые урановые месторождения и месторождения редкоземельных металлов. Поэтому взять под контроль политические силы Казахстана на Западе желающих немало.
Для России важно быть уверенным в своем южном партнере, поскольку сторонам предстоит совместно реализовывать крупнейшие инфраструктурные проекты, в том числе расширение транспортного коридора «Север — Юг», говорит доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев. «В мире идет глобальная битва этих транспортных коридоров. Запад воспринимает „Север — Юг“ как некий фундамент для формирования новой экономической модели, где он уже не будет лидеров. Токаев понимает, что если он не будет участвовать в этом проекте, можно много потерять. От коридора Казахстан будет получать большие дивиденды. Причем Токаев понимает, что это несет риски в отношениях с Западом, поэтому надо защищаться. И Россия в этом должна будет помочь», — заключил Перенджиев.
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