Проигравший скандальные выборы глава напал на вотчину сенатора

Неприметный Братск в Иркутской области вновь может стать самым скандальным муниципалитетом страны, как это было на выборах мэра в 2024 году. Проигравший тогда единоросс Сергей Серебренников, который правил городом 15 лет, берет реванш и выдвигает своего человека на прямые досрочные выборы главы Братского района 2 февраля 2025 года — по сути на территорию сенатора Андрея Чернышева. Эксперты прогнозируют «грязную» и жесткую кампанию, которая привлечет внимание администрации президента и руководства ЕР, а также отразится на губернаторе Игоре Кобзеве, не способном повлиять на враждующие стороны. А в «Единой России» уже подумывают над сменой модели праймериз.
Реванш Серебренникова
Выборы мэра Братска стали одним из самых громких политических событий 2024 года. Два кандидата-единоросса Сергей Серебренников (его поддерживал губернатор) и Александр Дубровин (его поддерживал сенатор Андрей Чернышев и АП) бились за пост главы города. Кандидат Александр Дубровин, близкий к группе Чернышева, набрал 68,5%, а Серебренников — лишь 21,9%. Прецедент растиражирован в масштабах всей страны, на него отреагировал даже врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.
С тех пор бывший мэр Братска, который правил им почти 15 лет, а до этого был подполковником ФСБ, остался не у дел: Кобзев, чтобы не дискредитировать себя, не предложил Серебренникову вступить в свою команду и не дал должность в правительстве. Не нашлось политическому долгожителю и места в крупной частной корпорации, которых на территории Иркутской области предостаточно. Даже в Братске есть большие предприятия «РУСАЛа» и крупнейшей в стране целлюлозно-бумажной компании «Илим». Серебренников, фактически, остался без работы и влияния.
В это же время, по словам анонимных источников URA.RU, новое руководство Братска перехватывает контроль над финансовыми потоками. «В скором времени наверняка начнутся зачистки. И очевидно, что самого Серебренникова тоже в покое не оставят. Ладно хоть, если на свободе останется. Но его, в любом случае, начнут давить», — говорят собеседники агентства, близкие к руководству Иркутской области.
Серебренников не стал без борьбы сдавать свои позиции. На днях экс-спикер городской думы Братска двух созывов Лариса Павлова и ближайший человек Серебренникова заявила, что намерена участвовать в выборах главы Братского района. «За последний месяц мне поступило очень много обращений — принять участие в выборах. Мне, как уроженке Братского района, небезразлична судьба моей малой родины, поэтому я приняла нелегкое для себя решение. За плечами большой опыт управленческой работы. Я проеду все населенные пункты, встречусь с каждым желающим. Ни одно обращение не останется без ответа», — анонсировала Павлова.
Братский район — проблемная местность. Губернатор Игорь Кобзев управляет районом в ручном режиме. Управлять территорией сложно из-за размеров: это самый большой муниципалитет в Иркутской области площадью в 3,3 млн гектаров. Но богатый: здесь расположены заводы миллиардера Дерипаски «Русал» и крупнейший бумажный завод «Илим».
Чем ответит сенатор
В этот раз, в отличие от прошлых выборов, противостояние будет идти на территории Чернышева. Порядка 15 лет район возглавляли близкие к сенатору люди. Последним был Александр Дубровин, работавший главой муниципалитета с 2020 года.
Предполагаемый кандидат от группы Чернышева — Николай Дружинин, мэр Вихоревки, крупнейшего населенного пункта в районе. В Вихоревке проживает большая часть электората Братского района. Экс-глава района и мэр Братска Дубровин называл совместную с Дружининым работу «тандемом». Инсайдеры из региона характеризуют Дружинина как неплохого управленца. При нем не было крупных провалов, хотя Братский район — самый проблемный муниципалитет Иркутской области. Население им довольно.
«Лариса Павлова внесла интригу, но не стоит оценивать это событие негативно. Хорошо, когда есть конкуренция, есть разные игроки. У Павловой за спиной 10 лет работы в думе, может, не очень удачной, но это все же опыт. Дружинин качественно работал в Вихоревке, сделал скверы, набережную, стадион. Поэтому за район не страшно, кампания будет конкурентная, с интригами и громкими заявлениями», — говорит политический активист, экс-кандидат в мэры Братска Елена Кутергина.
Кому достанется «Единая Россия»
Партийный расклад грядущих выборов определится после праймериз «Единой России», которые пройдут после Нового года. Обе стороны будут бороться за право избираться под знаменами партии власти. Источники предполагают, что у Чернышева шансов больше.
«Он привел к победе на праймериз большое количество своих людей, которые избирались в гордуму Братска в 2024 году. Вероятно, определенные инструменты воздействия на эту систему у него есть, также как и мобилизационный ресурс в Братском районе. Скорее всего, именно его кандидат будет выдвигаться от „Единой России“», — считает источник URA..RU
По версии одного из инсайдеров агентства, в «Единой России», секретарем которой является Игорь Кобзев, по-прежнему настроены против Чернышева и его кандидата, как это было на выборах мэра Братска-2024. По слухам, в отделении идут дискуссии о смене модели праймериз с открытой (когда кандидата выбирают жители с помощью голосования) на закрытую (кандидат определяется с помощью выборщиков). В таком случае, у Дружинина будет меньше шансов победить в предварительном голосовании и избираться от ЕР, — считают инсайдеры.
Другой собеседник уверяет, что менять исторически сложившуюся в регионе модель праймериз не будут. В любом случае, оба кандидата пойдут на выборы, и «Единой России» не принципиально, кто из них будет от партии.
«Какого-то „буста“ ЕР в этом случае не даст: избиркомы в Братском районе в значительной степени подчинены Чернышеву. Его кандидат с легкостью зарегистрируется, даже если будет баллотироваться в качестве самовыдвиженца. Проблемы вряд ли возникнут и у Павловой, учитывая ее многолетний опыт работы во власти и знание всех тонкостей», — сообщает источник.
Риски для губернатора
Противостояние в Братском районе может вновь выйти на федеральный уровень и ударить по губернатору Игорю Кобзеву, у которого осенью 2025 года будет переизбрание на новый срок. Он, как и в ситуации 2024 года, отстранился от нового противостояния и не идет на переговоры со сторонами, — говорят собеседники агентства на условиях анонимности.
«Политические позиции губернатора будут зависеть от его дальнейшей стратегии. Все понимали, что выдвинутся люди и от Дубровина, и от другой стороны, и что на выборах мэра Братска противостояние не закончится. Вопрос в том, как дальше будет проходить кампания. А она будет жесткая, грязная и бескомпромиссная, потому что людей загнали в угол. Это скажется на политической ситуации в регионе и отразится на губернаторе», — говорит агентству гендиректор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский.
По мнению политического обозревателя из Иркутской области Галины Солониной, Кобзев имеет большое влияние в Братском районе и способен управлять политической ситуацией. «Братский район — это не такая ресурсная территория, как Братск. Это тяжелое муниципальное образование, которое несколько лет подряд с фатальной регулярностью оказывалось в режиме ЧС из-за различных проблем, связанных с авариями на теплоисточниках. Фактически, из-за этого район какое-то время управлялся из области. Предыдущим губернаторам приходилось решать проблемы в режиме ручного управления. Поэтому самое максимальное влияние в Братском районе среди всех политиков традиционно — у губернатора. И местные элиты будут считаться с мнением губернатора. Уверена, что и сам Кобзев, понимая все особенности района, не станет оставлять население в заложниках у каких-либо непонятных политиков», — считает эксперт.
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