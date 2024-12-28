28 декабря 2024

Успешные бизнесвумен ворвались в топ миллиардеров ХМАО

Кто они — самые богатые югорчанки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Богатые югорчанки покорили бизнес-олимп ХМАО
Богатые югорчанки покорили бизнес-олимп ХМАО Фото:

Сразу несколько югорчанок в 2024 году заработали больше миллиарда рублей. До этого момента рейтинг самых богатых жителей ХМАО всегда был преимущественно мужским. Но в уходящем году представительницы прекрасного пола сумели продемонстрировать целеустремленность и железную хватку в нефтяном бизнесе, а также в сфере недвижимости. Рейтинг самых богатых югорчанок — в материале URA.RU.

Яркой звездой в рейтинге миллиардеров ХМАО в 2024 году засияло имя Инны Вайншток. В октябре дочь бывшего топ-менеджера «Транснефти» и «Лукойла» Семена Вайнштока получила во владение сразу несколько фирм, включая нижневартовское нефтесервисное предприятие ЗСПК (Западно-Сибирская промышленная компания). Новоиспеченной нефтяной королеве принадлежит 92% акций организации. Компания стоит больше четырех млрд рублей, а выручка составляет почти два миллиарда. Помимо ЗСПК, Инна Вайншток владеет долями в фирмах «Контакт-Ресурс», «Гидротех-Таун», «Артис ДАРТ» и «Ранита-М», которые в сумме оцениваются в девять млрд руб.

Диляра Родомакина вошла в топ миллиардеров Югры в 2024 году
Диляра Родомакина вошла в топ миллиардеров Югры в 2024 году
Фото:

Диляра Родомакина, обладательница второго места в  списке богатейших женщин Югры, стала лидером внезапно. Ее компания «Инновациястрой» в  Сургуте в  этом году получила вливания на  сумму в  восемь млрд руб. Помимо этого, Родомакина является директором АНО «ЦТИБК „Бердэм“ („Единство“)», а также президентом Федерации корэш (вид спортивного единоборства) по  ХМАО. Она активно занимается культурными и спортивными проектами, в  том числе является концертным директором российского певца Бахтавара.

Третье место среди  самых богатых женщин ХМАО заняла «пивная императрица» региона Нина Жукова. Она совместно с  Владимиром Борисовым владеет Сургутским пивоваренным заводом. Также она занимается продажей строительных и отделочных материалов. Торговый дом «КБГ» в  Сургуте приносит бизнес-леди порядка 30 млрд руб. в  год. В  числе активов Жуковой фирма по  аренде недвижимости и продуктовый супермаркет «Шторм». Доля предпринимательницы в  компаниях превышает 2,5 миллиарда рублей, а доходы составляют порядка 35 млрд руб.

Еще среди  самых богатых женщин ХМАО оказалась Мария Королева из  Нижневартовска, чьи активы на  данный момент составляют более 1,5 миллиарда руб. Её основной бизнес — фирма «Денкарс», которая более 20 лет предоставляет услуги по  ремонту нефтяных скважин для югорских компаний. Ежегодно актив приносит больше двух миллиардов рублей выручки. Также Королева руководит транспортным предприятием «Инвест-НАФТА» в  Нижневартовске.

Ранее URA.RU опубликовало топ-10 самых богатых жителей ХМАО. По сравнению с прошлым годом, персональный список изменился наполовину.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сразу несколько югорчанок в 2024 году заработали больше миллиарда рублей. До этого момента рейтинг самых богатых жителей ХМАО всегда был преимущественно мужским. Но в уходящем году представительницы прекрасного пола сумели продемонстрировать целеустремленность и железную хватку в нефтяном бизнесе, а также в сфере недвижимости. Рейтинг самых богатых югорчанок — в материале URA.RU. Яркой звездой в рейтинге миллиардеров ХМАО в 2024 году засияло имя Инны Вайншток. В октябре дочь бывшего топ-менеджера «Транснефти» и «Лукойла» Семена Вайнштока получила во владение сразу несколько фирм, включая нижневартовское нефтесервисное предприятие ЗСПК (Западно-Сибирская промышленная компания). Новоиспеченной нефтяной королеве принадлежит 92% акций организации. Компания стоит больше четырех млрд рублей, а выручка составляет почти два миллиарда. Помимо ЗСПК, Инна Вайншток владеет долями в фирмах «Контакт-Ресурс», «Гидротех-Таун», «Артис ДАРТ» и «Ранита-М», которые в сумме оцениваются в девять млрд руб. Диляра Родомакина, обладательница второго места в  списке богатейших женщин Югры , стала лидером внезапно. Ее компания «Инновациястрой» в  Сургуте в  этом году получила вливания на  сумму в  восемь млрд руб . Помимо этого , Родомакина является директором АНО «ЦТИБК „Бердэм“ („Единство“)», а также президентом Федерации корэш (вид спортивного единоборства) по  ХМАО . Она активно занимается культурными и спортивными проектами , в  том числе является концертным директором российского певца Бахтавара. Третье место среди  самых богатых женщин ХМАО заняла «пивная императрица» региона Нина Жукова. Она совместно с  Владимиром Борисовым владеет Сургутским пивоваренным заводом. Также она занимается продажей строительных и отделочных материалов. Торговый дом «КБГ» в  Сургуте приносит бизнес-леди порядка 30 млрд руб . в  год . В  числе активов Жуковой фирма по  аренде недвижимости и продуктовый супермаркет «Шторм». Доля предпринимательницы в  компаниях превышает 2,5 миллиарда рублей , а доходы составляют порядка 35 млрд руб . Еще среди  самых богатых женщин ХМАО оказалась Мария Королева из  Нижневартовска , чьи активы на  данный момент составляют более 1 ,5 миллиарда руб . Её основной бизнес — фирма «Денкарс», которая более 20 лет предоставляет услуги по  ремонту нефтяных скважин для югорских компаний . Ежегодно  актив приносит больше двух миллиардов рублей выручки . Также Королева руководит транспортным предприятием «Инвест-НАФТА» в  Нижневартовске . Ранее URA.RU опубликовало топ-10 самых богатых жителей ХМАО. По сравнению с прошлым годом, персональный список изменился наполовину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...