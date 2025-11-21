Трагедия на глазах зрителей: во время авиашоу в Дубае разбился истребитель индийских ВВС

По предварительным данным, ЧП произошло, когда пилот выполнял элемент «Бочка» Фото: Venkat Mangudi / Wikipedia / CC BY-SA 2.0

Во время проведения 19-го международного авиасалона в Дубае (Dubai Airshow) разбился истребитель индийских ВВС Tejas. По свидетельствам зрителей, момент катапультирования пилота видно не было. Позже стало известно о его гибели.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели и пожарные. ВВС Индии проведет расследование крушения самолета. Что известно о ЧП, случившегося на глазах у зрителей — в материале URA.RU.

ЧП на авиашоу в Дубае

В Дубае в эти дни проходит Dubai Airshow 2025. Сам инцидент случился во время летной программы. Согласно предварительной информации, трагедия произошла в процессе выполнения пилотом фигуры высшего пилотажа «Бочка».

Продолжение после рекламы

Пилот, выполняя этот сложный трюк, утратил контроль над истребителем, что привело к падению самолета и последующему взрыву на глазах у публики. Над упавшим самолетом тут же поднялись черные клубы дыма.

Истребитель принадлежал Минобороны Индии. Позже источник в военном ведомстве подвердил, что разбившийся самолет был модели Tejas и принадлежал индийским ВВС.

Посетителей 19-го международного авиасалона в Дубае экстренно эвакуировал после трагедии. На месте ЧП сейчас работают спасатели и пожарные.

Что известно о состоянии пилота

Зрители сообщили, что не видели момента, чтобы пилот катапультировался. Позже ВВС Индии подтвердили информацию, что мужчина погиб.

«Самолет Tejas ВВС Индии потерпел крушение во время показательных выступлений на Дубайском авиасалоне сегодня. Пилот погиб», — написал представитель ВВС в официальном аккаунте в соцсети X. Там также отметили, что инициировали проверку инцидента.

Что известно про истребитель Tejas

Разработка истребителя велась с 1980-х, на вооружение ВВС Индии его поставили в 2015 году Фото: Pradeep.esg / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

Многоцелевой истребитель четвертого поколения Tejas был создан специалистами ведущей индийской авиастроительной компании Hindustan Aeronautics Limited (HAL). Работа над ним велась еще в 80-е годы прошлого века. Эксплуатация самолета началась в 2015 году, когда было принято решение поставить самолет на вооружение ВВС Индии

Существует несколько модификаций данной модели. Максимальная скорость истребителя достигает примерно 2200 километров в час, а дальность полета без дозаправки — около 2000 километров. Продолжительность полета без дополнительной заправки топлива составляет приблизительно 2,3 часа. В настоящее время индийские авиаконструкторы ведут работы над новой модификацией самолета, получившим название Tejas Mk2.

Что известно об авиашоу в Дубае

Dubai Airshow проводится уже в 19-й раз. Мероприятие проходит в Дубае раз в два года. С 1993 года в нем принимает участие и Россия.