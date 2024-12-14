Единороссы раскрыли, как будут править страной в ближайшие годы

Определив место ЕР внутри страны и за рубежом, представители российского истеблишмента решили, в каких рамках будет развиваться государство в ближайшие годы. Тезисы прозвучали на съезде партии, который прошел в Национальном центре «Россия». Основной и самый важный для внутренней политики — формирование новой элиты из числа военных. Но есть и другие значимые инициативы, которые могут изменить сферу IT-технологий, рынок труда и увеличить пенсии. Все это заранее предсказало URA.RU.
Еще за несколько месяцев до съезда в российской политике заговорили о месте «Единой России» в стране и мире: пытались сравнить ее то с Коммунистической партией Китая, то с партиями США, то с КПСС. Дискуссии разгорелись и в самой партии. Председатель Дмитрий Медведев на встрече с руководителями первичных отделений 20 сентября сравнивал ЕР с американскими партиями. Он заявил, что те занимаются популизмом, и что «у нас такое не прокатит».
Ответ найти пытались и близкие к АП политологи. «Важным аспектом является изучение опыта западных партий, опыта СССР и КПК для создания новой модели партстроительства. Партия стремится работать независимо от электоральных циклов, выступая в качестве „воспитателя“ и контролера массовых настроений», — говорил политолог Александр Асафов.
Владимир Путин завершил эту дискуссию на сегодняшнем съезде, сформулировав, что такое «Единая Россия». «Патриотическая основа, идеология и ответственность всегда отличали „Единую Россию“. Партия, которая с момента своего создания не дрейфовала из стороны в сторону вправо или влево. Не искала дешевой популярности, а строго, взвешенно и аккуратно относилась и к словам, и к решениям. Какой бы острой не была полемика, всегда уважала своих оппонентов, тем самым отсекала разрушительный радикализм, любое внешнее давление. Задавала конструктивный характер политического и законодательного процесса. В этом проявляется зрелость партии, ее неотъемлемое преимущество. Его нельзя растерять. Нужно беречь, укреплять и наращивать», — описал партию президент.
Медведев продолжил, но заговорил уже о месте партии на международном уровне. «Одно из приоритетных направлений в нашей работе — международная деятельность. Она сегодня идет в многостороннем формате. Отражает и включает в себя взаимодействие с политическими силами, которые составляют мировое большинство. Это около 60 зарубежных партий, общественных организаций из более чем 50 стран мира. В государствах Азии, Африки, Латинской Америки и Европы в ходе парламентских и президентских выборов за наших друзей и партнеров голосуют порядка 3 млрд человек. Это к вопросу о том, кто за нас», — объявил экс-президент.
По словам Медведева, ЕР стала силой мирового масштаба, выступающая за многополярный мир. «Россия выступает за формирование справедливого многополярного миропорядка, который основан на духе и буквах ключевых документов ООН. Здесь нас поддерживают десятки стран глобального Юга и Востока. В этой ситуации ЕР заявила о себе как политическая сила мирового масштаба и выступила организатором влиятельного антиколониального движения „За свободу наций“. На площадке партии и стран партнеров идет активное взаимодействие», — резюмировал Медведев.
Ответив на важный для себя вопрос позиционирования, партия перешла к постановке целей. На съезде единороссы проговорили все, чего от них и ждали. В этом смысле обошлось без сенсаций, и большинство из озвученного заранее прогнозировало URA.RU.
С точки зрения организации работы партии, акцент сделали на внимании к первичным организациям, что накануне прогнозировали эксперты агентства. Путин даже предложил сделать критерий взаимодействия с активом — ключевым при решении о повторном выдвижении депутата представительные органы власти.
«ЕР не просто может, но и обязана выстраивать всю свою деятельность в диалоге с людьми, опираться на всех наших сторонников: „Молодую гвардию“, тесно работать с партнерами из „Народного фронта“, со всеми общественными институтами. Нужно подумать о том, как более эффективно задействовать широкую сеть первичных отделений партии Постоянная, налаженная обратная связь — это зона ответственности», — отметил глава государства.
Ключевой задачей единороссы определили поддержку тех, кто вернулся из зоны боевых действий и тех, кто находится там сейчас. Как ранее сообщало агентство, в «Народной программе» отсутствовал такой раздел, что шло вразрез с национальными целями. На сегодняшнем съезде партии анонсировали появление раздела.
Согласно положениям, «Единая Россия» создаст возможности для профессиональной переподготовки участников СВО и членов их семей, а также для профессиональной самореализации. Кроме того, партия обеспечит комплексную реабилитацию для участников спецоперации и реализует программы льготного автокредитования. Дети бойцов СВО будут в первоочередном порядке попадать детские сады, а при зачислении в вузы для них будут действовать специальные льготы.
Путин и Медведев также обозначили, что «Единая Россия» должна активнее формировать из участников СВО новую элиту. Это стало главным сигналом внутренней политике страны.
«Я думаю, главный итог съезда — это консолидация элиты вокруг темы „Времени героев“, вокруг темы объединения сил для победы. И главный сигнал — это необходимость интеграции в систему власти участников СВО, особенно тех, кто ярко проявили себя в программе „Время героев“, и вообще в любых программах, связанных с государственной службой», — комментирует агентству гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.
Отмечая важность этого направления, Путин даже отошел от запланированной речи и привел пример из жизни. «Вот я встречался недавно с ребятами, которые проходят восстановление после тяжелых ранений. Один хочет поучаствовать в программе „Время Героев“, а другой- понимает, что не готов пока. Понимает, что нужны люди, которые имеют определенный опыт общественной, государственной, муниципальной работы. Он прямо сказал: „У меня и образования нет! Но я хочу“. Ищите таких людей. Найдите их», — приказал президент.
Внимание заострили и на других направлениях. «Особый акцент сделан на мерах, которые способствуют достижению технологического лидерства нашей страны. Речь идет о модернизации промышленности и цифровой трансформации, о внедрении искусственного интеллекта. Предусмотрена поддержка малых технологических компаний, креативных и творческих индустрий. Позитивный эффект должно дать дальнейшее развитие рынка труда», — перечислил председатель партии Медведев.
Слова лидера партии подтверждают выдержки из обновленного документа «Народной программы». «Обеспечить внедрение искусственного интеллекта в экономику, систему государственного управления и социальную сферу. Обеспечить формирование к 2030 году цифровых платформ во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы, а также в сфере государственного управления», — говорится в новых положениях раздела «Государство для человека».
В программе впервые закрепили положение, согласно которому партия будет обеспечивать стабильное, последовательное увеличение размера пенсий. Партия в программе также обещает обновление и повышение эффективности служб занятости.
Вопреки ожиданиям, в партии решили отказаться от публичных обсуждений выборов в Госдуму в 2026 году. Медведев лишь напомнил, партии необходимо будет отчитаться об исполнении «Народной программы». Однако в политической среде не сомневаются, что съезд и озвученные на нем обновления — это лишь очередной этап подготовки к кампании.
«Сенсации не произошло. В этом смысле — это нормальный рабочий съезд партии-лидера. Нужно обратить внимание на повестку: очень большое внимание уделяется и внешней ситуации, и внутренней. Фактически, съезд дал старт подготовки к главным партийным выборам страны», — сказал URA.RU директор по политическому анализу института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.
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