Тайские леди-бои* толпой избили россиянина в Паттайе

Туриста из России избили транссексуалы* в Паттайе после конфликта
21 ноября 2025 в 17:17
Нападение на российского туриста произошло на улице Уокинг-стрит в Паттайе

Фото: Алена Полозова © URA.RU

Российский турист получил серьезные травмы после нападения группы транссексуалов (ЛГБТ — экстремистская организация, запрещенная в России) в патайском ночном квартале Уокинг-стрит. Инцидент произошел после того, как 27-летний россиянин отказался от общения с «леди-боями», сообщают telegram-каналы со ссылкой на очевидцев.

«Трансы в ответ набросились на туриста и начали бить по голове своими туфельками 45 размера. На подмогу подружкам сбежались все леди-бои из ближайших заведений», — описывают детали нападения свидетели происшествия передает telegram-канал SHOT.

По информации источников, конфликт начался после того, как выпивший россиянин грубо отказал в общении группе транссексуалов. В ответ на это «леди-бои» применили физическую силу, используя каблуки в качестве оружия.

Пострадавший был доставлен в местную больницу с травмами головы. Медики рекомендовали ему написать заявление в полицию. Уокинг-стрит известна как один из самых популярных ночных кварталов Паттайи с многочисленными стрип-клубами и барами.

* ЛГБТ — экстремистская организация, запрещенная в России

