Бывший бизнес-партнер депутата думы ХМАО от «Справедливой России» Михаила Сердюка Валерий Шестакович написал заявление в полицию о мошенничестве. С банковских счетов компании ООО «Сургутский ДСК», которая входит в бизнес-империю окружного парламентария, были списаны почти 118 миллионов рублей. О том, куда пропали эти деньги и почему Сердюк и Шестакович теперь закидывают друг друга исками в окружном арбитраже, — в материале URA.RU.
Согласно имеющейся в редакции копии заявления в УМВД Сургута, со счетов «Сургутского ДСК» 28 сентября 2021 года в три платежа было списано 117 975 688 рублей. Шестакович, на тот момент являвшийся гендиректором компании, указал, что не мог этого сделать, поскольку 24 сентября его задержали югорские силовики и доставили в Следственное управление СКР по Волгоградской области. Он находился в СИЗО Волгограда почти два месяца — подтверждающие документы бизнесмен приложил к заявлению.
Деньги, по версии Шестаковича, были перечислены на счета ООО «АЗС Эталон». Бизнесмен в своем заявлении указывает фактическим владельцем и бенефициаром сети заправок самого Сердюка. Шестакович называет эти действия мошенничеством и поясняет, что неизвестные сотрудники «Сургутского ДСК» и (или) ООО «СТХ менеджмент» (юрлицо оказывало застройщику услуги по ведению бухучета на аутсорсинге), «возможно, с участием бенефициара указанных обществ, в его отсутствие и без его ведома провели платежи с использованием служебного положения», — указано в документе.
Шестакович уточняет, что сеть АЗС также принадлежала Сердюку, хотя была зарегистрирована на иное лицо. «Все три общества (по всей видимости, „Сургутский ДСК“, „СТЗ Менеджмент“ и ООО „АЗС Эталон“, о которых говорится в заявлении — прим. ред.) подконтрольны Сердюку Михаилу Ивановичу — владелец бизнеса, он был на свободе, все сотрудники всех обществ в первую очередь всегда подчинялись ему. И он то лицо, кто, предполагаю, мог дать такое распоряжение. Кроме того, Сердюк был фактическим владельцем и конечным бенефициаром ООО „АЗС Эталон“. Данные обстоятельства установлены решением ИФНС России по городу Волжскому Волгоградской области», — указано в тексте заявления.
В реестре юрлиц указано, что депутат был и остается единственным учредителем «Сургутского ДСК», а директором компании до 2016 года была Евгения Сердюк. «Это мать окружного депутата», — отмечают инсайдеры в югорском политбомонде. Шестакович в заявлении в полицию утверждает, что перевод 118 миллионов не был отражен в данных бухучета «Сургутского ДСК».
Позже, когда в бизнес-структурах Сердюка прошла реорганизация, Шестакович уволился. Он в документах указывает, что никаких распорядительных действий не совершал и не знал о транзакциях. А окружной парламентарий, при этом, потребовал от него вернуть 118 миллионов рублей, подав иск в арбитражный суд Югры.
Более того, Сердюк в качестве обеспечительной меры потребовал от компании ООО «Топливное обеспечение», учредителем которой Шестакович был с 2016 по 2023 год, развернуть сделку по продаже компанией служебного «Мерседеса» Шестаковичу. В ответ его бывший бизнес-партнер пытается признать недействительными 12 договоров купли-продажи транспортных средств ДСК-1.
Источник, близкий к Сердюку, отмечает, что после ухода матери из «Сургутского ДСК» Шестакович был своего рода «доверенным менеджером». «Но затем у них испортились отношения. Стали ли причиной эти миллионы и кто у кого что увел, точно неизвестно — этот вопрос в кулуарах не обсуждался. Но когда Сердюк потребовал от Шестаковича вернуть деньги через арбитраж, тот в ответ заявил в полицию», — сообщает инсайдер.
Шестакович в своем заявлении упоминает список сотрудников «Сургутского ДСК» и «СТХ Менеджмент», которые могут пролить свет на ситуацию с исчезновением миллионов. Также он потребовал привлечь их как третьих лиц к арбитражному процессу.
Сам бизнесмен в беседе с журналистом агентства отказался от комментариев, но наличие заявления отрицать не стал. В пресс-службу ДСК-1 и УМВД ХМАО были отправлены запросы. На момент публикации материала ответы на них не получены.
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