Путин наделил МГУ новым статусом

Президент Владимир Путин наделил Московский госуниверситет новым статусом. Главный вуз страны, который отмечает 270-летие со дня основания, будет напрямую участвовать в достижении национальных целей развития. Для этого государство готово помочь МГУ реализовать его собственные амбициозные планы. По словам экспертов, это объяснимо: нужный результат быстро — уже к 2030 году — получить можно только от университета с большой историей, сильной научной и исследовательской базой и крепкими кадрами.
На входе в фундаментальную библиотеку МГУ Путина встречал лично ректор Виктор Садовничий. Он провел президента по университетскому музею и показал первый устав Московского университета и макеты первых зданий вуза. Ректор рассказал и о том, что 5 тысяч комсомольцев МГУ пошли ополченцами на защиту Москвы, и 3 тысячи из них не вернулись домой. А еще Садовничий рассказал, что легендарный авиаполк «ночных ведьм» состоял в том числе из студенток мехмата и физфака МГУ — их фотографии тут же, в музее вуза. «Немцы их страшно ненавидели», — сказал Садовничий и поделился личной историей одной из летчиц.
Прежде чем начать обсуждение перспектив развития МГУ, в атриуме библиотеки президент вручил коллективу университета орден «За доблестный труд». Из рук Путина награду принял Виктор Садовничий.
«Профессорский корпус университетов Казани, Харькова, Киева, других городов Российской империи формировался в значительной мере из выпускников Московского университета, а уже в советский период от МГУ взяли свое начало около 60 вузов. Сегодня МГУ также играет системообразующую роль во всей системе отечественного высшего образования», — заявил президент.
Заседание попечительского совета Путин провел в одном из залов университетской библиотеки. За столом — члены правительства Дмитрий Чернышенко, Валерий Фальков, Антон Алиханов, Антон Силуанов, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, глава ВТБ Андрей Костин, топ-менеджеры крупнейших компаний страны — Сергей Чемезов (Ростех), Олег Дерипаска (Русал), Игорь Сечин (Роснефть), Владимир Евтушенков (АФК «Система»), Игорь Шувалов (ВЭБ.РФ). Некоторые из них — и сами выпускники Московского университета.
По словам Путина, МГУ как крупнейший вуз страны должен участвовать в достижении национальных целей развития, утвержденных до 2030 года. В частности, взять «на себя ответственность за профессиональное развитие школьных учителей, преподавателей вузов в области математики и естественных наук».
«Гуманитарные факультеты призваны играть центральную роль в укреплении нашего ценностного суверенитета, помогать сохранять нашу национальную идентичность. Помогать беречь историческую правду на прочной научной базе, рассказывать о достижениях нашего народа, о многообразии глубине нашей культуры, литературы», — подчеркнул Путин.
Он особо отметил профессорско-преподавательский состав университета: МГУ, по словам президента, «всегда славился» им. Но, оказалось, что есть нюанс. «Заработная плата, условия труда, в том числе молодых специалистов, должны соответствовать статусу ведущего вуза страны. Уровень зарплаты все-таки, по-моему, немножко отстает от среднего по Москве, — обратился Путин к сидящему справа от него ректору МГУ, и Садовничему оставалось только это признать, а президент уже перевел взгляд на мэра Москвы Сергея Собянина:
— Сергей Семенович, какой уровень заработной платы по Москве?». Собянин ответил: «140-160 тысяч рублей». «Да ладно, — не поверил Путин, — больше». «Не больше 190», — уточнил столичный градоначальник.
Одним словом, руководству МГУ придется, видимо, задуматься о повышении зарплат своим преподавателям. Но деньги понадобятся еще на расширение университетской инфраструктуры. В том числе нужно завершить создание инновационной Долины «Воробьевы горы». Построить ее к 270-летию МГУ не получилось: кластер «Ломоносов» еще год назад сдала в эксплуатацию мэрия Москвы, а вот на все остальное понадобятся еще деньги.
И это при том, что планируется построить еще и новый кампус университета. На его строительство может уйти треть всего бюджета, который рассчитан на 25 кампусов по всей стране, сказал президент. «Нужно либо увеличивать деньги на этот проект, либо сокращать на другие. Сокращать не хочется», — признал Путин.
После обсуждения ректор Садовничий рассказал журналистам, что уверен в «позитивном пути развития» Московского университета. «Нам бы хотелось, чтобы МГУ был символом образования для всего мира», — признался он.
В экспертной среде считают, что Путин неслучайно именно МГУ сделал соответственным в достижении национальных целей развития. Университет, отмечающий свое 270-летие, действительно имеет не только самую богатую историю, но и лучший научный и исследовательский потенциал. Поэтому руководство страны будет и дальше участвовать в его развитии.
По мнению замдиректора Центра политической конъюнктуры Михаила Карягина, очевидно, что «приоритет будет отдаваться готовым мощным исследовательским командам». В современных условиях важно, чтобы не было промедления в развитии.
«Такие команды, как правило, находятся именно в столице. Конечно, это приводит к перекосам, оттоку молодежи из регионов, но приоритеты сегодня немного другие. Выбирая между тем, чтобы отрыть новую лабораторию с нуля в каком-нибудь региональном вузе, которая даст реальный результат лет через пять, или тем, чтобы выделить грант готовой команде исследователей в МГУ, приоритетнее оказывается второе», — пояснил политолог.
Как отметил гендиректор Аналитического центра «ПолитГен» Ярослав Игнатовский, «все новейшие разработки в передовых областях сегодня научного знания сегодня связаны с МГУ», поэтому именно от него такие ожидания у руководства страны. «В МГУ едут лучшие молодые люди со всей страны. Там было и так будет всегда. И это как раз хорошо, чтобы лучший вуз готовил лучшие кадры, которые в дальнейшем будут представлять образовательную и научную элиту страны», — считает Игнатовский.
МГУ сегодня является «лицом страны», и в этом смысле Путин решает еще и геополитическую задачу: через Московский университет идет «презентация научно-технических и образовательных возможностей России», пояснил гендиректор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский. Но главное для Путина то, что МГУ способен помочь в достижении национальных целей развития. «МГУ является флагманом во взаимодействии с бизнесом в части подготовки квалифицированных кадров и реализации приоритетных задач в образовании, научных исследованиях», — резюмировал политолог.
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