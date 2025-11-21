Тайские леди-бои* толпой избили россиянина в Паттайе

Нападение на российского туриста произошло на улице Уокинг-стрит в Паттайе Фото: Алена Полозова © URA.RU

Российский турист получил серьезные травмы после нападения группы транссексуалов (ЛГБТ — экстремистская организация, запрещенная в России) в патайском ночном квартале Уокинг-стрит. Инцидент произошел после того, как 27-летний россиянин отказался от общения с «леди-боями», сообщают telegram-каналы со ссылкой на очевидцев.

«Трансы в ответ набросились на туриста и начали бить по голове своими туфельками 45 размера. На подмогу подружкам сбежались все леди-бои из ближайших заведений», — описывают детали нападения свидетели происшествия передает telegram-канал SHOT.

По информации источников, конфликт начался после того, как выпивший россиянин грубо отказал в общении группе транссексуалов. В ответ на это «леди-бои» применили физическую силу, используя каблуки в качестве оружия.

Пострадавший был доставлен в местную больницу с травмами головы. Медики рекомендовали ему написать заявление в полицию. Уокинг-стрит известна как один из самых популярных ночных кварталов Паттайи с многочисленными стрип-клубами и барами.