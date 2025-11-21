Европа хочет продолжить использование российских активов, несмотря на усилия США по украинскому конфликту

Еврокомиссия намерена продолжить работу по экспроприации российских активов независимо от реализации мирного плана США по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил официальный представитель ЕК.

Ранее страны G7 и ЕС заморозили российские активы на сумму около 300 миллиардов евро, часть из которых уже использовалась для поддержки Украины. При этом США ранее занимали осторожную позицию по вопросу использования этих активов, выражая опасения относительно рисков для мировой финансовой стабильности, но теперь поддерживают инициативу Евросоюза применять замороженные средства для закупки американского оружия для Киева.