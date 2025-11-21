Сдержанный ответ на план Трампа, объяснение слов Путина о киевском режиме: о чем сказал Песков

Москва ждет официальных документов с новым планом Трампа, сказал Дмитрий Песков Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Кремль не получал документ с мирным планом президента США Дональдом Трампом по Украине и всю информацию получает из СМИ. При этом контакты с Вашингтоном продолжаются, рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он пояснил вчерашние слова Владимира Путина о преступном киевском режиме. Главные заявление Пескова 21 ноября — в материале URA.RU.

Путин дал определение киевскому режиму после слов Герасимова

Слова Путина, что политическое руководство Украины не думает о судьбе солдат и простых людей прозвучали после заявления начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова. На вчерашнем совещании он заявил, что украинские власти не дают своим солдатам сдаваться в плен.

«В ходе своего выступления он [Путин] реагировал на слова начальника Генштаба, который сказал, что политическое руководство Украины не дает команды на сдачу в плен тех, кто находится в мешке, в котле. Ну и вот, комментируя это, глава государства и верховный главнокомандующий дал квалификацию киевского режима и руководства киевского режима», — объяснил Песков.

Реакция на новый план Трампа по урегулированию конфликта

В Кремле знают о новом мирном плане Трампа по Украине. Официально детали документа российской стороне не предоставлены, и все детали плана получают из СМИ. При этом Москва продолжает контактировать с Вашингтоном, подчеркнул Песков.

«Мы знаем о наличии возможных модификаций. Официально ничего не получали. Что-то узнаем из прессы, хотя контакты [с США] не прекращаем», — сказал представитель Кремля. Песков подчеркнул, что Россия остается на платформе тех обсуждений, которые состоялись в Анкоридже 15 августа.

Российская сторона неоднократно заявляла о готовности к диалогу, но подчеркивала необходимость учета текущих военно-политических реалий. Песков снова напомнил об этом. «Мы открыты к мирным переговорам ради успешных мирных переговоров, а не ради процесса. И мы действительно хотим, чтобы эти мирные переговоры увенчались успехом. И вот ради того, чтобы это было, мы не готовы обсуждать это в мегафоном режиме», — сказал Песков.

Уточнение по срокам подписания Зеленским плана Трампа

При этом Кремль также не знает, на чем основываются СМИ, называя сроки подписания Киевом мирного плана, переданного Белым домом. Так Песков ответил на вопрос URA.RU. «Мы не знаем, на чем основываются СМИ, когда дают такие сообщения. Поэтому здесь разделять нечего», — заявил Песков.

Планы Путина на 21 ноября

Путин встретился с главой ФНС Даниилом Егоровым в день работника налоговых органов. Они обсудили налоговые поступления и ее структуру.