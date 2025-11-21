Фанатка братьев Шепсов обокрала другого популярного экстрасенса на миллионы рублей

Фанатка экстрасенсов Шепсов обокрала победителя 23 сезона «Битвы экстрасенсов» Чреватого, которые помешал братьям забрать победу Фото: Личная страница телешоу «Битва экстрасенсов» в Facebook

Фанатка «экстрасенсов» Олега и Александра Шепсов Мария обокрала другого участника программы «Битва экстрасенсов» Влада Череватого. Россиянка устроилась в дом последнего домработницей и на протяжении нескольких месяцев вытаскивала деньги с тайника Череватого в гараже. Общий ущерб составил 12 миллионов рублей. Об этом сообщает Mash.

«Фанатка Олега и Александра Шепсов обокрала Влада Череватого на 12 млн рублей. Она устроилась к чернокнижнику домработницей, нашла в его гараже заначку и ежедневно вытаскивала оттуда по ~50к рублей на протяжении чуть больше полугода», — передают авторы канала.

Отмечается, что Мария каждый день забирала из тайника примерно 50 тысяч рублей. Сама обвиняемая признает факт нарушения закона, но утверждает, что действовала по просьбе домочадцев Череватого. Следователи признали Марию виновной, но потерпевшей по делу числится не сам Череватый, а его знакомая Екатерина, которая, по версии следствия, отдавала свои деньги на хранение экстрасенсу.

Продолжение после рекламы

Свидетелями по делу выступают Влад Череватый и его супруга. Адвокат обвиняемой Саид Ярахмедов заявил о нестыковках в деле, а также удивился тому, что «сильнейший экстрасенс страны» не смог предугадать кражу. Мария в настоящее время находится в СИЗО, ее освобождение запланировано не ранее декабря.