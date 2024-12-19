Главный эсер ХМАО Сердюк теряет контроль над партией

его вчерашние соратники не связывают будущее со «Справедливой Россией»

19 декабря 2024 в 20:20 Размер текста - 17 +

Югорские эсеры покидают партию, заявляя о бездействии лидера Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В югорском отделении «Справедливой России» начался раскол. Местные партийцы недовольны тем, как выстроена работа региональным лидером СРЗП и депутатом думы ХМАО Михаилом Сердюком, и решили раскрыть внутреннюю кухню. В беседах с URA.RU они говорят, что деятельность главы реготделения зачастую оказывается номинальной, а проблемы приходится решать через Москву. Одно из сильнейших отделений партии расположено в западной зоне ХМАО. Эсеры Советского района и Югорска отмечают, что им хотелось бы видеть активность регионального отделения и реальные дела партии на местах. Югорчане говорят, что их мало информируют о планах, о мероприятиях, прочих вопросах деятельности партии. В новом электоральном «Справедливая Россия» может потерять депутата городской думы Югорска Анну Храпову — одного из самых политически активных общественных деятелей города. В кулуарах ходят слухи, что она может присоединиться к «Партии пенсионеров», но в региональном отделении эту тему комментировать отказались. «Моя общественная работа не зависит от конкретной партии, депутатского статуса, поэтому вопрос о выдвижении будет решаться по мере его поступления. При текущем положении дел выдвижение от СЗРП не рассматриваю», — прокомментировала Храпова. Собеседники на северо-востоке Югры говорят, что между ними и региональным руководством партии тоже выросла стена. По словам источников, выйти из состава СРЗП может когалымский депутат Андрей Бугаев. «Недавние попытки отправить на СВО гуманитарную помощь и технику показали, что нам проще кооперироваться между местными отделениями в нескольких муниципалитетов, а все нюансы согласовывать непосредственно с лидером партии Сергеем Мироновым или напрямую работать с „Гумкорпусом“. Получается, что мы как будто бы прыгаем через голову начальства. Но оно практически не интересуется партийной деятельностью. В итоге у нас уже образовалась коалиция тех, кто не хочет пока покидать партию, но и не готов прокрастинировать в период между выборами. Другие территории, возможно, решают этот вопрос иначе, но у нас все складывается так», — замечает депутат думы Когалыма Инна Абдурахманова. В столице Югры Ханты-Мансийске до сих пор нет местного отделения СРЗП. Единственный эсер в гордуме — пасынок Сердюка Богдан Токмаджан — так и не зарегистрировал городскую ячейку. «Он и на заседаниях думы чаще всего присутствует по ВКС. Правда, непонятно, как в таком случае он работает на благо жителей города», — недоумевают хантымансийцы. Telegram-канал Богдана Токмаджана содержит всего два поста скриншот URA.RU от 19 декабря 2024 Депутатская активность Токмаджана ограничивается двумя постами в telegram-канале и таким же количеством публикаций «Вконтакте». Канал зарегистрирован 12 ноября. Первый пост от 21 ноября — своего рода визитка с краткой биографией. Второй — от 5 декабря — напоминает, что «вы всегда можете обратиться ко мне за помощью и поддержкой». Выборы седьмого созыва гордумы прошли в 2021 году, и у горожан внезапно вспыхнувшая после долгого молчания и накануне начала нового электорального цикла активность Токмаджана вызвала очень много вопросов. Источники в столичном истеблишменте говорят, что пасынок Сердюка получил мандат параллельно с землей под застройку ЖК «Западный квартал». «Раньше у города на эту территорию в районе гостиницы „Олимпийская“ были свои планы. Но вопрос решился в пользу вечного технического кандидата-соперника губернатора Натальи Комаровой на выборах главы региона Сердюка», — передает инсайдер. Обезглавлено местное отделение Нижневартовска. Видео категории «18+», в комментарии к которому упоминается ставленник Сердюка на востоке Югры Игорь Стецура, в ноябре опубликовали местные telegram-каналы, пытаясь втянуть лидера вартовских эсеров в секс-скандал. В правоохранительные органы потерпевшие не обращались, проверка была начата уже по самому факту распространения материалов. Стецура через несколько дней ушел на СВО, и связь между публикациями и этим событием не подтверждается. По словам силовиков, фрагменты тела неизвестного мужчины, которые попали в подборку, могут принадлежать кому угодно, и установить достоверность роликов невозможно, но видеозаписи серьезно ударили по нижневартовским справороссам. Напряженность возникла и в Нефтеюганском отделении. Источники утверждают, что руководитель местных эсеров — ветеран боевых действий Ильнар Манапов — просил у Сердюка денег на партийный проект. «Сердюк отказал. В итоге музей с панорамой битвы Манапов открыл с помощью краудфандинга, и это охладило отношение между политиками», — замечает инсайдер. На сегодняшний день ни одного эсера в гордуме Нефтеюганска нет. Проблемы назревают и в родном для Сердюка Сургуте. Новость по теме В бизнес-империи депутата думы ХМАО Сердюка разгорается скандал с пропажей сотни миллионов рублей Они с бывшим главой Валерием Шестаковичем закидывают друг друга многомиллионными исками в окружном арбитраже, и бизнес-партнер даже написал заявление в полицию. «Ходят слухи, что Сердюк также был недоволен тем, что оба депутата-эсера поддержали на выборах главы города единоросса Максима Слепова, хотя от СРЗП выдвигался его ставленник — директор завода ДСК-1 Денис Третьяков. Оба эсера в сургутской гордуме — одномандатники. И если Дмитрий Гордеев является директором управляющей компании «Ваш дом», которая обслуживает дома застройщика ДСК-1, и аффилирован с ее учредителем Сердюком, то второй депутат Михаил Гринченко может просто положить партбилет на стол и выйти из СРЗП. Поэтому и журили их больше для проформы», — отмечает информатор. Политэлиты в окружном парламенте сомневаются, что сам Сердюк выиграл бы прямые выборы. И он, и его приближенные прошли в думы ХМАО и муниципалитетов по партийным спискам. «СРЗП — это парламентская партия, и только благодаря этому в югорской думе нашлось место для единственного эсера. В большинстве местных выборах эсеры принимают участие формально, лишь выставляя кандидатов, но, не ведя никакой борьбы», — считает один из собеседников агентства. В адрес депутата направлен запрос. Ответ ожидается. У политолога Борис Григорьева мрачный прогноз по предстоящей избирательной кампании эсеров на выборах в 2026 году в Госдуму и региональный парламент, где они будут пытаться сохранить текущий статус-кво. «Есть такое мнение, что второй партией вместо эсеров, которые претендовали на эту позицию, будет ЛДПР. Соответственно, весь интерес в справедливороссах отпадает: партия очень сложно собранная, в регионах политическая палитра разномастная — и с сомнительным управлением, и с сомнительной политической платформой. Ее перспективы туманны, и сегодня реанимировать СРЗП нецелесообразно», — считает эксперт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В югорском отделении «Справедливой России» начался раскол. Местные партийцы недовольны тем, как выстроена работа региональным лидером СРЗП и депутатом думы ХМАО Михаилом Сердюком, и решили раскрыть внутреннюю кухню. В беседах с URA.RU они говорят, что деятельность главы реготделения зачастую оказывается номинальной, а проблемы приходится решать через Москву. Эсеры Советского района и Югорска отмечают, что им хотелось бы видеть активность регионального отделения и реальные дела партии на местах. Югорчане говорят, что их мало информируют о планах, о мероприятиях, прочих вопросах деятельности партии. В новом электоральном «Справедливая Россия» может потерять депутата городской думы Югорска Анну Храпову — одного из самых политически активных общественных деятелей города. В кулуарах ходят слухи, что она может присоединиться к «Партии пенсионеров», но в региональном отделении эту тему комментировать отказались. «Моя общественная работа не зависит от конкретной партии, депутатского статуса, поэтому вопрос о выдвижении будет решаться по мере его поступления. При текущем положении дел выдвижение от СЗРП не рассматриваю», — прокомментировала Храпова. По словам источников, выйти из состава СРЗП может когалымский депутат Андрей Бугаев. «Недавние попытки отправить на СВО гуманитарную помощь и технику показали, что нам проще кооперироваться между местными отделениями в нескольких муниципалитетов, а все нюансы согласовывать непосредственно с лидером партии Сергеем Мироновым или напрямую работать с „Гумкорпусом“. Получается, что мы как будто бы прыгаем через голову начальства. Но оно практически не интересуется партийной деятельностью. В итоге у нас уже образовалась коалиция тех, кто не хочет пока покидать партию, но и не готов прокрастинировать в период между выборами. Другие территории, возможно, решают этот вопрос иначе, но у нас все складывается так», — замечает депутат думы Когалыма Инна Абдурахманова. Единственный эсер в гордуме — пасынок Сердюка Богдан Токмаджан — так и не зарегистрировал городскую ячейку. «Он и на заседаниях думы чаще всего присутствует по ВКС. Правда, непонятно, как в таком случае он работает на благо жителей города», — недоумевают хантымансийцы. Депутатская активность Токмаджана ограничивается двумя постами в telegram-канале и таким же количеством публикаций «Вконтакте». Канал зарегистрирован 12 ноября. Первый пост от 21 ноября — своего рода визитка с краткой биографией. Второй — от 5 декабря — напоминает, что «вы всегда можете обратиться ко мне за помощью и поддержкой». Выборы седьмого созыва гордумы прошли в 2021 году, и у горожан внезапно вспыхнувшая после долгого молчания и накануне начала нового электорального цикла активность Токмаджана вызвала очень много вопросов. Источники в столичном истеблишменте говорят, что пасынок Сердюка получил мандат параллельно с землей под застройку ЖК «Западный квартал». «Раньше у города на эту территорию в районе гостиницы „Олимпийская“ были свои планы. Но вопрос решился в пользу вечного технического кандидата-соперника губернатора Натальи Комаровой на выборах главы региона Сердюка», — передает инсайдер. Видео категории «18+», в комментарии к которому упоминается ставленник Сердюка на востоке Югры Игорь Стецура, в ноябре опубликовали местные telegram-каналы, пытаясь втянуть лидера вартовских эсеров в секс-скандал. В правоохранительные органы потерпевшие не обращались, проверка была начата уже по самому факту распространения материалов. Стецура через несколько дней ушел на СВО, и связь между публикациями и этим событием не подтверждается. По словам силовиков, фрагменты тела неизвестного мужчины, которые попали в подборку, могут принадлежать кому угодно, и установить достоверность роликов невозможно, но видеозаписи серьезно ударили по нижневартовским справороссам. Источники утверждают, что руководитель местных эсеров — ветеран боевых действий Ильнар Манапов — просил у Сердюка денег на партийный проект. «Сердюк отказал. В итоге музей с панорамой битвы Манапов открыл с помощью краудфандинга, и это охладило отношение между политиками», — замечает инсайдер. На сегодняшний день ни одного эсера в гордуме Нефтеюганска нет. Они с бывшим главой Валерием Шестаковичем закидывают друг друга многомиллионными исками в окружном арбитраже, и бизнес-партнер даже написал заявление в полицию. «Ходят слухи, что Сердюк также был недоволен тем, что оба депутата-эсера поддержали на выборах главы города единоросса Максима Слепова, хотя от СРЗП выдвигался его ставленник — директор завода ДСК-1 Денис Третьяков. Оба эсера в сургутской гордуме — одномандатники. И если Дмитрий Гордеев является директором управляющей компании «Ваш дом», которая обслуживает дома застройщика ДСК-1, и аффилирован с ее учредителем Сердюком, то второй депутат Михаил Гринченко может просто положить партбилет на стол и выйти из СРЗП. Поэтому и журили их больше для проформы», — отмечает информатор. И он, и его приближенные прошли в думы ХМАО и муниципалитетов по партийным спискам. «СРЗП — это парламентская партия, и только благодаря этому в югорской думе нашлось место для единственного эсера. В большинстве местных выборах эсеры принимают участие формально, лишь выставляя кандидатов, но, не ведя никакой борьбы», — считает один из собеседников агентства. В адрес депутата направлен запрос. Ответ ожидается. У политолога Борис Григорьева мрачный прогноз по предстоящей избирательной кампании эсеров на выборах в 2026 году в Госдуму и региональный парламент, где они будут пытаться сохранить текущий статус-кво. «Есть такое мнение, что второй партией вместо эсеров, которые претендовали на эту позицию, будет ЛДПР. Соответственно, весь интерес в справедливороссах отпадает: партия очень сложно собранная, в регионах политическая палитра разномастная — и с сомнительным управлением, и с сомнительной политической платформой. Ее перспективы туманны, и сегодня реанимировать СРЗП нецелесообразно», — считает эксперт.