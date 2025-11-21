Спевшего гимн Украины российского бойца арестовали
Российского спортсмена Артура Кулинского арестовали за исполнение украинского гимна
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Тимирязевский районный суд Москвы арестовал бойца поп-ММА Артура Кулинского на 10 суток за пропаганду нацистской символики. Ранее тот записал видео с исполнением гимна Украины. Об этом рассказали в пресс-службе суда.
«Постановлением Тимирязевского районного суда города Москвы Кулинский Артур Сергеевич признан виновным в совершении административного правонарушения. <...> Ему назначено наказание в виде ареста на 10 суток», — сообщили журналистам ТАСС.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Артур Кулинский записал видео, в котором спел гимн Украины, выкрикивал русофобский лозунг и использовал жест, напоминающий нацистское приветствие. Впоследствии боец извинялся за свои действия.
Причем год назад Кулинский оказался по другую сторону схожего скандала. Тогда произошел конфликт российского спортсмена с азербайджанским бойцом поп-ММА Джавидом Рзаевым. Последний назвал Кулинского «русской свиньей». После Федерация бокса России направила в Генпрокуратуру обращение по факту оскорбления спортсмена по национальному признаку. Затем Рзаева депортировали.
