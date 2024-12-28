Успешные бизнесвумен ворвались в топ миллиардеров ХМАО

Сразу несколько югорчанок в 2024 году заработали больше миллиарда рублей. До этого момента рейтинг самых богатых жителей ХМАО всегда был преимущественно мужским. Но в уходящем году представительницы прекрасного пола сумели продемонстрировать целеустремленность и железную хватку в нефтяном бизнесе, а также в сфере недвижимости. Рейтинг самых богатых югорчанок — в материале URA.RU.
Яркой звездой в рейтинге миллиардеров ХМАО в 2024 году засияло имя Инны Вайншток. В октябре дочь бывшего топ-менеджера «Транснефти» и «Лукойла» Семена Вайнштока получила во владение сразу несколько фирм, включая нижневартовское нефтесервисное предприятие ЗСПК (Западно-Сибирская промышленная компания). Новоиспеченной нефтяной королеве принадлежит 92% акций организации. Компания стоит больше четырех млрд рублей, а выручка составляет почти два миллиарда. Помимо ЗСПК, Инна Вайншток владеет долями в фирмах «Контакт-Ресурс», «Гидротех-Таун», «Артис ДАРТ» и «Ранита-М», которые в сумме оцениваются в девять млрд руб.
Диляра Родомакина, обладательница второго места в списке богатейших женщин Югры, стала лидером внезапно. Ее компания «Инновациястрой» в Сургуте в этом году получила вливания на сумму в восемь млрд руб. Помимо этого, Родомакина является директором АНО «ЦТИБК „Бердэм“ („Единство“)», а также президентом Федерации корэш (вид спортивного единоборства) по ХМАО. Она активно занимается культурными и спортивными проектами, в том числе является концертным директором российского певца Бахтавара.
Третье место среди самых богатых женщин ХМАО заняла «пивная императрица» региона Нина Жукова. Она совместно с Владимиром Борисовым владеет Сургутским пивоваренным заводом. Также она занимается продажей строительных и отделочных материалов. Торговый дом «КБГ» в Сургуте приносит бизнес-леди порядка 30 млрд руб. в год. В числе активов Жуковой фирма по аренде недвижимости и продуктовый супермаркет «Шторм». Доля предпринимательницы в компаниях превышает 2,5 миллиарда рублей, а доходы составляют порядка 35 млрд руб.
Еще среди самых богатых женщин ХМАО оказалась Мария Королева из Нижневартовска, чьи активы на данный момент составляют более 1,5 миллиарда руб. Её основной бизнес — фирма «Денкарс», которая более 20 лет предоставляет услуги по ремонту нефтяных скважин для югорских компаний. Ежегодно актив приносит больше двух миллиардов рублей выручки. Также Королева руководит транспортным предприятием «Инвест-НАФТА» в Нижневартовске.
Ранее URA.RU опубликовало топ-10 самых богатых жителей ХМАО. По сравнению с прошлым годом, персональный список изменился наполовину.
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